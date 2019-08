Le PSG réclame Varane et Vinicius contre Neymar...

Les dirigeants du PSG ne s'arrêtent pas et continuent de négocier avec le Barça mais aussi le Real Madrid au sujet de Neymar. Selon Téléfoot, les Merengue aimeraient, comme les Blaugrana, céder un ou plusieurs de leurs joueurs au club parisien en plus d'une somme d'argent en contrepartie de sa star brésilienne. Le PSG a refusé de récupérer Gareth Bale car il préfère Raphaël Varane ou Vinicius Junior mais le Real Madrid n'entend pas perdre ces deux éléments. Le club madrilène serait plus ouvert à un départ de Keylor Navas ou de James Rodriguez.

Notre avis : Soit les clubs espagnols font un gros effort, soit Neymar restera au PSG.

...et pense à Bakayoko

Malgré le recrutement de Gueye, les dirigeants parisiens pourraient s'offrir un nouveau milieu défensif cet été. Selon le Mirror, le PSG s'intéresse à la situation de Tiémoué Bakayoko qui est devenu indésirable à Chelsea malgré un prêt d'une saison réussi à l'AC Milan. L'AS Monaco est également sur les rangs pour récupérer son ancien joueur de 24 ans.

Notre avis : S'il veut vraiment du temps de jeu, Bakayoko ferait mieux de retourner à Monaco.

Manchester United et l'Inter négocient pour Sanchez

L'international chilien pourrait bientôt marcher dans les pas de Romelu Lukaku et quitter les Red Devils pour les Nerazzurri. Selon Sky Italia, les émissaires de l'Inter sont arrivés en Angleterre et ont lancé les discussions avec les dirigeants de Manchester United au sujet d'Alexis Sanchez. Le club italien espère un prêt gratuit ou peu coûteux avec une option d'achat de 15 millions d'euros. Le club mancunien prendrait également en charge une partie du salaire du très onéreux Chilien durant cette saison de prêt (28 millions d'euros par an).

Notre avis : A ce prix-là, l'Inter ferait une très belle affaire.

La Juve piste Dembélé

La Vieille Dame s'intéresse à l'attaquant lyonnais. La Juventus Turin ne manque pas d'éléments offensifs mais, selon L'Equipe, ses dirigeants ont envoyé des observateurs pour étudier les performances de Moussa Dembélé à plusieurs reprises ces derniers mois. C'était encore le cas vendredi dernier pour le match de Lyon face à Angers (6-0). Une offre turinoise pourrait donc bien arriver sur le bureau de Jean-Michel Aulas dans les prochaines semaines.

Notre avis : Lyon ne lâchera pas son avant-centre avant l'été 2020.

Moussa Dembele - Olympique LyonnaisGetty Images

Une dernière offensive du Real Madrid pour Eriksen

La saison de Liga a débuté et les Merengue ne disposent toujours pas du nouveau milieu de terrain qu'ils espéraient. Pogba est toujours à Manchester United et Van de Beek n'a pas bougé de l'Ajax. Selon le Sun, le Real Madrid va toutefois s'attaquer à sa troisième piste et faire une dernière offre à Tottenham pour recruter Christian Eriksen. Cette proposition s'élèvera à 65 millions d'euros pour le Danois de 27 ans qui sera en fin de contrat chez les Spurs en juin 2020. L'offre sera à prendre ou à laisser.

Notre avis : Tottenham devrait céder car Eriksen ne semble pas avoir envie de prolonger.

Naples attend Lozano...

Les discussions se sont révélées très longues mais le Napoli tient enfin son renfort offensif tant attendu. Selon Sky Italia, l'arrivée d'Hirving Lozano chez les Napolitains n'est plus qu'une question d'heures. Son agent Mino Raiola négocie les derniers détails de son futur contrat et l'ailier mexicain de 24 ans est attendu mardi à Naples pour passer sa visite médicale. Le club italien paiera 42 millions d'euros au PSV Eindhoven et Lozano signera pour les 5 prochaines saisons avec un salaire annuel de 4 millions plus bonus.

