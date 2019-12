Trois joueurs dans le viseur de Lyon

Selon Téléfoot, l'Olympique lyonnais - qui doit se renforcer - vise trois joueurs : Thomas Lemar, Lucas Digne et Steven Nzonzi. Le premier, en difficulté à l'Atlético Madrid, ne semblait pas très motivé par le challenge. Pour Digne, tout roule à Everton, et l'arrivée prochaine de Carlo Ancelotti pourrait pousser l'ancien Parisien à rester. Nzonzi a été mis à l'écart à Galatasaray et pourrait bien être tenté par un retour en France.

Notre avis : Nzonzi semble la piste la plus probable.

Tottenham vise un joueur de Flamengo

Selon les informations du média britannique 90min, les Spurs qui souhaitent consolider leur milieu de terrain, aimeraient faire venir Gerson, actuellement joueur de Flamengo. Le Brésilien de 22 ans est un rouage essentiel du club finaliste du Mondial des clubs et José Mourinho aurait déjà apporté sa bénédiction à ce transfert.

Notre avis : Flamengo pourrait bien laisser partir sa pépite, d'autant plus que les Spurs accepteraient qu'il reste au Brésil jusqu'à l'été prochain.

Vidéo - 18e j. - Mourinho : "Ndombélé, un milieu multi-fonctions" 00:27

Aït-Nouri courtisé en Angleterre

Rayan Aït-Nouri intéresse grandement outre-Manche, et pourrait rapporter un gros pactole au SCO Angers. Selon L'Equipe, un club majeur de Premier League aimerait enrôler le défenseur de 18 ans contre un beau chèque qui pourrait atteindre les 30 millions d'euros. L'identité du club n'a pas filtré, mais il s'agirait d'un club du top 5.

Notre avis : Le SCO acceptera-t-il de se séparer d'un joueur aussi important en cours de saison ? Vu le montant du chèque, Aït-Nouri pourrait bien devenir le plus gros transfert du club.

Rayan AIT NOURI of Angers during the Ligue 1 match between Reims and Angers at Stade Auguste Delaune on November 9, 2019Getty Images

120 millions pour Jadon Sancho ?

Selon The Sun, Chelsa est prêt à enrôler Jadon Sancho, et à y mettre le prix. Les Blues aimeraient devancer Manchester United et Liverpool pour l'attaquant-star de Dortmund et proposer 140 millions d'euros. L'attaquant de 19 ans a encore deux ans et demi de contrat.

Notre avis : Cela fait un an que United tente de le faire venir, et Dortmund semble vouloir garder sa pépite bien au chaud...

Jadon Sancho (Borussia Dortmund)Getty Images

Pastore de retour en France ?

Interrogé par Téléfoot sur un éventuel retour en Ligue 1, Javier Pastore, ancien joueur du Paris Saint-Germain, n'a pas fermé la porte ! "Revenir en France, on ne peut jamais savoir dans le football et je ne ferme la porte à aucune autre équipe (sauf l'OM, ndlr). Il y a des clubs comme Lyon, qui sont symboliques en France mais aussi d’autres équipes."

Notre avis : On n'est jamais contre un retour de Pastore en France, mais difficile d'imaginer un club l'enrôler à cause de son salaire.

Nübel va quitter Schalke

Le gardien de Schalke 04, Alexander Nübel, ancien international espoir, a refusé de prolonger son contrat au-delà de cette saison, et espère selon la presse allemande devenir le successeur de Manuel Neuer au Bayern Munich. Selon Bild, le jeune gardien et le club bavarois ont déjà été en contact. Les dirigeants de Schalke n'ont pas caché leur amertume. Schalke avait offert le brassard de capitaine à Nübel et espéraient bien le convaincre de rester. Des médias affirment qu'ils ont aussi proposé d'augmenter son salaire de 600 000 euros annuels à cinq millions d'euros par saison.

Notre avis : La belle affaire pour le Bayern et le joueur, un peu moins pour Schalke.

Mandzukic devrait s'engager au Qatar

L'attaquant croate devrait très prochainement s'engager à Al Duhail, au Qatar. La Juventus Turin aurait vendu son joueur de 33 ans contre cinq millions d'euros. Il se serait engagé pour dix-huit mois.

Notre avis : Un dernier challenge pour un joueur en fin de carrière.

Le PSG cible à nouveau Paqueta

Paqueta et le Paris Saint-Germain, ce sont des rumeurs qui durent depuis plus d'un an. Elles ont été relancées dimanche par Sky Sport Italia, qui affirme que Leonardo a repris contact avec l'AC Milan, où joue le milieu de terrain de 22 ans. Selon le média italien, le PSG aimerait réaliser le transfert cet hiver.