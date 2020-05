TRANSFERTS - L'OM vise un joueur de Nancy, le PSG pourrait faire une première offre pour un joueur de la Lazio Rome, Javier Pastore aimerait rester à l'AS Rome... Voici notre bulletin mercato du jour.

L'OM vise Vagner Dias

Prêté depuis janvier 2019 à Nancy, Vagner Dias a des courtisans en Ligue 1. Selon L'Est Républicain, l'attaquant de 24 ans, qui appartient toujours à l'ASSE, est en effet une piste de Lens, Lorient, Rennes, Brest ou encore... l'Olympique de Marseille. Auteur de 7 buts en 15 matches avec le club lorrain, l'international cap-verdien se montre une nouvelle fois (très) convaincant cette saison.

Notre avis : Vagner Dias a vraiment beaucoup de qualités. Logique que la Ligue 1 s'y intéresse.

Aouchiche prêt à quitter le PSG...

Adil Aouchiche se rapproche du départ. En fin de contrat aspirant au PSG, le jeune joueur de 17 ans, qui n'a pas signé de contrat professionnel, souhaiterait en effet quitter le club de la capitale selon ESPN. Pour le récupérer, Arsenal tiendrait la corde. Mikel Arteta, l'entraîneur des Gunners, aurait d'ores et déjà validé sa possible arrivée. Mais le club anglais n'est pas le seul sur le coup. RMC assure que le joueur a visité ce vendredi le centre d'entraînement de Saint-Etienne sans pour autant discuter d'un contrat ou passer d'examens.

Notre avis : Pour Arsenal, qui compte faire un mercato plutôt sage, Aouchiche aurait le profil parfait. Même si son clan a de grosses exigences économiques et que la concurrence sera rude.

... qui accélère pour Marusic

En quête d'un latéral droit, notamment pour pallier le probable départ de Thomas Meunier, le PSG pourrait rapidement accélérer dans le dossier Adam Marusic. Selon La Repubblica, la Lazio Rome devrait recevoir d'ici peu une offre de 15 millions d'euros pour son international monténégrin. Son contrat avec le club romain expire en 2022.

Notre avis : Leonardo adore recruter en Serie A. Et Repubblica, c'est du solide. Dossier à surveiller.

Pastore veut rester à l'AS Rome

Dans un échange sur Instagram avec le journaliste argentin Fernando Carlos, Javier Pastore a annoncé son souhait de rester à l'AS Rome. "Je veux rester, a-t-il expliqué. Actuellement, je pense à terminer ce championnat et à pouvoir atteindre les objectifs du club. C'est la chose la plus importante car le club a beaucoup souffert avec cette situation, comme beaucoup d'autres clubs. Le club est une entreprise et a besoin d'argent. Le club ne passe pas un bon moment, il a des pertes très importantes. Nous ne savons donc pas ce qui va se passer. À la fin de la saison, le club devra vendre des joueurs ou acheter des joueurs plus jeunes qui gagnent moins. Nous attendons."

"J'ai encore trois ans de contrat, j'aimerais aller au bout, ajoute l'ex-milieu du PSG dans des propos rapportés par Daily Mercato. Je me sens très bien, j'aime beaucoup la ville, le pays aussi. Ma famille et moi sommes très heureux. Je suis aussi bien dans le club et le coach croit beaucoup en moi. J'aimerais rester, beaucoup de rumeurs sortent et je ne sais pas pourquoi. Je suis soi-disant proche de déménager en Chine, au Japon, en Argentine ou en Angleterre, chaque jour j'ai un nouveau club."

Notre avis : L'AS Rome aura besoin de liquidités l'été prochain. Et Pastore a un (très) gros contrat...

Pisté par l'OL, Junior Diomandé intéresse deux clubs italiens

Comme révélé par Footmercato jeudi, Junior Diomandé, international belge U17 et champion de Belgique U18 l'an dernier avec le KRC Genk, fait bien l'objet d'un intérêt concret de l'OL. Mais les Gones ne sont pas les seuls sur les traces du joueur d'Eupen, puisque deux clubs italiens sont également à l'affût. Selon nos informations, il s'agit de la Lazio Rome et de l'Hellas Verone. Un troisième s'est également manifesté pour l'ailier gauche (formé au poste de latéral), sans toutefois aller plus loin pour l'instant. L'an dernier, Diomandé fut tout proche de signer à la Carrarese Calcio, qui évolue actuellement en Lega Pro (3e division).

Notre avis : Prometteur, Diomandé ne manque pas d'occasions sur le mercato. A lui de trouver une équipe qui lui offre du temps de jeu.

Milik, c'est 50 millions

Dans son édition du jour, La Gazzetta dello Sport fait le point sur le dossier Arkadiusz Milik. Selon le quotidien italien, le Napoli a fixé un ultimatum à son attaquant : signer une prolongation d'ici 20 jours... ou alors ce sera un départ. Le club italien ne compte toutefois pas le brader, puisque le quotidien évoque un prix de 50 millions d'euros. La Juventus Turin, l'Atlético Madrid et Arsenal sont à l'affût dans ce dossier.

Notre avis : Au vu de la tendance actuelle, on pencherait pour un départ de Milik.