Notre avis : Lozano tarde à arriver mais ce sera un beau renfort pour Naples.

...et fait le forcing pour Icardi

Sur le point de recruter Hirving Lozano, les dirigeants napolitains jettent désormais toutes leurs forces dans la bataille pour arracher Mauro Icardi. L'attaquant argentin de l'Inter préfère rejoindre la Juve mais les Nerazzurri et la Vieille Dame tardent à se mettre d'accord. Naples joue ainsi sa chance et est prêt à mettre 65 millions d'euros sur la table selon La Gazzetta dello Sport. Les Partenopei pourraient également mettre leur attaquant polonais Arkadiusz Milik dans la balance.

Notre avis : S'il parvient à arracher Icardi, le Napoli sera réellement armé pour la Serie A et la Ligue des champions.

La Fiorentina ne lâche pas Ribéry

La Viola a craqué sur l'expérimenté Français. Désireux de renforcer leur secteur offensif après une saison compliquée, les dirigeants de la Fiorentina ont jeté leur dévolu sur Franck Ribéry et se démènent pour le convaincre de les rejoindre. Selon Sky Italia, le club florentin est récemment revenu à la charge et le Français de 36 ans, libre depuis son départ du Bayern Munich, commence à ouvrir la porte. De nouvelles discussions sont prévues entre les dirigeants toscan et l'entourage de Ribéry qui dispose également de propositions du Dinamo Moscou et du Spartak Moscou.

Notre avis : Ribéry gagnera certainement moins à la Fiorentina qu'en Russie mais le voir en Serie A serait plus alléchant.

La Roma veut Zappacosta

Les dirigeants de la Louve s'activent sur leurs derniers dossiers dans cette fin de mercato. Selon La Gazzetta dello Sport, l'AS Rome cherche à un arrière droit pour permettre à Alessandro Florenzi d'évoluer un cran plus haut et discute avec Chelsea pour récupérer Davide Zappacosta en prêt avec option d'achat. Le défenseur italien de 27 ans ne semble pas entrer dans les plans des Blues.

Notre avis : Zappacosta doit quitter Chelsea et la Roma serait une belle porte de sortie.

Davide Zappacosta of Chelsea celebrates his sides second goal during the Carabao Cup Fourth Round match between Chelsea and Derby County at Stamford Bridge on October 31, 2018 in London, England.Getty Images

Semedo prêt à rejoindre le PSG

Le Portugais ne devrait pas constituer un obstacle pour une éventuelle arrivée de Neymar au Barça. Selon Mundo Deportivo, Nelson Semedo, qui pourrait faire partie d'un échange entre les Blaugrana et le PSG pour faire venir la star brésilienne en Catalogne, ne s'opposera pas à son départ. L'arrière droit de 25 ans souhaite s'imposer au FC Barcelone mais il est prêt à changer d'air s'il le faut pour devenir un titulaire indiscutable. Reste à connaître la position des dirigeants catalans.

Notre avis : L'arrivée de Semedo ne suffira pas à convaincre le PSG de lâcher Neymar au Barça.

Deaux se rapproche de Nîmes

L'En Avant devrait bientôt perdre son capitaine. Le nouveau coach guingampais Patrice Lair compte sur Lucas Deaux mais le joueur est de plus en plus proche d'un transfert vers Nîmes. Selon RMC Sport, le milieu défensif de 30 s'est déjà mis d'accord avec le club gardois qui négocie de plus en plus activement avec l'EAG.

Notre avis : Les deux premières journées de Ligue 1 ont montré que les Crocos avaient grandement besoin d'un renfort dans l'entrejeu.

Lucas DeauxGetty Images

Dijon attend Gomis

Le DFCO tient son nouveau gardien. Selon L'Equipe, Alfred Gomis doit arriver en Bourgogne en début de semaine en provenance de la SPAL. Le portier international sénégalais devrait coûter 1 million d'euros à Dijon et concurrencer l'Islandais Runar Runarsson.

Notre avis : Un premier pas mais Dijon devra trouver d'autres recrues avant le 2 septembre.