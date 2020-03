Lautaro vers le Barça ?

Le destin de Lautaro Martinez semble toujours plus s'écrire du côté du Barça. Selon Tuttosport, un intermédiaire serait actuellement au travail pour mener à bien les négociations avec l'Inter Milan. Pour faire baisser le prix de l'international argentin, les Blaugrana pourraient inclure des joueurs dans le deal. Pour rappel, Lautaro a une clause de 111 millions d'euros.

Notre avis : Le Barça est réellement intéressé par l'attaquant. L'Inter ne le laissera toutefois partir que s'il le demande.

Lautaro MartinezGetty Images

Strootman évoque son avenir à l'OM

Présent en conférence de presse ce jeudi, Kevin Strootman, sur le départ l'été dernier, a annoncé son envie de rester à l'OM. "Je veux jouer la Ligue des Champions ici, c‘est note objectif à tous", a expliqué le milieu néerlandais. "Si tu ne joues pas, tu n’es pas content, et tu ne te sens pas bien. (...) Je pourrais critiquer l’entraîneur, mais je dois faire mieux pour jouer et faire partie des titulaires. Je ne dois pas me dire "je ne joue pas, donc je veux partir". Même si je voulais aller au Real Madrid ou à Barcelone, je ne jouerais pas",a-t-il conclu.

Notre avis : En cas de qualification en C1, et avec un budget restreint, l'OM ferait bien de garder Strootman. Après, son salaire peut poser problème...

Aubameyang heureux à Arsenal

Régulièrement annoncé sur le départ, Pierre-Emerick Aubameyang semble pourtant sérieusement envisager la possibilité de rester à Arsenal. "J'adore les fans ici et quand j'étais plus jeune, je regardais toujours Arsenal parce qu'ils avaient de grands joueurs. C'est pour ça que j'ai signé ici. C'est un plaisir d'être joueur Gunners et je suis vraiment heureux. J'ai envie de rester longtemps", a-t-il ainsi expliqué dans un entretien au club.

Notre avis : Sans Ligue des champions, Aubameyang va toutefois commencer à se poser quelques questions...

Pierre-Emerick AubameyangGetty Images

Batshuayi voudrait rester à Londres ?

Michy Batshuayi est dans le flou concernant son avenir. L'international va-t-il rester à Chelsea l'été prochain ? Ou souhaitera-t-il aller voir ailleurs, lui qui n'est pas un titulaire du côté des Blues ? Selon The Sun, une chose est sûre : le joueur souhaite rester du côté de Londres. Un éventuel retour à l'OM semble donc, dans l'immédiat, exclu. Outre-Manche, Batshuayi serait pisté par Crystal Palace.