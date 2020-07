Les 16 infos mercato qui vous ont échappé jeudi

TRANSFERTS - Première approche concrète du PSG pour Cunha, friture sur la ligne entre le Bayern et Alaba, Aké nouveau défenseur de City, Conte en quête d’un milieu : tout est dans notre bulletin mercato de ce jeudi 30 juillet.

Carrasco, retour définitif à l’Atlético de Madrid ?

Débarqué en prêt l’hiver dernier en provenance du Dalian Pro (Super League chinoise), Yannick Ferreira Carrasco pourrait (re)poser ses valises définitivement à l’Atlético. Selon les informations de AS, les Colchoneros négocieraient actuellement avec leurs homologues chinois pour conserver l’international belge.

Notre avis : Carrasco et Simeone, c’est une affaire qui roule. Polyvalent, Carrasco est un élément précieux de l’Atlético et a prouvé qu’il n’avait rien perdu de sa valeur.

Yannick Carrasco Crédit: Getty Images

Premiers pions avancés par Paris dans le dossier Cunha

Ce n’est donc pas une simple rumeur : le PSG souhaiterait vraiment s’attacher les services de Matheus Cunha. Et selon Sky Deutschland, le club parisien, par l’intermédiaire de Leonardo, aurait rencontré l'entourage du joueur et les représentants du Hertha Berlin ce mercredi. Paris aurait même formulé une première offre de 30/35 millions d'euros pour l'avant-centre auriverde (5 buts en 11 matches avec le Hertha cette saison). Une proposition refusée par le club berlinois, pas décidé à laisser partir son joueur six mois à peine après son arrivée en provenance du RB Leipzig.

Notre avis : Coup d’envoi officiel des négociations pour le Brésilien qui, comme évoqué hier, serait une belle valeur ajoutée à l’attaque parisienne qui a perdu Edinson Cavani.

Zaha, la peur de devoir (encore) rester à Crystal Palace

C’était l’un des feuilletons du dernier mercato estival. Courtisé par Arsenal, Everton et Chelsea l’été dernier, Wilfried Zaha (27 ans) était finalement resté à Crystal Palace. Oui, mais voilà, un an après, rien n’a changé dans l’esprit du joueur : il veut toujours quitter les Eagles. Selon The Sun, l’international ivoirien est déterminé à changer d’air. Pour rappel, Manchester United percevra 25% d’une future revente du joueur.

Notre avis : Zaha a fait le tour de la question à Palace. A 27 ans, il est temps pour lui de prouver qu’il a les épaules pour relever un challenge plus costaud, notamment après son échec à MU.

Wilfried Zaha of Crystal Palace celebrates after scoring a goal during the Premier League match between Arsenal FC and Crystal Palace at Emirates Stadium on April 21, 2019 in London, United Kingdom. Crédit: Getty Images

Fin de l’idylle entre le Bayern et David Alaba ?

Dossier prioritaire des dirigeants bavarois depuis la fin du championnat, la prolongation de David Alaba au Bayern semble avoir pris du plomb dans l’aile selon BILD. Le quotidien allemand révèle que les positions seraient plus éloignées que jamais et qu’une extension de bail était de moins en moins probable. En fin de contrat dans un an, le défenseur autrichien souhaiterait une conséquente revalorisation salariale pour prolonger l’aventure en Bavière. Une demande jugée trop importante pour le FC Bayern. Et c’est Manchester City qui pourrait en profiter. Pep Guardiola n’a d’ailleurs jamais caché son intérêt pour son ancien joueur… pas contre des retrouvailles avec son ancien mentor.

Notre avis : Le divorce semble inéluctable. Pourtant, rien n’est encore joué dans ce dossier où tous les rebondissements sont permis.

Pep Guardiola et David Alaba (FC Bayern) Crédit: Imago

L’Inter a un plan pour attirer Leo Messi

Messi à l’Inter, nouvel épisode. Dans son édition du jour, la Gazzetta dello Sport évoque la faisabilité d’une arrivée de l’Argentin à Milan. En fin de contrat dans un avec le Barça, l’Inter espère que la Pulga ne prolongera pas son bail en Catalogne pour pouvoir le signer libre. Avec un salaire pharaonique à la clef. Le média italien parle d’une proposition à hauteur de 65 millions d’euros sur quatre ans. De l’autre côté des Alpes, on veut croire au succès de cette opération, surtout depuis l’arrivée de Cristiano Ronaldo à Turin.

