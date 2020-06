TRANSFERTS - Lautaro Martinez d'accord avec le Barça, Buffon va prolonger avec la Juve, l'OM voit une piste s'éloigner... Voici notre bulletin mercato du jour.

Lautaro-Barça, accord confirmé ?

Entre le Barça et Lautaro Martinez, c'est (très) chaud. Déjà évoqué il y a quelques semaines, un accord entre les parties a été confirmé par Sport ce mercredi. Selon le quotidien espagnol, un contrat de cinq ans assorti d'un salaire de 12 millions d'euros a d'ores et déjà été ficelé. De son côté, l'Inter Milan serait de plus en plus pessimiste dans ce dossier. Reste désormais à trouver une entente pour l'indemnité de transfert.

Transferts Burgos, le fidèle adjoint de Simeone, va quitter l'Atletico Madrid IL Y A 4 HEURES

Notre avis : La tendance est claire : Le Barça veut Lautaro, Lautaro veut le Barça. Il faut désormais convaincre l'Inter. Pas simple.

Play Icon WATCH Lautaro et le coup de billard à trois bandes improbable à la sauce NBA 00:03:07

Buffon va prolonger à la Juve...

Revenu à la Juventus après une pige plus ou moins réussie au PSG, Gianluigi Buffon ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. En effet, si l'on en croit La Gazzetta dello Sport, le gardien italien va prolonger d'un an son contrat avec la Vieille Dame, satisfaite du come-back du champion du monde 2006. L'aventure continue.

Notre avis : Buffon se sent encore au niveau. Et son objectif de battre le record de matches de Maldini n'est pas encore atteint. De quoi le pousser à continuer.

Gianluigi Buffon - Juventus Turin Crédits Imago

... qui vise toujours Arthur

Les rumeurs sont discordantes ce mercredi sur l'axe Turin-Barcelone. Alors que la presse catalane envoie Ousmane Dembélé à la Juventus, celle italienne parle toujours d'un intérêt... pour Arthur. Dans le cadre des discussions pour Miralem Pjanic, la Vieille Dame espère toujours convaincre le milieu de terrain, qui souhaite pourtant rester en Catalogne. "Le Barça devra lui forcer la main", indique La Gazzetta dello Sport.

Notre avis : La Juve vise, en priorité, à se renforcer au milieu de terrain. Arthur a le profil parfait pour Sarri, mais il souhaite rester au Barça.

Play Icon WATCH L'institution Juventus peut-elle sauver Dembélé ? "Il doit fuir le Barça" 00:06:52

Longstaff, plutôt l'Udinese que l'OM ?

C'est un joueur qui avait été associé à l'Olympique de Marseille en février dernier. Milieu défensif de Newcastle, Matthew Longstaff, qui n'a pas prolongé son contrat avec les Magpies, pourrait bien prendre le chemin de la Serie A et l'Udinese, qui lui proposerait un contrat de cinq ans selon Sky Sports et le Times. De quoi sceller l'avenir du jouer de 20 ans ?

Notre avis : Longstaff est annoncé comme très prometteur. Dommage pour l'OM.

Matthew Longstaff festeggia con Andy Carroll il gol contro il Manchester United Crédits Getty Images

Boujouama passe pro à Bordeaux

Yassine Boujouama a signé son premier contrat professionnel d'une durée de trois ans avec Bordeaux. Le jeune milieu de terrain, qui fêtera ses 19 ans en juillet, avait rejoint le club au scapulaire en 2019 avec un contrat stagiaire en provenance de Tours, dont il est originaire. Milieu relayeur capable aussi de jouer meneur de jeu, ce joueur franco-marocain s'est révélé au sein de la réserve bordelaise (N3) et a même participé la saison dernière à des séances d'entraînement avec le groupe professionnel de l'entraîneur portugais Paulo Sousa.

Notre avis : Un joueur à fort potentiel. On espère qu'il aura l'occasion de l'exprimer avec l'équipe première.

Transferts Le Brésilien Bambu tout proche de l'OGC Nice HIER À 17:42