Caleta-Car intéresserait le Napoli...

Le Napoli commence à prospecter sur le marché des défenseur. Alors que Kalidou Koulibaly semble promis à un départ l'été prochain, le club partenopeo aurait plusieurs pistes pour le remplacer. Et l'une d'entre elles se nomme Duje Caleta-Car, le défenseur de l'OM. L'information provient du Corriere dello Sport, qui précise que Malang Sarr (OGC Nice) et Benoît Badiashile (AS Monaco) sont également suivis de près.

Notre avis : Caleta-Car a su gagner sa place à l'OM. Et vu que le mercato s'annonce calme sur la Canebière l'été prochain, il est préférable que le défenseur soit conservé. Sauf si le fair-play financier exige l'inverse...

Vidéo - En manque de foot ? On a simulé OM-PSG sur FIFA 20… et c’était serré 09:19

... et Rami revient sur son litige avec l'OM

Parti du côté de Sotchi, en Russie, Adil Rami s'est prêté au jeu du live Instagram avec Romain Canuti, journaliste marseillais du site LePhocéen. L'occasion pour le défenseur de revenir sur son litige avec l'OM. "Mon problème avec Marseille, il est unique, explique-t-il. Moi j'aime l'OM, mais c'est une personne qui a fait une erreur et c'est le club qui va payer, c'est ça qui m'attriste. On verra avec le temps. Moi j'ai été propre, j'ai été super sage, je n'ai pas parlé, on verra le jour du procès. Tout sortira. Mais c'est dommage. Pour les connaisseurs et les professionnels, ils savent exactement ce qu'il va se passer."

Notre avis : Sans le citer, Rami fait évidemment référence à Jacques-Henri Eyraud, le président de l'OM. La guerre est déclarée.



Ndombele dans le viseur du Barça

C'est à la Une du Mundo Deportivo ce jeudi : "Le Barça réactive l'option Ndombele". Souvent critiqué par José Mourinho cette saison qui lui reproche son "manque d'investissement", Tanguy Ndombele pourrait quitter Tottenham cet été. L'ancien Lyonnais serait suivi de très près par le club catalan qui le verrait comme le successeur d'Ivan Rakitic, bien parti pour quitter les Blaugrana au prochain mercato.

Notre avis : L'été dernier, Tottenham avait déboursé près de 60 millions d'euros pour s'offrir Tanguy Ndombele. Dans un contexte de crise économique qui s'annonce, pas sûr que le Barça propose la même somme pour l'ex-Amiénois.

Leeds a tenté le coup pour Cavani... et Ibrahimovic

A la recherche d'un grand attaquant l'hiver dernier, Leeds, équipe entraînée par Marcelo Bielsa, a tenté d'attirer des grands noms. C'est en tout cas ce qu'a révélé Andrea Radrizzani, le président du club britannique. "Cavani ? Le président m'avait donné sa disponibilité pour évoquer un intérêt auprès du frère et agent du joueur. Les négociations n'ont pas décollé", a-t-il révélé au sujet de l'attaquant du PSG.

Mais Radrizzani ne s'est pas arrêté là. "J'ai parlé plus concrètement avec Zlatan Ibrahimovic. Il aurait pu nous donner cette choses en plus mais il a décidé d'aller à Milan. Il a été très honnête et transparent avec moi", a-t-il confié.

Notre avis : Qui ne tente rien n'a rien, non ?

Lautaro Martinez, priorité du Barça

C'est un secret de polichinelle. En vue de l'été prochain, le Barça a une grande priorité sur le mercato : Lautaro Martinez. Auteur d'une grande saison avec l'Inter Milan, l'international argentin est tout en haut de la liste des possibles recrues. Et cette tendance est confirmée par Sport ce jeudi, qui explique que plusieurs joueurs blaugrana pourraient être inclus dans le deal (Rakitic, Vidal...) pour faire baisser la valeur de l'attaquant. Pour rappel, sa clause libératoire est fixée à 111 millions d'euros.

Notre avis : Validé par son compatriote Lionel Messi, l'arrivée de Lautaro Martinez au Barça n'est pas à exclure. Mais l'Inter le laissera partir uniquement s'il le demande officiellement.

Vidéo - Griezmann déjà sur le marché ? On en a parlé pendant Mercredi Mercato 16:54

Balotelli va quitter Brescia

Revenu en Serie A l'été dernier, Mario Balotelli n'est pas vraiment certain de s'y éterniser. En effet, selon les informations de La Gazzetta dello Sport, l'attaquant italien et son club de Brescia ont d'ores et déjà acté une séparation en fin de saison. Sous contrat jusqu'en 2022, l'ancien buteur de l'OM a inscrit 5 buts en 19 matches cette saison.