Notre avis : Le feuilleton va alimenter la presse italienne pendant tout l’été. Et tant que Messi n’aura pas prolongé à Barcelone, tous les scénarios seront mis sur la table.

Avec Aké, City tient (enfin) son défenseur

Objectif prioritaire de Pep Guardiola pour ce mercato, le recrutement d’un défenseur central est en très bonne voie pour les Citizens. Selon les informations de Sky, Manchester City serait sur le point de s’offrir le néerlandais Nathan Aké (25 ans). Formé à Chelsea (également intéressé par son retour au club), le natif de la Haye évolue à Bournemouth depuis 2016 et devrait s’engager pour 45 millions d’euros avec le club de Manchester.

Notre avis : Aké a prouvé toute sa valeur depuis quelques saisons. Une recrue d’expérience et fiable pour l’arrière-garde de Pep Guardiola.

Simakan à Monaco, c’est pour bientôt

D’après les informations de France Football, le dossier Mohamed Simakan (20 ans) devrait prochainement se décanter. Révélation de la saison, le défenseur du RC Strasbourg serait proche de s’engager avec l’AS Monaco pour une quinzaine de millions d’euros, auxquels pourront s’ajouter d’éventuels bonus.

Notre avis : Un joli coup pour le club de la Principauté, qui a besoin de se renforcer en défense.

Mohamed Simakan (Strasbourg) Crédit: Getty Images

Une bataille de cadors pour Gabriel

Annoncé proche d'Everton ces dernières semaines, le défenseur du LOSC Gabriel est pisté par plusieurs écuries européennes. Le Daily Mirror rapporte un intérêt d'Arsenal, de Naples (qui prépare l’après-Koulibaly), du Paris Saint-Germain et de Manchester United pour le joueur brésilien de 22 ans. Gabriel est sous contrat jusqu'en 2023 avec le club lillois, mais pourrait être vendu pour une vingtaine de millions d'euros.

Notre avis : Prometteur, solide, Gabriel sort d’une excellente saison avec le LOSC. En plus, Lille n’a pas l’air très gourmand… Une belle affaire à saisir donc.

Un Portugais de plus à Wolverhampton ?

Selon les informations de A Bola, Wolverhampton (7e de Premier League cette saison) serait en passe d’arracher Paulinho (27 ans) au SC Braga. Pour s’offrir le buteur portugais, les pensionnaires de Molineux vont débourser 30 millions d’euros, soit le montant de la clause libératoire du joueur. Paulinho a inscrit 25 buts et délivré 9 passes décisives en 48 matches toutes compétitions confondues cette saison.

Notre avis : Les Wolves préparent le départ de Raúl Jiménez. Avec Paulinho, ils récupèrent un joueur complet qui devrait bien se fondre dans le collectif de Nuno Espirito Santo.

Paulinho lors de la rencontre entre Braga et le FC Porto, juillet 2020. Crédit: Getty Images

Et si Liverpool jouait un mauvais tour à Manchester United pour Sancho…

Véritable feuilleton de ce mercato, le transfert de Jadon Sancho à Manchester United est parti pour animer une bonne partie de l’été. Et un rebondissement inattendu pourrait redistribuer toutes les cartes. Kicker nous apprend aujourd’hui que Liverpool, le pire ennemi de MU, resterait présent dans le dossier. Le média allemand avance même que Sancho “préférerait” rejoindre Anfield pour l’attractivité sportive et évoluer sous les ordres de Klopp.

Notre avis : Une info à prendre avec beaucoup de pincettes. Liverpool a déjà ses trois indéboulonnables larrons en attaque et Manchester United fait toujours office d’ultra-favori pour rafler le prodige anglais.

Jadon Sancho Crédit: Getty Images

Rony Lopes de retour en France

C’était dans l’air, c’est désormais officiel : Rony Lopes va connaître son troisième club hexagonal. Après Lille et Monaco, l’international portugais débarque à Nice où il a été prêté pour une saison avec option d’achat par le FC Séville.

