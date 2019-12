Leonardo évoque l'avenir d'Icardi...

Longuement interrogé par le Corriere dello Sport ce mardi, Leonardo est revenu sur l'avenir de Mauro Icardi au PSG. "C’est entre ses mains (...) On ne prendra pas une décision maintenant. Il y a du temps jusqu’à juin. La formule du prêt avec option d’achat nous permet de bien réfléchir. Nous sommes contents et lui aussi. Il est très bien ici. Comme vous dites en Italie, il y a eu des pactes clairs dès le début et par conséquence... une longue amitié (...) Pour moi il est déterminant. C’est un vrai numéro 9", a notamment confié le directeur sportif parisien.

Pour rappel, Mauro Icardi est prêté par l'Inter Milan. Une option d'achat (environ 70 millions d'euros) est intégrée dans le deal.

Notre avis : Leonardo temporise dans ce dossier. Si le PSG voudra certainement conserver Icardi, reste à voir la volonté du joueur, qui est très attaché à l'Inter.

... et estime que l'effectif "est complet"

On reste du côté du PSG. Décidément bien bavard, Leonardo a également évoqué le prochain mercato hivernal dans des propos rapportés Le Parisien. "L'idée est de continuer avec cet effectif qui monte en puissance, a-t-il expliqué. Honnêtement, je pense que cet effectif est complet. Après on a des situations individuelles, mais je ne pense pas qu'elles auront une incidence (...) Ça fait longtemps qu'on parle du numéro 6. Pourtant on a Paredes, Gueye et même Verratti qui peut jouer à ce poste."

Notre avis : Si aucun départ ne sera à déplorer, pas certain que le PSG recrute cet hiver.

Joao Felix veut jouer avec CR7...

Présent à Turin, lundi soir, pour recevoir le trophée du Golden Boy, Joao Felix n'a pas caché son souhait d'évoluer (un jour) aux côtés de Cristiano Ronaldo. "Je voudrais jouer avec lui dans un club, c’est un mythe (...) Il est toujours très gentil avec moi, c'est quelqu'un de proche. Il m'a félicité pour ce trophée", a expliqué le joueur de l'Atlético Madrid.

Notre avis : Joao Felix est parti pour jouer plusieurs saisons à l'Atlético. Il devra probablement se contenter de voir CR7 en sélection....

... qui est heureux à la Juve

De son côté, Cristiano Ronaldo est en effet un homme heureux du côté de la Juve. "Il est très bien dans ce club, il se sent très bien avec Sarri et ses partenaires (...) Cristiano jouera à la Juventus l’année prochaine et je pense même qu’il peut y terminer sa carrière", a ainsi confié Jorge Mendes, son agent, lundi soir à Tuttosport.

Notre avis : Tous les intéressés (agent, dirigeants...) assurent que Ronaldo ne quittera pas la Juve l'été prochain. On aurait tendance à les croire.

L'OL vise trois joueurs

L'OL va devoir se montrer actif sur le mercato hivernal. Après avoir perdu Memphis Depay et Jeff-Reine Adélaïde pour le reste de la saison, le club rhodanien vise désormais un joueur par ligne, comme confié par Juninho lundi à RMC. Selon Le Parisien, trois noms sont déjà dans les petits papiers lyonnais : Lucas Digne (Everton), Steven Nzonzi (Galatasaray) et Thomas Lemar (Atlético Madrid).

Notre avis : Comme confié par Juninho, l'OL recherche des joueurs "avec un peu plus de personnalité". Pour Digne, difficile de convaincre Everton de s'en séparer. Nzonzi et Lemar ? Deux pistes (un peu) plus envisageables.