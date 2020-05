TRANSFERTS - L'Inter prévient le Barça pour Lautaro Martinez, Fabian Ruiz devrait rester au Napoli, Coutinho vers la Premier League... Voici notre bulletin mercato du jour.

Pour Lautaro, l'Inter ne lâche rien

Alors que les parties semblaient doucement se rapprocher, l'Inter a appuyé sur le frein. Si le Barça souhaite recruter Lautaro Martinez, il faudra payer sa clause libératoire, fixée à 111 millions d'euros et valable du 1er au 15 juillet. "Il n'y a qu'une seule façon de l'éloigner de l'Inter, c'est de payer sa clause", a prévenu Piero Ausilio, le directeur du club lombard, à Sky Italia.

"Une clause dont tout le monde connaît l'existence, inutile de la cacher, poursuit-il. C'est une clause exigeante, car elle comporte à la fois des délais et des engagements qui doivent être très précis. C'est une clause qui expire les premiers jours de juillet donc elle ne va pas durer longtemps. Et c'est la seule possibilité qui existe de voir Lautaro loin de l'Inter aujourd'hui. De nombreux clubs nous ont contactés pour Lautaro. Le plus déterminé, avec qui nous avons un rapport amical et cordial, c'est le Barça. Je ne le cache pas. Et le Barça connaît parfaitement quelles sont nos intentions. L'Inter n'a aucune intention de vendre Lautaro Martinez. Mais je le répète, il y a une clause."

Notre avis : Le Barça ne pourra pas payer cette clause, encore plus au vu de la crise actuelle. Si le deal se fait, ce sera avec une somme cash en plus de un ou deux joueurs.

Fabian Ruiz ne signera pas au Real ou au Barça

Lui aussi courtisé par le Barça, mais également par le Real Madrid, Fabian Ruiz est bien parti pour rester au Napoli. Selon La Gazzetta dello Sport, le club italien souhaite en effet conserver l'international espagnol, qui pourrait même prolonger son contrat jusqu'en 2025. Aurelio De Laurentiis, le président napolitain, le jugerait tout simplement "indispensable" pour le futur de son équipe.

Notre avis : Si des départs sont à prévoir au Napoli, Fabian Ruiz, lui, ne devrait pas bouger.

Fabian Ruiz - Inter-Napoli 2018 Crédits Getty Images

Benedetto envoie Cavani à Boca

Dans un entretien accordé à Fox Sports Argentina, Dario Benedetto, attaquant de l'OM, a déclaré qu'il aimerait voir Edinson Cavani (PSG) rejoindre Boca Juniors, son ancien club. "Ce serait bien. Je pense même qu'il a dit qu'il aimerait aller à Boca. Je sais par Nández qu'il a toujours aimé le club. C'est un joueur très complet et je l'aime comme attaquant. Boca pourrait rayonner avec un attaquant comme ça", a assuré le buteur.

Notre avis : Malgré la volonté de Benedetto, Cavani devrait continuer à jouer en Europe. Destination Milan et l'Inter ?

Le président de Porto freine pour Telles

Alors qu'un accord entre le PSG et le FC Porto pour Alex Telles a été annoncé mercredi par le quotidien portugais A Bola, le président du club portugais, lui, n'est visiblement pas "au courant". "Vous devez poser la question à A Bola. Ce sont eux qui savent. Moi je ne suis au courant de rien", a ainsi expliqué Jorge Nuno Pinto da Costa dans des propos rapportés par O Jogo. De son côté, A Bola parlait d'un transfert aux alentours de 25 millions d'euros.

Notre avis : Info ou intox ? Au final, on a tendance à penser que Telles signera au PSG.

Coutinho vers la Premier League ?

L'information fait la Une de Mundo Deportivo ce jeudi. Selon le quotidien, Philippe Coutinho, actuellement prêté par le Barça au Bayern Munich, devrait retourner en Premier League l'été prochain. En effet, l'ancien joueur de Liverpool intéresserait plusieurs clubs : Chelsea, Newcastle, Manchester United, Arsenal... et Leicester. Le futur du milieu brésilien s'inscrit donc outre-Manche.

Notre avis : Pour renflouer ses caisses, le Barça devrait se servir de la possible vente de Coutinho...

Krasso et Karamoko rejoignnt l'ASSE

Dans un communiqué officiel ce jeudi, l'ASSE a officialisé l'arrivée de de Jean-Philippe Krasso en provenance d'Epinal. Auteur de 8 buts en Coupe de France cette saison, le buteur de 22 ans, qui a signé un contrat de trois ans, fait donc le grand saut. "C'est un jeune attaquant passé par Lorient qui n'a pas eu un parcours linéaire. Il s'est remis dans la lumière en Coupe de France en marquant face à Lille et contre nous. Il a des qualités de base qu'il doit bonifier. Il a une bonne première touche de balle, sait garder le ballon et prendre la profondeur. Une nouvelle opportunité de se relancer au plus haut niveau s'offre à lui. Il a tous les atouts pour la saisir", a réagi Claude Puel, manager général de l'ASSE.

Peu après, les Verts ont également officialisé le transfert de Setigui Karamoko, jeune défenseur évoluant à l’AS Béziers.

Notre avis : Pour Krasso, c'est le grand écart. L'opportunité est belle, à lui de confirmer toutes les qualités démontrées en Coupe de France.

