TRANSFERTS - Kalidou Koulibaly se voit rester à Naples encore des années, Luka Jovic (Real Madrid) a des prétendants et Pierre-Emile Højbjerg va passer un cap... Voici notre bulletin mercato du jour.

Real Madrid : Jovic a déjà des courtisans, et non des moindres

Luka Jovic n'a pas donné satisfaction au Real Madrid. A tel point que la Maison Blanche pense à se séparer de son attaquant serbe acheté 60 millions d'euros l'été dernier. Et d'après le Daily Star – repris par le quotidien madrilène As -, deux clubs seraient déjà sur les rangs pour s'attacher ses services : Chelsea et Leicester City, deux formations en course pour la Ligue des champions en Premier League. Un chèque de 35 millions pourrait même satisfaire les Merengue d'après le tabloïd qui évoque aussi la possibilité d'un prêt. Jovic n'a marqué que deux buts en 16 matches de Liga cette saison.

Transferts Les 5 infos mercato qui vous ont échappé ce vendredi HIER À 16:44

Notre avis : Jovic est encore jeune (22 ans). Et l'ancien buteur de Francfort va vite trouver un club qui voudra essayer de le relancer.

Play Icon WATCH Le calme avant la tempête : comment le Real prend déjà des coups d’avance 00:04:51

Evoqué en Premier League, Koulibaly calme le jeu

Sur les tablettes du PSG depuis quelques années maintenant, Kalidou Koulibaly est très convoité cet été. Le défenseur de Naples fait notamment saliver quelques clubs en Premier League. D'après The Sun, Manchester City envisage ainsi de proposer Nicolas Otamendi et Oleksandr Zinchenko à Naples pour l'attirer alors que Manchester United et Liverpool songent aussi à lui. Mais le défenseur sénégalais de 29 ans a calmé le jeu dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport. "Je n'ai jamais parlé d'un départ du Napoli. Nous allons voir si Naples me propose une prolongation de contrat, ce qui me permettrait de terminer ma carrière ici", a glissé l'ancien joueur du FC Metz avant de conclure : "Jouer à Naples pour toujours ? Je ne dis pas non".

Notre avis : Un bel appel du pied. Mais ça ne veut pas dire qu'il restera à Naples cet été. Surtout si les grosses cylindrées de Premier League se présentent.

Ceballos : Arsenal va avoir de la concurrence

Mikel Arteta ne serait pas contre garder Dani Ceballos après cet été. Arsenal a d'ailleurs entamé des discussions avec le Real Madrid pour essayer de conserver le milieu de terrain espagnol, prêté par la Maison Blanche. Mais les Gunners vont devoir se méfier. Car selon l'Express, ils ne sont pas les seuls sur les rangs. L'AC Milan, Valence et le Betis auraient aussi pris contact avec le Real au sujet de Ceballos dans l'éventualité d'un nouveau prêt.

Notre avis : Ce serait une bonne nouvelle pour Arsenal, si Ceballos restait à Londres.

Le Barça passe à l'action sur un jeune Brésilien

Le FC Barcelone serait sur le point de recruter un autre joueur, avec Gustavo Maia. Le club catalan serait disposé à tenter le pari du jeune attaquant de Santos, annonce Mundo Deportivo. Et selon le quotidien catalan, l'opération se ferait en deux fois : les Blaugrana paieraient d'abord un million d'euros avant le 15 juillet avant de mettre 3,5 millions plus tard.

Notre avis : Un pari sur le long terme. Sauf surprise, il va falloir attendre quelques saisons pour savoir s’il sera gagnant.

Højbjerg, vers une bataille de Manchester ?

Selon les informations du Daily Record, Pierre-Emile Højbjerg serait sur les tablettes de Manchester City. En fin de contrat en juin 2021 avec Southampton, le Danois de 24 ans, né d'une mère française, fait l'objet de nombreuses convoitises en Premier League. Déjà suivi par Tottenham, le milieu, qui s'est imposé outre-Manche après un début de carrière timide en Bundesliga (Bayern Munich, Augsbourg, Schalke 04), est aussi suivi par Manchester United.

Notre avis : Il va partir cet été. Et devra confirmer chez un club d'une autre dimension.

Transferts Les 8 infos mercato qui vont échappé ce jeudi 09/07/2020 À 16:22