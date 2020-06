Layvin Kurzawa of Paris Saint-Germain during the UEFA Champions League group A match between Paris St Germain and Galatasaray AS at at the Parc des Princes

TRANSFERTS - Kurzawa pourrait prolonger au PSG, l'Inter Milan "optimiste" pour l'avenir de Lautaro Martinez, l'OM doit être vigilant au dossier Niang, Maarten Stekelenburg revient à l'Ajax... Les 5 infos mercato qui vous ont échappé lundi.

Marotta "optimiste" pour le futur de Lautaro Martinez

Si les Blaugrana continuent de négocier avec l'Inter Milan pour Lautaro Martinez, l'administrateur délégué du club lombard, Giuseppe Marotta, s'est dit "optimiste" quant à la possibilité de voir l'attaquant argentin rester encore nerazzurro à l'avenir. "Il est jeune et avec beaucoup de qualités, beaucoup d'équipes aimeraient le recruter, a-t-il confié dimanche soir à Sky Italia. Avoir la tentation de partir, c'est humain. Mais on veut le garder et lui n'a jamais demandé à quitter le club. Le voir encore ici la saison prochaine ? Je suis optimiste".

Notre avis : S'il souhaite vraiment rejoindre le Barça, Lautaro va devoir (aussi) jouer un rôle dans les négociations. Pour l'heure, les deux clubs n'ont toujours pas trouvé un accord.

Kurzawa parti pour prolonger ?

C'est une vraie surprise qui pourrait rapidement se concrétiser. Après France Football, L'Equipe confirme ce lundi que Layvin Kurzawa dispose bien d'une proposition de prolongation de la part du PSG. Le latéral gauche espère toutefois voir son salaire mensuel de 200.000 euros brut augmenté. Selon le quotidien, le marché anglais, où Arsenal est notamment intéressé, pourrait lui plaire.

Notre avis : Le staff du PSG a visiblement été convaincu par les prestations de Kurzawa. Si une prolongation est possible, rien ne semble toutefois encore acté.

Niang ne dit pas non à Al-Duhail

Courtisé par l'Olympique de Marseille, qui n'a pour l'heure formulé aucune offre selon Nicolas Holveck, le président exécutif du Stade Rennais, M'Baye Niang continue de s'interroger sur son avenir. Selon les informations de L'Equipe, l'attaquant du club breton est sensible à un autre intérêt, celui du club d'Al-Duhail (Qatar). Pour l'heure, et au vu des difficultés financières de Marseille, ce dossier semble stagner. Pour pallier ce possible départ, le Stade Rennais cible Serhou Guirassy (Amiens).

Notre avis : Rennes réclame aux alentours de 25 millions d'euros pour Niang. C'est trop pour l'OM. La piste Al-Duhail n'est donc pas à exclure totalement.

Koulibaly, c'est 100 millions

Aurelio De Laurentiis n'est pas vraiment du genre à négocier. Quand le président du Napoli fixe un prix, il aime généralement s'y tenir. Et même dans une période aussi particulière que celle post-Covid. Ainsi, selon La Gazzetta dello Sport, "ADL" continue de réclamer 100 millions d'euros pour Kalidou Koulibaly, qui disposerait d'un bon de départ en vue du prochain mercato estival. Le défenseur sénégalais intéresserait notamment des clubs anglais.

Notre avis : Dans l'ancien monde, ce prix semblait justifié pour Koulibaly. Dans le nouveau, il paraît impossible à atteindre.

Stekelenburg revient à l'Ajax

Neuf ans après son départ de l'Ajax Amsterdam, Maarten Stekelenburg, le gardien de but de 37 ans d'Everton, a décidé de revenir dans son club formateur qui a officialisé la nouvelle lundi. Le portier néerlandais finira cependant la saison avec les Toffees. "Il apporte de la qualité sur le terrain et, compte tenu de son âge et de son expérience, il assurera également un meilleur équilibre dans notre équipe", s'est réjoui Marc Overmars, directeur sportif de l'Ajax, qui lui a proposé un contrat d'un an.

Notre avis : Un renfort salvateur pour le jeune effectif de l'Ajax, alors que le gardien de but titulaire, André Onana, veut partir.

Aït Bennasser quitte Bordeaux

Prêté aux Girondins de Bordeaux, Youssef Aït Bennasser va retrouver l'AS Monaco. Le club au scapulaire a en effet annoncé ce lundi ne pas avoir levé son option d'achat. "Le FC Girondins de Bordeaux vous informe ne pas lever l’option d’achat pour Youssef Aït-Bennasser. Le joueur réintègrera l’AS Monaco, club avec lequel il sous contrat, à la fin de son prêt", indique le communiqué.

Notre avis : Décision plutôt attendue. Aït Bennasser va désormais devoir trouver un autre club.

