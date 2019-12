Le buteur norvégien de 19 ans du RB Salzbourg, Erling Braut Haaland, a été recruté par Dortmund jusqu'en juin 2024, a annoncé le Borussia dimanche.

Le transfert est estimé à 20 millions d'euros par Bild, qui précise que le prodige, deuxième meilleur marqueur de la phase de poules de la Ligue des champions avec 8 buts, disposait d'une clause libératoire dans son contrat avec le club autrichien.

A 19 ans et 58 jours, Haaland est devenu en septembre le troisième plus jeune auteur d'un triplé (contre Genk) dans la compétition reine. Seuls les stars Raul et Wayne Rooney avaient réussi cet exploit encore plus jeunes.

Haaland est également le premier joueur de moins de vingt ans à avoir marqué lors de ses cinq premiers matches de C1.