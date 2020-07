TRANSFERTS - Mikel Arteta veut garder Dani Ceballos, Dortmund régler le cas Sancho d'ici août, le Barça refuse de payer la clause pour Lautaro Martinez, Chelsea serait prêt à vendre six joueurs pour attirer Kai Havertz... Voici notre bulletin mercato du jour.

Arteta veut garder Ceballos

Actuellement en prêt à Arsenal, Dani Ceballos va-t-il y rester ? C’est en tout cas le souhait de son entraîneur Mikel Arteta, très satisfait du joueur espagnol qui appartient au Real Madrid. "Je suis très satisfait de la façon dont il évolue. J’aime beaucoup la passion qu’il met dans chaque séance d’entraînement et dans chaque match. Il devient un joueur très important pour nous", a-t-il déclaré. Le coach des Gunners espère trouver un accord avec les Merengue pour que le milieu de terrain reste à Londres.

Transferts Les 5 infos mercato qui vous ont échappé ce lundi HIER À 16:45

Notre avis : Le Real Madrid a besoin de dégraisser et Arsenal est preneur, mais les Merengue ne laisseront pas partir à n’importe quel prix Ceballos qui est sous contrat avec eux jusqu’en 2023. Le transfert est envisageable mais Arsenal devra y mettre du sien.

Le Barça refuserait de payer la clause pour Lautaro

Selon les informations de Goal, le FC Barcelone refuserait toujours de payer la clause pour Lautaro Martinez. Celle-ci a été fixée à environ 110 millions d'euros par l'Inter et jusqu'à la mi-juillet. L'attaquant argentin de 22 ans qui n'a pas caché son envie de rejoindre le club catalan devra donc attendre. Son éventuel transfert vers le Barça sera l'un des feuilletons de l'été.

Notre avis : Les finances du Barça ne sont pas au beau fixe et les Blaugrana ne sont plus en mesure de transmettre une offre à neuf chiffres. Il n'est pas impossible que le FC Barcelone propose des joueurs en échange.

Play Icon WATCH Pjanic au Barça : tout pour s'intégrer, mais rien de nouveau à apporter 00:02:15

Dortmund veut régler le cas Sancho d’ici le mois d’août

C’est un dossier épineux de ce mercato estival. Jadon Sancho sera-t-il encore un joueur de Dortmund la saison prochaine ? Alors que le Sun avait fait part d’un accord entre le joueur et Manchester United, le Borussia attend, lui, une offre bien plus substantielle que les 55 millions d’euros proposés par les Red Devils. Le club allemand, qui ne laissera pas partir son joueur pour moins de 120 millions, a même fixé une date limite en vue d’un éventuel transfert. Tout devra être réglé au mois d’août pour ne pas perturber la préparation de l’équipe.

Notre avis : En fixant une "deadline" à l’instar de Leonardo l’an dernier avec Neymar, Dortmund montre son inflexibilité sur le dossier. Difficile dans le contexte de crise actuelle d’imaginer un club débourser la somme exigée par le club allemand.

Play Icon WATCH Vengeance contre Guardiola et projet 2022 : Pourquoi Sancho est aussi un enjeu d'image pour le Real 00:02:33

Chelsea prêt à laisser filer 6 joueurs pour récupérer Havertz ?

Kai Havertz serait plus que jamais dans le viseur des Blues. A en croire le Daily Express, Chelsea serait même prêt à vendre six joueurs pour réunir la somme (90 millions de livres soit quasiment 100 millions d’euros) exigée par le Bayer Leverkusen. Marcos Alonso, Michy Batshuayi, Tiémoué Bakayoko, Kenedy, Danny Drinkwater et Emerson Palmieri constitueraient la liste de départs envisagés. Leverkusen a récemment ouvert la porte à un départ de son jeune attaquant en cas d’offre substantielle. "J’espère qu’il restera une année de plus", a toutefois considéré Rudi Völler, le directeur sportif du club allemand.

Notre avis : Si Chelsea parvient à réaliser toutes ses ventes, le projet pourrait tenir la route. Mais cela risque de prendre du temps et un autre grand club européen pourrait en profiter. Vu le contexte économique, l’opération semble compromise.

Play Icon WATCH Ce qui pousse Chelsea à mettre Kanté sur le marché 00:05:02

Lille proposerait 25 millions pour David

Alors qu'il s'apprête à perdre Victor Osimhen et Gabriel, le LOSC, qui espère récupérer 100 millions d'euros dans cette double opération avec Naples, se serait mis sur la piste de Jonathan David selon les informations de L'Equipe. Le quotidien révèle que le club nordiste serait prêt à dépenser 25 millions d'euros pour attirer le milieu offensif international canadien. Le joueur de 20 ans a réalisé une saison XXL avec La Gantoise (Belgique) : 23 buts et 10 passes décisives.

Notre avis : Lille a des bons réseaux en Belgique et l'a prouvé la saison passée en recrutant Victor Osimhen à Charleroi.

Play Icon WATCH Un été encore plus meurtrier pour la L1 ? "La Ligue des talents qui vont fuir plus que jamais" 00:04:57

Sturridge prêt à rebondir en L1 ?

Selon les informations de L'Equipe, Daniel Sturridge, l'attaquant international anglais de 30 ans et libre de tout contrat depuis son départ de Trabzonspor en mars dernier, pourrait rebondir en Ligue 1. L'ex-attaquant de Liverpool ne serait pas opposé à l'idée de jouer dans un club du haut de tableau du championnat français. La MLS serait également une destination qui pourrait l'attirer.

Notre avis : En pleine possession de ses moyens et sans blessures à répétition, Daniel Sturridge aurait totalement sa place dans une équipe du Top 5 de L1.

Herrera déclare sa flamme au PSG

Ander Herrera, le milieu de terrain du PSG de 30 ans, est heureux dans la capitale et ne l'a pas caché lors d'un entretien accordé à la radio espagnole, Onda Cero. "Je veux profiter d’une aventure incroyable avec le PSG, l’une des meilleures équipes du monde. J’ai encore quatre ans de contrat, je joue avec quelques-uns des meilleurs joueurs du monde. J’aime mon quotidien. Je veux en profiter au maximum. Je me sens bien ici, je veux être ici", a déclaré l'ex-joueur de Manchester United.

Notre avis : Trop souvent blessé cette saison, le milieu espagnol aura une revanche à prendre en 2020-2021 pour ne pas disparaître des radars.

Play Icon WATCH Et si Neymar avait passé un pacte secret avec le PSG ? 00:02:02

Gillet signe à Charleroi

Laissé libre par Lens au moment où les Sang et Or remontent dans l’élite, Guillaume Gillet s’est engagé lundi avec le Sporting Charleroi à l’âge de 36 ans. Le milieu défensif belge a signé un contrat d’un an et retourne ainsi dans son championnat national après avoir connu trois clubs en Ligue 1 : Bastia, Nantes et donc Lens. Avec son nouveau club, il disputera la Ligue Europa, puisque le Sporting Charleroi a fini 3e de la Jupiter League en 2019-2020.

Notre avis : C’est une bonne affaire pour le club belge car Gillet peut rendre encore de fiers services, même s’il sort de deux saisons en Ligue 2.

Transferts Les 6 infos mercato qui vous ont échappé dimanche 05/07/2020 À 13:01