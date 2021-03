Kane, le "plan B" de Manchester City en cas d'échec sur Haaland ?

C'est la priorité absolue de Manchester City pour cet été. Bientôt orphelin de sa légende Sergio Agüero, le club mancunien multiplie les pistes pour dénicher son nouveau numéro 9. Si le nom de Romelu Lukaku est beaucoup revenu du côté de l'Etihad Stadium ces dernières semaines, les Skyblues auraient fait de Erling Haaland leur priorité. Cependant, en cas d'échec sur le géant norvégien, le leader de Premier League pourrait cibler Harry Kane, comme l'explique The Times ce mercredi. Le capitaine des Three Lions serait davantage vu comme une solution "de secours" si Manchester City échouait à faire venir l'attaquant du Borussia Dortmund.

Notre avis : Plan B, plan B... Kane est une sacrée seconde option pour les Citizens. Mais Haaland demeure plus que jamais la priorité de Pep Guardiola pour cet été. Les Citizens mettront le paquet pour arracher le Scandinave au BvB.

Nouveau Modric ou successeur d’Haaland : les 5 pépites à suivre lors de l’Euro Espoirs

La Juve en pole pour Agüero ?

C'est officiel depuis ce début de semaine : Sergio Agüero va quitter Manchester City en fin de saison. Une annonce qui a provoqué un séisme sur le mercato. Depuis, les rumeurs vont bon train et les pistes se multiplient. Si le FC Barcelone semble l'un des clubs les plus intéressés, la Juventus Turin, de son côté, aurait d'ores et déjà contacté l'entourage du Kun, qui réclamerait un salaire net de 10 millions d'euros. Pour tirer son épingle du jeu, la Vieille Dame pourrait se servir du "Decreto Crescita", qui permet une économie de 50% sur les taxes pour "tout salarié, travailleur indépendant ou entrepreneur qui devient résident fiscal italien et s'engage à le rester et à travailler sur le territoire italien pendant les deux années suivantes".

Notre avis : Dans le dossier Agüero, on pense toujours que le Barça reste en pole position. Surtout si Lionel Messi venait à rester.

Comment Manchester City est devenu l’une des meilleures défenses au monde ?

Romagnoli intéresse le Barça

Actuellement blessé, Alessio Romagnoli vit un moment compliqué avec l'AC Milan. Certes capitaine rossonero, il semble reculer dans la hiérarchie des défenseurs, tant la paire Kjaer-Tomori semble s'imposer comme une évidence en cette deuxième partie de saison. Sous contrat jusqu'en 2022, l'international italien pourrait-il aller voir ailleurs l'été prochain ? Selon La Gazzetta dello Sport, ce n'est pas impossible. Le défenseur, qui a pour agent un certain Mino Raiola, réclamerait un salaire de 6 millions d'euros pour prolonger. Et de son côté, le Barça suivrait ce dossier de près...

Notre avis : Saison compliquée pour Romagnoli. Au vu de ses prétentions salariales, son départ n'est pas impossible l'été prochain.

Comment Koeman a piégé Pochettino

Grealish trop cher pour Manchester City ?

Ce sera l'un des joueurs à suivre lors du prochain mercato estival en Angleterre. Courtisé depuis plusieurs mois par les cadors anglais, Jack Grealish pourrait faire le grand saut cet été. A bientôt 26 ans, l'international anglais réalise une nouvelle saison pleine sous le maillot des Villans avec 7 buts et 12 passes décisives en 23 matches toutes compétitions confondues. Et l'intérêt de la concurrence, notamment celui de Manchester City, ne semble pas inquiéter Aston Villa. Selon les informations de The Telegraph, le club de Birmingham attendrait pas moins de 100 millions de livres pour libérer son capitaine, soit près de 117 millions d'euros.

Notre avis : Une somme qui va refroidir bon nombre de prétendants. Club le plus intéressé, Manchester City a fait du recrutement d'un avant-centre de renom sa priorité absolue cet été.

Les cadors anglais se bousculent pour Sabitzer

L'exode va-t-il se poursuivre du côté de Leipzig ? Après le départ de Upamecano au Bayern Munich et celui plus que probable de Konaté à Liverpool, un autre cadre des Roten Bullen pourrait plier bagage cet été. Bild confirme la tendance de ces dernières semaines en avançant que le départ de Marcel Sabitzer était plus proche que jamais. A 27 ans, le milieu de terrain international autrichien (46 sélections, 7 buts) est convoité par Tottenham, Manchester United et Liverpool. Les dirigeants de Leipzig espèrent au moins 40 millions d'euros pour leur joueur, en fin de bail en 2022.

Notre avis : Sabitzer s'est affirmé comme l'un des meilleurs joueurs du championnat allemand de ces dernières années. Un départ vers un autre championnat semble plus que probable cet été. Leipzig peut (encore) se frotter les mains avec un joli chèque en prévision.