Notre avis : Excellente pioche du Gym. Rony Lopes connaît bien la Ligue 1 et va beaucoup apporter techniquement au collectif de Patrick Vieira.

Conte cherche un milieu de terrain

Troisième de Serie A, l’Inter a proposé un visage plutôt séduisant pour la première saison de Conte sur le banc nerazzurro. Néanmoins, le technicien italien devra renforcer son équipe pour espérer aller chercher la Juventus. Selon le Corriere dello Sport, Conte aurait fait du recrutement d’un milieu international avec de l’expérience européenne, l’une de ses priorités. Et c’est du côté de l’Angleterre que l’ancien coach de Chelsea pourrait trouver son bonheur. Ngolo Kanté, Tanguy Ndombélé et Moussa Sissoko feraient partie de la shortlist des intéristes.

Notre avis : Un secteur où l’Inter a besoin de qualité et de quantité. Les noms avancés par le Corriere sont de belles options.

Antonio Conte head coach of FC Internazionale issues instructions to his players during the Serie A match between SPAL and FC Internazionale at Stadio Paolo Mazza on July 16, 2020 in Ferrara, Italy. Crédit: Getty Images

Toujours pas d’offre pour Santamaria et Aït-Nouri à Angers

Considérés comme les deux plus belles valeurs marchandes du SCO, Baptiste Santamaria (25 ans) et Rayan Aït-Nouri (19 ans) sont toujours angevins, à quelques semaines de la reprise de la Ligue 1. Interrogé par Le Courrier de l’Ouest, Sébastien Larcier, le directeur sportif du SCO, a indiqué n’avoir reçu aucune offre pour ses deux joueurs.

Notre avis : Le mercato ne fait que débuter et sera long. Ca va bouger pour les deux Angevins qui ne vont pas manquer de sollicitations.

Rayan AIT NOURI of Angers during the Ligue 1 match between Reims and Angers at Stade Auguste Delaune on November 9, 2019 Crédit: Getty Images

Pau Torres pisté par le Barça et les deux clubs de Manchester

Taulier de Villarreal, Pau Torres (23 ans) a tapé dans l’oeil des grands clubs européens. Selon Mundo Deportivo, Manchester United, Manchester City et le FC Barcelone (qui a néanmoins fait du Citizen Eric Garcia sa priorité) lorgneraient le jeune défenseur espagnol (34 matches de Liga, 2 buts et une passe décisive). Villarreal espère récupérer au moins 65 millions d’euros pour son joueur, sous contrat jusqu’en juin 2024.

Notre avis : Une piste intéressante, mais très coûteuse. Barcelone en manque de liquidités, City en passe de s’offrir Aké, Manchester United semble être la destination la plus plausible pour le jeune espagnol.

Pau Torres Crédit: Getty Images

Veltman, de l’Ajax à Brighton

Très actif depuis la fin du championnat, Brighton a annoncé la signature de Joel Veltman, le polyvalent défenseur de l’Ajax. Un temps suivi par l’Olympique de Marseille, l’international néerlandais (22 sélections avec les Orange) s’est engagé pour trois ans pour un montant d’un million d’euros.

Notre avis : Une recrue d’expérience et de qualité, à moindre coût pour Brighton qui continue de bien travailler depuis sa promotion en Premier League.

Le Bayer n’a pas reçu d’offre pour Havertz

A l'occasion d'une conférence de presse virtuelle, Simon Rolfes, le directeur sportif du Bayer Leverkusen, a confirmé que le club n'avait pas encore reçu d'offre pour son joyau, Kai Havertz, convoité par le Bayern Munich et surtout Chelsea. "Nous avons déjà dit à plusieurs reprises que nous allions finir la saison avec toute notre équipe. Et cela inclut Kai. C’est une évidence pour nous", a complété Rolfes. Pour rappel, Leverkusen espère récupérer une centaine de millions d'euros pour laisser partir Havertz.

Notre avis : Chelsea attendait la fin de la Premier League pour faire une offre. Leverkusen devrait prochainement recevoir des coups de fil pour son joueur.

Kai Havertz Crédit: Getty Images

