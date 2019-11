Icardi veut rester au PSG...

Mauro Icardi a les idées claires concernant son avenir : il veut rester au PSG. Prêté avec option d'achat (70 millions d'euros) par l'Inter Milan, l'attaquant argentin est visiblement heureux à Paris. "Je dois continuer à faire mes preuves ces prochains mois. Nous verrons en fin de saison si je reste (...) Je ferai tout pour rester ici", a-t-il expliqué dans un entretien accordé à RMC mardi.

Notre avis : L'histoire est bien partie entre le PSG et Icardi. Si les deux veulent la poursuivre après cette saison, on ne voit pas forcément beaucoup d'obstacles.

Vidéo - 7 buts en 7 matches : Tuchel est déjà comblé par Icardi 01:33

... qui veut De Sciglio

En vue du prochain mercato hivernal, Leonardo étudie plusieurs pistes. Capable d'évoluer latéral droit comme gauche, Mattia De Sciglio, le joueur de la Juventus, serait l'une d'entre elles. Selon le Corriere della Sera, le directeur sportif du PSG serait prêt à proposer 10 millions d'euros + Thomas Meunier ou Layvin Kurzawa. La Vieille Dame serait réticente à l'idée de perdre son international italien.

Notre avis : De Sciglio est un joueur qui peut être utile à Paris au vu de sa polyvalence. Même si son niveau stagne depuis des années...

Ben Arfa n'ira pas à Nantes

Envoyé au FC Nantes depuis plusieurs jours, Hatem Ben Arfa ne devrait finalement pas rejoindre les Canaris. Selon Ouest France, un accord financier n'a pas été trouvé entre les parties. Le joueur, actuellement libre de tout contrat, se serait montré un peu trop gourmand. Résultat, le transfert est en passe de capoter. Définitivement ?

Notre avis : Ce différend financier était prévisible. Et "HBA", en attendant, n'a toujours pas d'équipe...

Hatem Ben Arfa avec Rennes, 2019Getty Images

Rongier et son transfert à l'OM

Dans les colonnes de So Foot, Valentin Rongier est revenu sur son transfert rocambolesque à l'OM. Le milieu de terrain, qui avait signé le 4 septembre en qualité de joker, en garde un souvenir particulier. "Vers midi (le 31 août), c’est la délivrance. On n’avait pas dormi, on était sur les nerfs, et avec mon père on se prend dans les bras. On débarque donc à la Commanderie, contents, et là, tu vois la tête des gens... Ils tiraient une de ces tronches... On me lâche : 'Kita a changé l’offre qu’il voulait...' C’est reparti pour un tour", explique-t-il pour commencer.

"De 15h30 à 23 heures on est là, dans un bureau, à attendre la fin des négos. C’était un sketch! J’ai fait les efforts financiers, j’ai abandonné certaines primes pour permettre à l’OM d’avoir une meilleure trésorerie, et pourtant dans ma tête, je me prépare à rentrer à Nantes", poursuit l'ancien joueur des Canaris, qui verra son transfert officialisé deux jours après la fermeture du mercato.

Notre avis : Rongier a tout fait pour venir à l'OM. Heureusement pour lui, l'histoire s'est bien terminée.

Zidane évoque le dossier Bale

Présent en conférence de presse ce mardi, Zinedine Zidane est revenu sur les rumeurs de départ de Gareth Bale en janvier. "J’ai une bonne relation avec Gareth et on se salue chaque jour. Après tu ne peux pas avoir la même proximité avec tout le monde, a-t-il confié. Il ne s’est jamais rien passé entre Gareth et moi. C’est vous (la presse, ndlr) qui dites toujours les mêmes choses et Gareth est le premier a souffrir de tout cela. Cela arrivait également à mon époque. Il n’était pas disponible pour le match face à Bruges et je n’ai aucun doute sur le fait qu’il veuille continuer au Real Madrid"

Notre avis : Malgré les dires de Zizou, on imagine un départ de Bale en janvier.