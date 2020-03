La Juventus en pole pour Harry Kane ?

Selon les informations de Tuttosport, la Veille Dame serait prête à s'offrir un grand attaquant pour convaincre Cristiano Ronaldo de prolonger. Cet avant-centre pourrait être Harry Kane, qui a des chances quitter Tottenham cet été si les Spurs ne se qualifient pas pour la Ligue des champions. D'après le quotidien italien, la Juve, qui serait en pole sur ce dossier et suivie de près par Manchester City, pourrait débourser près de 200 millions d'euros pour la star anglaise.

Notre avis : Harry Kane sera l'un des dossiers chauds cet été sur le marché des transferts. Il se pourrait cependant que les poids lourds de Liga n'aient pas dit leur dernier mot.

Chelsea entre dans la danse pour Lautaro Martinez

Le FC Barcelone a déjà beaucoup avancé pour tenter de faire venir Lautaro Martinez l'été prochain. Cependant, le club catalan devra faire face à la concurrence de Chelsea qui n'aurait pas dit son dernier mot selon le quotidien espagnol Sport. En effet, les Blues pourraient proposer une offre d'environ 110 millions d'euros pour l'attaquant argentin de l'Inter Milan.

Notre avis : Rien n'est encore fait dans le dossier Lautaro Martinez, sachant qu'il faudra convaincre l'Inter Milan de le laisser partir et que Manchester City souhaiterait également enrôler le joueur de 22 ans.

Le Bayern Munich temporise pour Leroy Sané

Victime d'une rupture des ligaments croisés d'un genou, Leroy Sané devrait faire son retour à la compétition quand la Premier League, actuellement suspendue à cause du coronavirus, aura repris. Ces dernières semaines, les médias anglais et allemands indiquaient que le Bayern Munich était très intéressé pour s'offrir l'ancien joueur de Schalke 04 cet été. Cependant, The Sun explique lundi que le club bavarois attendrait de voir les prestations du joueur mancunien à son retour de blessure avant de se décider.

Notre avis : La prestation XXL de Serge Gnabry face à Chelsea en huitième de finale aller de C1 pourrait inciter le Bayern Munich à prendre son temps sur le dossier Leroy Sané.

Leroy Sané a été gravement blessé en août dernier à un genou.Getty Images

Tottenham vise Kondogbia

Depuis 2017, Geoffrey Kondogbia fait preuve de constance à Valence. Ses dernières prestations n'auraient pas laissé les Spurs indifférents selon les informations de Sky Sports. Surtout que José Mourinho souhaiterait renforcer son milieu de terrain après avoir fait part de son mécontentement vis-à-vis de Tanguy Ndombele.

Notre avis : Après avoir déjà joué en L1, en Liga et en Serie A, Geoffrey Kondogbia découvrirait un quatrième championnat avec une Premier League qui conviendrait plutôt à ses qualités.

Arsenal lorgne Diop

Selon le site anglais Mirror, Arsenal souhaiterait recruter Issa Diop la saison prochaine pour l'associer à William Saliba, prêté cette saison à Saint-Etienne par les Gunners. Ce serait donc une paire 100 % ex-joueurs de L1 car Issa Diop a quitté Toulouse en 2018. Cependant, sur ce dossier, Arsenal n'est pas seul puisque Manchester United et Chelsea ont déjà pris des renseignements.