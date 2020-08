TRANSFERTS - Ibrahimovic proche de prolonger avec l'AC Milan, Thauvin (OM) toujours courtisé par un club italien, Sancho pourrait rester à Dortmund... Voici notre bulletin mercato du jour.

Ibrahimovic proche de prolonger avec l'AC Milan ?

Comme l'indique La Gazzetta dello Sport vendredi, les négociations pour la prolongation de Zlatan Ibrahimovic, dont le bail se termine dans dix jours, évoluent dans le bon sens. Le quotidien italien explique que l'AC Milan pourrait aller au delà de six millions d'euros pour le salaire annuel du Suédois. De son côté, le joueur de 38 ans en réclame sept.

Notre avis : Ibra finira par prolonger. Et c'est très bien comme ça.

Thauvin intéresse toujours la Dea

Déjà évoquée il y a quelques jours par la presse italienne, la rumeur Flaurian Thauvin à l'Atalanta Bergame est relancée ce vendredi par La Gazzetta dello Sport. Selon le quotidien transalpin, le joueur de l'OM est toujours suivi par la Dea, qui souhaite des renforts confirmés cet été. Jeremie Boga (Sassuolo) est également une piste. Pour rappel, Thauvin est sous contrat avec l'OM jusqu'en 2021.

Notre avis : Le salaire de Thauvin pourrait poser problème à l'Atalanta. De son côté, l'OM est conscient qu'il ne reste plus qu'un an de contrat à son joueur...

Manchester United s'invite dans le dossier Gabriel

Alors qu'Arsenal est en pole dans le dossier Gabriel, les Gunners, concurrencés par Naples, pourraient voir leurs plans perturbés par Manchester United. Selon les informations du Telegraph, les Red Devils s'apprêtent à transmettre une offre de dernière minute, estimée à 25 millions d'euros. Le LOSC aimerait récupérer cinq millions de plus, bonus compris pour le défenseur brésilien de 22 ans, sous contrat avec le club nordiste jusqu'en juin 2023.

Notre avis : Gabriel est décidément très courtisé. Son choix ne semble pas encore fait.

Sancho convaincu de rester à Dortmund par ses coéquipiers

Selon les informations du Telegraph, relayées par le Daily Mail ce vendredi, les coéquipiers de Jadon Sancho, très fortement sollicité cet été par Manchester United, l'ont convaincu de rester une saison supplémentaire au Borussia Dortmund. L'ailier international anglais de 20 ans préparerait déjà "à fond" la prochaine saison aux côtés notamment d'Erling Haaland ou Thorgan Hazard.

Notre avis : Au vu des négociations compliquées avec United, Sancho devrait finir... par rester à Dortmund.

Thiago Silva pense toujours au PSG

Alors qu'il sera en fin de contrat à l'issue du Final 8 de la Ligue des champions, Thiago Silva, suivi activement par la Fiorentina et Chelsea notamment, pense toujours à un éventuel avenir avec le club de la capitale. "Si je peux continuer à jouer pour le club, alors nous aurons une discussion et prendrons la meilleure décision. Mais le plus important est ce que nous faisons sur le terrain. Nous sommes en train d’écrire l’histoire", a-t-il déclaré sur le site officiel du PSG.

Notre avis : Le PSG semble avoir pris sa décision concernant Thiago Silva. Même une victoire en C1 ne devrait rien changer.

Dalot dans le viseur du club de la capitale

Selon les informations du média portugais O Jojo, l'arrière droit Diogo Dalot devrait quitter Manchester United cet été. Arrivée chez les Red Devils en 2018, le Portugais de 21 ans n'a pas la confiance d'Ole Gunnar Solskjaer. Cette saison, il a disputé seulement quatre matches de Premier League. Ainsi deux formations seraient prêtes à accueillir ce joueur acheté 21 millions d'euros par le club mancunien : le PSG et Everton. Avec le départ de Thomas Meunier à Dortmund, le champion de France aura besoin de renfort(s) dans ce secteur de jeu.

Notre avis : Si Dalot a beaucoup de qualités, le PSG peut certainement viser un peu plus haut.

La Roma veut encore se faire prêter Smalling

Auteur d'un prêt très abouti à la Roma cette saison, Chris Smalling (30 ans) a fait son retour à Manchester United, dont l'entraîneur, Ole Gunnar Solskjaer ne lui fait pas confiance. Alors que les Red Devils attendent au moins 22 millions d'euros pour vendre leur défenseur international, sous contrat jusqu'en juin 2022, la Roma envisage un nouveau prêt selon les informations de La Gazzetta dello Sport.

Notre avis : Smalling a réalisé une très belle saison à la Roma. Les deux souhaitent parties souhaitent continuer ensemble. Reste à convaincre United.

Rafinha en route vers la Lazio ?

Selon La Gazzetta dello Sport, Rafinha, le milieu offensif du Barça sous contrat jusqu'en juin 2021, est proche de la Lazio Rome. Le quotidien italien explique que les négociations avancent dans le bon sens, pour le joueur prêté la saison passée au Celta Vigo. Le transaction s'éleverait entre 10 et 12 millions d'euros.

Notre avis : Joli coup pour la Lazio.

Gasset évoque les cas Ruffier et M'Vila

Vendredi, Jean-Louis Gasset, le nouvel entraîneur des Girondins de Bordeaux, s'est longuement confié à L'Equipe. L'ex-adjoint de Laurent Blanc s'est notamment penché sur le mercato lorsqu'une question lui a été posée sur une éventuelle venue de Yann M'Vila et Stéphane Ruffier, indésirables à Saint-Etienne. "Ce sera difficile. Très... (Même si) Il ne faut jamais le dire dans la vie", a assuré Jean-Louis Gasset.

Notre avis : Ruffier et M'Vila sont sur le mercato. Et l'hypothèse de retrouver Gasset pourrait les séduire...

Lorient repousse une offre pour Hamel

D'après Sky Sports, Brentford, qui a manqué la montée en Premier League d'un souffle, a proposé une offre de 8 millions d'euros à Lorient pour racheter les trois dernières années de contrat de son attaquant Pierre-Yves Hamel. Lorient en espère au moins dix pour son joueur de 26 ans, auteur de 9 buts cette saison en L2.

Notre avis : Lorient ne lâchera pas Hamel à n'importe quel prix. Brentford va devoir augmenter son offre.

Alphonse signe à Amiens

Le club picard a annoncé ce vendredi la signature de l'arrière droit Mickaël Alphonse, qui évoluait à Dijon lors des deux dernières saisons. Le joueur de 31 ans a signé un contrat de deux ans avec Amiens.

Notre avis : Un nouveau renfort pour Amiens, qui espère remonter en L1 dès cette saison.

