Le prix de Kane connu ?

L'information est signée The Telegraph ce mercredi. Selon le quotidien anglais, Daniel Levy, le président de Tottenham, a fixé le prix de son attaquant Harry Kane. Si un départ n'est bien évidemment pas envisagé, les clubs intéressés sont prévenus : pour le recruter, il faudra au moins... 280 millions d'euros ! Pour rappel, l'international anglais est sous contrat jusqu'en 2024 avec les Spurs.

Notre avis : Aucun club ne pourrait mettre 280 millions d'euros sur Kane. Voire sur un joueur tout court. Ce prix est plus fait pour effrayer les courtisans du joueur...

Harry KaneGetty Images

Rummenigge et le mercato du Bayern

Sur le site officiel du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge, le président du club bavarois, s'est félicité du mercato estival. "Philippe Coutinho est un joueur de classe mondiale. Il fait la différence et a trouvé le partenaire idéal chez Robert Lewandowski. De ces deux joueurs, nous pouvons beaucoup espérer pour l’avenir", a-t-il notamment confié.

"Ivan Perišić a aussi répondu à toutes les attentes, ajoute-t-il dans des propos relayés par Footmercato. De même, les deux champions du monde français. J’apprécie beaucoup Benjamin Pavard car c’est un très bon joueur et une personne modeste. Lucas Hernández était le transfert le plus cher de l’histoire du Bayern. Je crois que nous verrons le meilleur de lui-même. Il ne faut pas oublier qu’il revient d’une blessure de cinq mois. De plus, il y a Michaël Cuisance et Fiete Arp, qui sont deux talents prometteurs. A l’avenir, nous voulons pourvoir les positions 17, 18, 19 et 20 de l’équipe avec de jeunes joueurs qui ont la chance de jouer avec une certaine continuité"

Notre avis : Le Bayern peut être satisfait de son mercato. Sans l'arrivée finale de Coutinho, la donne aurait peut-être été légèrement différente.

Dani Alves voit Neymar repartir au Barça

Dans un entretien accordé à Business Insider, Dani Alves, désormais à São Paulo et ancien joueur du Barça et du PSG, est revenu sur le feuilleton Neymar. "Je pense que son bonheur se trouve à Barcelone (...) Quand vous êtes heureux quelque part, vous essayez de retourner à cet endroit où vous étiez heureux, et je pense que c’est ce qu’il a essayé de faire (...) Je suis sûr que si dans le futur il souhaite y retourner, il y retournera", a-t-il assuré.

Notre avis : Neymar au Barça, il est évidemment que le feuilleton n'est pas fini. La suite l'été prochain, sans l'ombre d'un doute.

Vidéo - Verratti : ''Neymar ? Cela arrive même à un père et son fils d'avoir des moments difficiles" 02:50

Tonali intéresse City et United

Longtemps courtisé par le PSG cet été, comme confirmé par le président de Brescia à Eurosport.fr, Sandro Tonali intéresse désormais deux club anglais. Selon Mediaset, il s'agit des deux équipes de Manchester : United et City. Pour l'instant, le jeune milieu italien continue de faire le bonheur de Brescia.

Notre avis : Un départ est possible pour Tonali l'été prochain. Le joueur donnera probablement sa priorité à l'Italie.

Higuain ouvre la porte à River

Après avoir vécu un été agité, Gonzalo Higuain est finalement resté à la Juventus. L'attaquant argentin, bien conscient que les saisons passent et son âge aussi, a toutefois ouvert la porte à un départ après la fin de son contrat. "Je veux respecter mon contrat. Je me sens bien ici. Un retour à River Plate ? Je ne ferme pas la porte, mais pour l'instant mon présent est en Italie", a-t-il confié à Fox Sports Argentina.

Notre avis : La Juve voulait se séparer d'Higuain l'été dernier. Le joueur a voulu rester et a obtenu gain de cause. Un futur départ à River est donc d'actualité.