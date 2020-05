TRANSFERTS - Ibrahimovic va quitter l'AC Milan, Pogba toujours visé par la Juventus, un joueur de Ligue 1 répond à l'intérêt du PSG... Voici notre bulletin mercato du jour.

Ibrahimovic va quitter Milan

L'avenir de Zlatan Ibrahimovic semble scellé. Comme le confirme La Gazzetta dello Sport ce mercredi, l'attaquant de l'AC Milan, revenu en Lombardie depuis peu, va la quitter une fois la saison terminée. Au vu de l'instabilité qui règne du côté des Rossoneri, il aurait d'ores et déjà acté son départ en coulisses. L'histoire pourrait donc se terminer dans les prochains mois.

Notre avis : Dommage pour Milan, Ibrahimovic avait réussi son retour. Mais entre le départ de Boban, celui probable de Maldini... L'instabilité est trop grande.

La Juve veut toujours Pogba

En quête de renforts au milieu de terrain, la Juventus Turin espère faire revenir Paul Pogba. Toujours selon le quotidien transalpin, le club piémontais tentera de mettre plusieurs joueurs dans le deal, histoire de faire baisser la note finale. Parmi eux : Adrien Rabiot, Federico Bernardeschi et Douglas Costa. Reste à voir si Manchester United sera intéressé par cette possibilité.

Notre avis : Au vu du contexte sanitaire et économique, on va assister à un mercato d'échange(s). Si Pogba est en fin de contrat dans un an, la Juve va quand même tenter d'inclure un ou deux joueurs dans le deal.

Le PSG fait "rêver" Hamari Traoré

Pour l'instant, Hamari Traoré n'a encore rien décidé pour son avenir. En fin de contrat dans un an, le joueur du Stade Rennais est en tout cas flatté par les rumeurs évoquant un possible intérêt du PSG. "Ça veut dire que ce que j'ai réussi n'est pas passé inaperçu. Je suis dans une situation où je dois réfléchir à tous les aspects. Avec mon agent, on a toujours procédé de la sorte. Bien sûr que Paris fait rêver. C'est un grand club. Et si un tel club s'intéresse à vous, ça signifie que vous avez fait du bon travail", a-t-il confié à L'Equipe ce mercredi.

Notre avis : Si le PSG devient plus concret, Hamari Traoré pourrait clairement envisager un éventuel transfert. A suivre.

Denis Bouanga (Saint-Etienne) et Hamari Traoré (Rennes) en demi-finale de la Coupe de France

Puel ne voit plus de transferts "à 4 ou 5 millions d'euros"

Dans un entretien accordé à L'Equipe, Claude Puel a fait le point sur la politique sportive qui va être mise en place du côté de l'ASSE. La priorité sera de miser sur les jeunes. "Le club reste solide. Mais il doit essayer de diminuer la masse salariale, a expliqué Puel. Les transferts à 4 ou 5 millions d'euros ne seront plus possibles. Le premier acté avant ma venue, celui de Kolodziejczak, sera sûrement le dernier de cette ampleur cette saison. J'accepte cette contrainte économique car je sais où en est le club. Le précédent projet a impacté les possibilités de passer vite à un autre."

Enfin, concernant des joueurs courtisés comme Wesley Fofana et Denis Bouanga, Puel a assuré que c'est "avec ce type de joueurs que le club peut continuer à se projeter dans le futur". "On fera donc tout pour garder nos meilleurs joueurs (...) Après, je ne suis pas naïf. La durée de vie d'un jeune dans un club français n'est pas très importante. Les finances ont été impactées", a-t-il toutefois tempéré.

Notre avis : Avec Puel, c'est toute la politique sportive de l'ASSE qui est bouleversée. Pas vraiment une surprise.

Le Barça espère recruter un défenseur central

Selon les informations de Mundo Deportivo, le Barça est en quête d'un défenseur central en vue de l'été prochain. Le quotidien évoque ainsi quatre noms possibles : Milan Skriniar (Inter Milan), Daniele Rugani, Mattia De Sciglio et Matthijs de De Ligt (Juventus). Il s'agit donc de joueurs évoluant tous du côté de la Serie A. Avec la Juventus, des négociations seraient en cours pour Miralem Pjanic.

Notre avis : L'axe Barcelone-Turin risque d'être chaud cet été. Toutefois, pour De Ligt, la mission s'annonce impossible.

Ntep signe un an à Guingamp

Sans club depuis février et la résiliation de son contrat avec Wolfsburg, Paul-Georges Ntep (27 ans) a signé une saison en faveur de Guingamp (L2). Le club breton a officialisé l'information ce mercredi soir.

Notre avis : Pour Guingamp, c'est un joli coup pour la Ligue 2. Ntep va tenter de se relancer.

Surveillé par la L1, Zabou rejoint Chambly

C’est un ancien coéquipier chez les jeunes de Kylian Mbappé et Jonathan Ikoné à Bondy mais surtout une promesse qui a beaucoup fait parler de lui du côté de Bourges (N2). Ce mercredi, Cyril Zabou (23 ans) s’est engagé avec Chambly pour une saison et une autre avec option. Un temps surveillé par certaines équipes professionnelles, le meneur de jeu sort d’une saison très réussie à titre personnel en N2 où ses facilités techniques ont fait des dégâts.

Notre avis : Un pari alléchant pour Chambly mais aussi pour Zabou.

Ballack conseille à Kai Havertz de rester au Bayer Leverkusen

Courtisé par les plus grosses écuries européennes depuis plusieurs mois déjà (Manchester City, Paris Saint-Germain et surtout le Bayern Munich), le milieu de terrain du Bayer Leverkusen Kai Havertz ne sait toujours pas de quoi sera fait son avenir. Dans un entretien accordé à Sport Bild, Michael Ballack, ancien joueur du Bayer entre 1999 et 2002, recommande au jeune joueur de rester une saison de plus du côté de la BayArena. "Je pense qu'il est entre de bonnes mains à Leverkusen. Les conditions sont parfaites pour les jeunes joueurs et leur développement. Bien sûr, un joueur comme Kai doit jouer en Ligue des champions, il serait donc important pour Leverkusen de se qualifier", a-t-il déclaré.

Notre avis : Ballack l'a dit : sans qualification en Ligue des Champions, il sera très difficile pour le Bayer de conserver sa pépite. Néanmoins, avec la crise économique liée au coronavirus, tout est possible.

Kai Havertz von Bayer Leverkusen