Marcel Sabitzer / RB Leipzig Crédit: Getty Images

Manchester United prêt à dégainer pour Botman

En quête d'un défenseur central depuis plusieurs mois déjà, Manchester United continue de prospecter pour trouver la perle rare. Après Upamecano (finalement parti à Munich), Varane, Koulibaly ou encore Pau Torres, c'est du côté de la Ligue 1 que MU pourrait trouver son bonheur. Fabrizio Di Romano révèle dans son podcast que les Red Devils suivraient de près les performances de Sven Botman. Débarqué lors du dernier mercato estival au LOSC en provenance de l'Ajax Amsterdam, le défenseur néerlandais réalise une saison de haut-vol avec les Dogues. Lille devrait se montrer très gourmand pour son jeune Batave, dont l'option d'achat de 8 millions d'euros avait été levée dès le mois de septembre.

Notre avis : Un intérêt logique tant le Néerlandais brille dans le collectif de Christophe Galtier. A 21 ans à peine, le justicier Botman a encore une marge de progression colossale.

Sven Botman, le défenseur central néerlandais du LOSC. Crédit: Getty Images

Naples ne devrait pas conserver Bakayoko

Tout était pourtant bien parti... Prêté par Chelsea à Naples dans les dernières heures du mercato estival, Tiémoué Bakayoko n'avait pas mis longtemps avant de convaincre chez les Partenopei. Depuis, les choses semblent avoir bien changé pour l'ancien Rennais. Alors que les dirigeants napolitians semblaient enclins à lever l'option d'achat, fixée entre 15 et 20 millions d'euros, pour l'international français, ils auraient néanmoins revu leur position à en croire la Gazzetta dello Sport. Le quotidien italien avance que Aurelio De Laurentiis et consorts ne seraient pas pleinement convaincus par le potentiel de Bakayoko à long terme.

Notre avis : Bakayoko a quelque peu perdu sa place d'incontournable dans le collectif de Gattuso. Difficile de savoir quelle tournure va prendre la carrière du milieu de terrain dans les prochaines semaines.

Giroud, Griezmann, Mbappé (ou Henry) : Qui finira meilleur buteur de l'histoire des Bleus ?

De Sciglio vers un transfert définitif à l'OL ?

C'est dans l'air depuis plusieurs jours déjà : Mattia De Sciglio pourrait bien s'engager dans la durée avec les Gones. Ce mercredi, Di Marzio assure que les dirigeants lyonnais seraient disposés à payer le transfert de l'international italien (39 sélections) et ce, malgré l'absence d'option d'achat pour ce dernier. Dans un entretien accordé à 20 Minutes il y a quelques jours, le défenseur avait déjà annoncé son souhait de poursuivre sa carrière du côté du Groupama Stadium. De Sciglio est en fin de contrat en juin 2022 avec la Juventus qui ne devrait pas être gourmande pour libérer le joueur de 28 ans.

Notre avis : Une décision surprenante de la part de l'OL. Comme évoqué la semaine dernière, De Sciglio n'est pas des plus fringants depuis son arrivée entre Rhône et Saône.

Un grand Paris ? Et si c’était surtout un (tout) petit Lyon...

Gabriel Menino, ce nouvel espoir brésilien qui affole l'Europe

Encore un joueur à suivre pour les prochaines saisons. A 20 ans à peine, Gabriel Menino a déjà marqué le championnat brésilien de son empreinte avec Palmeiras. Capable d'évoluer en sentinelle, comme sur le flanc droit de la défense, l'international espoir brésilien devrait être vendu lors du prochain mercato pour renflouer les caisses du Verdão. Suivi depuis plusieurs mois par le Paris Saint-Germain, Menino serait également sur les tablettes de Tottenham, l'Atletico Madrid, Chelsea ou encore la Juventus. Alors que Palmeiras espérait plus de cinquante millions d'euros il y a quelques mois, le club auriverde pourrait céder son joueur pour une somme comprise entre 15 et 20 millions d'euros, comme l'explique la presse brésilienne.

Notre avis : Un profil polyvalent qui séduit bon nombre de clubs européens, à raison. En quête d'un élément pour concurrencer Florenzi et renforcer son entrejeu, Paris serait bien malin de se positionner pour attirer le joueur.

Pierre-Gabriel, une saison de plus à Brest

Revenu en Ligue 1 cet été après quelques années de galère, Ronaël Pierre-Gabriel (22 ans) revit dans le Finistère. Prêté par Mayence au Stade Brestois, l'ancien Stéphanois réalise une saison pleine et s'est imposé comme un indiscutable d'Olivier Dall'Oglio. Et le latéral droit va pouvoir continuer sa belle histoire avec le SB29 puisque Bild annonce que le prêt du joueur a été prolongé pour une saison. En effet, les deux clubs s'étaient mis d'accord sur une prolongation automatique d'un an si le joueur disputait au moins 20 matches en 2020-2021. Déjà apparu à 23 reprises en Ligue 1, Pierre-Gabriel a rempli le contrat.

Notre avis : Une (très) bonne nouvelle pour toutes les parties. Pierre-Gabriel a trouvé à Brest un environnement idoine pour relancer sa carrière et a montré de belles choses sur son côté droit.

Andy Delort au duel avec Ronael Pierre-Gabriel lors de Brest - Montpellier / Ligue 1 Crédit: Getty Images

