Arrivé cet été à Paris en prêt avec option d'achat, Mauro Icardi se verrait bien rester au PSG plus longtemps. "Si je préfère revenir à l’Inter Milan ou rester au PSG ? Je viens juste d’arriver ! Mais quand on arrive avec une option d’achat, on essaye de montrer son meilleur jeu pour être acheté par l’équipe. Donc on verra ce que ça donne l’été prochain", a ainsi expliqué l'attaquant argentin dans un entretien accordé au Canal Football Club.

Notre avis : L'Inter n'envisage aucunement de récupérer Icardi en fin de saison. L'attaquant, lui, ne dirait probablement pas non à un retour en Lombardie. Mais le PSG a son avenir entre ses mains.

... qui penserait toujours à Emre Can

Autre information concernant le PSG. Et elle provient d'Italie. Selon Tuttosport, le club de la capitale pourrait bien revenir à la charge pour Emre Can cet hiver. Le joueur, exclu de la liste de la Juve en Ligue des champions, serait très mécontent de sa situation. Et un départ dès le prochain mercato est donc à envisager. En plus de Paris, le Betis Séville serait également intéressé par l'international allemand. Tuttosport ajoute que la Juve suit toujours Thomas Meunier, en fin de contrat en juin prochain. De quoi faciliter les négociations pour Emre Can ?

Notre avis : Emre Can n'avait pas caché son amertume après avoir été écarté de la liste de la Juve en Ligue des champions. Un départ n'est pas à exclure. Le PSG avait déjà tenté le coup l'été dernier.

Ancelotti revient sur le dossier James Rodriguez

Le Napoli a longtemps cru en la venue de James Rodriguez l'été dernier. Mais finalement, l'international colombien est resté au Real Madrid à la surprise générale. "Nous nous sommes heurtés à la résistance du club madrilène", a confié Carlo Ancelotti ce lundi à Radio Anch'io. Concernant Mauro Icardi, également courtisé, l'entraîneur napolitain a expliqué qu'il fallait "la volonté" de tout le monde pour boucler un transfert.

Notre avis : Pour James, le Napoli voulait un prêt. Pas le Real Madrid. Icardi ? Il a refusé cette destination.

Ribéry et le choix de signer à la Fiorentina

Buteur face à l'Atalanta Bergame, dimanche (2-2), Franck Ribéry semble déjà mettre tout le monde d'accord à la Fiorentina... et en Italie. Alain Migliaccio, son célèbre agent, est revenu sur ce transfert surprise l'été dernier. "La Chine lui a très rapidement proposé cinq fois plus que ce qu'il touche à la Fiorentina. On a eu des possibilités énormes avec sa fin de contrat, au Qatar ou en Arabie saoudite. Notre priorité était de rester en Europe dans un club compétitif et pour son équilibre familial", a ainsi expliqué ce dernier. Avant de poursuivre.

"D'autres grands clubs européens qui jouent la Ligue des champions sont venus aux nouvelles en Angleterre, en Italie et en Russie. Ça reste quand même Ribéry ! Le salaire était plus avantageux mais ils ne proposaient qu'une saison. Nous en voulions deux."

Notre avis : Franck Ribéry a fait un choix purement sportif, et ce au détriment d'un gros contrat en Chine. On ne peut que le saluer.

Aït Bennasser, obligation de rachat si...

Présenté à la presse ce lundi, Youssef Aït Bennasser, nouveau joueur de Bordeaux, fait bien l'objet d'une obligation d'achat dans son prêt. Selon L'Equipe, elle sera levée après quinze titularisations avec les Girondins.