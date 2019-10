Le PSG a toujours voulu garder Kimpembe...

Si le PSG a recruté Abdou Diallo cet été, le club de la capitale n'en a pas pour autant souhaité le départ de l'un de ses défenseur centraux. Et c'est notamment le cas pour Presnel Kimpembe. Selon L'Equipe, Leonardo, le directeur sportif parisien, avait signifié dès le mois de juin à l'international français qu'aucun transfert ne serait possible. Pour rappel, ce dernier est sous contrat jusqu'en 2023 avec Paris.

Notre avis : En cas de grosse offre, pas certain que le PSG aurait retenu Kimpembe l'été dernier.

... et prolonge Dagba + Innocent

C'était attendu et c'est désormais officiel : Colin Dagba a prolongé son contrat d'une saison supplémentaire au PSG, soit jusqu'en juin 2024. La nouvelle a été annoncée ce jeudi après-midi. Garissone Innocent a également prolongé jusqu’au 30 juin 2023.

Notre avis : Un choix logique pour le présent... et le futur.

Benedetto revient sur son arrivée à l'OM

Dans un entretien accordé à La Provence, Dario Benedetto est revenu sur les conditions de son arrivée à l'OM. Critiqué par le président de Boca Juniors, son ancien club, l'attaquant a mis les choses au clair. "C’est logique. J’apprécie beaucoup le président, Daniel Angelici. Il a compris ma position : à 29 ans, j’avais enfin l’opportunité de réaliser mon rêve en jouant en Europe. Il ne pouvait pas me couper les jambes et refuser de me vendre (...) La seule condition pour que j’accepte de quitter Boca était d’avoir une proposition d’un grand club européen. L’offre est venue et j’en ai profité, sans regret", a-t-il assuré.

Notre avis : Difficile de ne pas comprendre Benedetto, qui souhaitait connaître une première expérience européenne.

MU vise également Dembélé et Mandzukic

L'information est signée du Manchester Evening News. Selon le média anglais, Manchester United va s'activer lors du prochain mercato hivernal, et l'un des noms envisagés est celui d'Ousmane Dembélé. Le joueur du Barça fait ainsi partie de la short-list des Red Devils, tout comme d'autres joueurs, comme indiqué mercredi. De son côté, Sky Sports News indique que le club anglais vise également Mario Mandzukic (Juventus) et Callum Wilson (Bournemouth).

Notre avis : Dembélé a refusé le PSG l'été dernier. Il voulait rester au Barça. On l'imagine mal partir en pleine saison. Mandzukic ? On croit à cette possibilité. La Juve veut s'en séparer.

Le Real compte recruter en janvier...

Le Real Madrid est en tête de la Liga ? C'est bien vrai, et pourtant la crise couve. Encore plus depuis la piètre prestation face à Bruges (2-2), mardi, en Ligue des champions. Selon Marca, Florentino Pérez, le président madrilène, compte bien intervenir en janvier pour renforcer un effectif qui semble encore en avoir besoin. Le quotidien madrilène précise que le secteur ciblé sera le milieu de terrain. Les pistes annoncées : Eriksen (Tottenham), Van De Beek (Ajax Amsterdam) et Camavinga (Rennes).

Notre avis : La piste la plus crédible semble celle qui mène à Eriksen, qui n'a toujours pas prolongé avec les Spurs. Vraie possibilité.

... mais Van De Beek veut rester à l'Ajax

Si Donny van de Beek est donc une piste du Real, le joueur de l'Ajax a annoncé, mercredi, qu'il ne comptait pas quitter son club en pleine saison. "Je jouerai ici toute la saison et je terminerai l'année à l'Ajax. Cela me donne de la clarté et me tranquillise l'esprit. On verra ça plus tard (...) Je ne veux pas partir pendant le mercato d'hiver", a-t-il expliqué à Voetbal International.

"Peut-être qu'un jour dans ma carrière il m'arrivera de changer de club pendant le mercato d'hiver. Mais pour l'instant, je n'aime pas ça. Se battre avec une équipe pour quelque chose, puis la quitter à mi-chemin... Je veux refaire des choses avec l'Ajax cette saison", précise le joueur.