Icardi, une clause pour retourner à l'Inter ?

Le Paris Saint-Germain ne serait pas certain de conserver Mauro Icardi. Même s'il décide de lever l'option d'achat, estimée entre 65 et 70 millions d'euros, assortie à son prêt. C'est en tout cas ce qu'assure le Corriere dello Sport. Selon le média italien, l'attaquant argentin pourrait activer une clause de son contrat s'il souhaite retourner à l'Inter, qui l'avait pourtant écarté du groupe ces derniers mois.

Notre avis : Ce n'est pas une surprise. Les récentes déclarations de ses proches laissaient déjà penser qu'il avait rejoint le PSG par défaut.

Mourinho "n'aimerait" pas revenir au Real Madrid, pour l'instant

José Mourinho patiente. A la recherche d'un nouveau poste d'entraîneur, le coach portugais ne lorgne pas le banc du Real Madrid, où Zinedine Zidane apparaît pourtant de plus en plus menacé. Pourquoi ? Par respect pour le technicien français, tout simplement. "Je n’aimerais pas y revenir parce qu’il y a un entraîneur, et que je ne peux pas diriger une équipe qui a déjà un coach. On peut parler du respect du club, mais il y a aussi un entraîneur qui n’est pas n’importe qui, a-t-il confié à Cuatro. Et aujourd’hui, j’apprends l’allemand au cas où j’entraîne là-bas un jour."

Notre avis : Zidane fragilisé, et Niko Kovac sur un siège éjectable au Bayern… Mourinho sera le premier à se manifester dès que l'un de ces deux postes se libèrera.

Encore un nouveau bail pour Mané

Sadio Mané avait paraphé un nouveau contrat, en novembre dernier. Moins d'un an après, l'attaquant de Liverpool pourrait encore se voir offrir un nouveau bail. Selon The Sun, les Reds songeraient à offrir une juteuse revalorisation salariale à l'international sénégalais, notamment pour refroidir le Real Madrid. Selon La Gazzetta dello Sport, le nouveau bail s'étendrait jusqu'en 2025 et garantirait 13 millions d'euros annuel au joueur.

Notre avis : Mané s'impose depuis plusieurs mois comme la principale arme offensive des Reds. Il est donc logique qu'il devienne le joueur le mieux payé du vestiaire.

Sadio Mané et Roberto FirminoGetty Images

David Silva première star de l'Inter Miami

Ce n'est plus un secret : David Beckham cherche un joueur d'envergure internationale pour incarner le projet de son tout nouveau club de MLS, l'Inter Miami. Selon The Independent, l'heureux élu serait David Silva. L'Espagnol aurait été convaincu par le projet et pourrait s'engager avec la franchise américaine à la fin de la saison.

Notre avis : Edinson Cavani, qui peut encore prétendre à un nouveau défi européen, et Lionel Messi, dont le départ du Barça l'été prochain est à exclure, n'avaient pas le profil pour jouer ce rôle. David Silva, lui, l'a.