Ça coince pour Giroud à l'Inter...

Et si l'arrivée d'Olivier Giroud à l'Inter Milan capotait ? Selon les informations de Sky Italia, le dossier Giroud dépendrait du dossier Politano. Un échange entre le joueur et Spinazzola de la Roma était à l'étude. L'affaire a échoué et pourrait rendre difficile le recrutement de l'international français dont l'arrivée était conditionnée au départ de Politano...

Notre avis : L'Inter saura malgré tout trouver un moyen de satisfaire son coach Antono Conte en recrutant Giroud.

GiroudGetty Images

...mais ça chauffe pour Moses

Selon nos informations, l'Inter Milan est tout proche de faire venir Victor Moses. Antonio Conte veut absolument le joueur, il le connait bien puisqu'il l'avait entrainé à Chelsea. Un prêt avec option d'achat est privilégié. L'ailier nigerian de 29 ans est actuellement prêté par les Blues à Fenerbahce et les trois clubs doivent trouver un terrain d'entente.

Notre avis : Un obstacle de plus à l'arrivée de Giroud ?

Wilmar Barrios (Zenit), Victor Moses (Fenerbahce)Getty Images

La Juve s'active pour faire revenir Pogba...

C'est la Une de Tuttosport, Paul Pogba serait toujours sur les tablettes de la Juventus Turin et plusieurs joueurs du club pousseraient en ce sens : "Cuadrado, Dybala et Higuain tissent la toile pour le grand retour de Paul Pogba". Le milieu de terrain français de 26 ans est régulièrement annoncé partant de Manchester United

Notre avis : Convaincre Pogba ne sera pas le plus difficile pour la Juve qui devra surtout trouver une centaine de millions d'euros pour payer son transfert.

...et verrouiller Dybala

La situation de l'Argentin chez la Vieille Dame a bien changé. Poussé vers la sortie l'été dernier et destiné à servir de monnaie d'échange, Paulo Dybala est finalement resté à la Juventus et a remis les choses dans l'ordre sur le terrain. L'attaquant de 26 ans a signé 11 buts et 9 passes décisives en 25 matches cette saison si bien que les dirigeants turinois souhaitent désormais prolonger son contrat prévu pour prendre fin en 2022 selon le journaliste Nicolo Schira. Les négociations pour un bail de deux années de plus sont lancées.

Notre avis : Désormais en position de force, Dybala pourra réclamer une belle augmentation.

Paulo DybalaGetty Images

Kurzawa parti pour rejoindre Arsenal cet été

La tendance se confirme : Layvin Kurzawa qui sera en fin de contrat au PSG en juin prochain, ne partira pas cet hiver mais ne prolongera pas son bail et se dirige vers la Premier League comme le laissait penser son récent changement d'agent. Selon France Football, l'arrière gauche de 27 ans s'est même déjà entendu avec Arsenal pour un contrat de 5 ans lors d'une réunion entre les Gunners et ses représentants. Il ne reste plus qu'à fixer le montant de la prime à la signature.

Notre avis : Tant que rien n'est signé, les autres clubs anglais peuvent toujours se manifester.

Le PSG se démène pour Koulibaly

Leonado et les dirigeants parisiens voudraient faire du Sénégalais le successeur de Thiago Silva qui arrive en fin de contrat au PSG en juin. Selon La Gazzetta dello Sport, le directeur sportif du PSG a jeté son dévolu sur Kalidou Koulibaly et même rencontré ses agents pour lui proposer un contrat de 4 ans avec un salaire annuel de 12 millions d'euros à la clé. Le PSG devrait aussi débourser 75 millions d'euros pour convaincre Naples de lâcher son défenseur central de 28 ans.

Notre avis : Une belle piste si Thiago Silva s'en va mais un montant très élevé pour le PSG qui a déjà beaucoup dépensé ces dernières années.

Allan pourrait prolonger à Naples

Les relations entre le Brésilien et les dirigeants napolitains semblent s'arranger. Après avoir été annoncé sur le départ pour avoir mené la révolte des joueurs du Napoli, Allan discute actuellement d'une prolongation de contrat selon le journaliste Nicolo Schira. Le milieu défensif de 29 ans pourrait ajouter un an de contrat à son bail prévu pour prendre fin en 2023 et toucher un salaire annuel net de 3,8 millions d'euros. Aucune nouvelle clause de résiliation ne serait comprise.

Notre avis : Naples retrouve la raison pour celui qui reste un solide titulaire.

Allan, Milik - Napoli-Genk- Champions League 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

Le Sporting très (trop ?) gourmand pour Bruno Fernandes

Les Lisboètes se montrent pour le moins exigeants. Si le transfert de Bruno Fernandes du Sporting vers Manchester United semblait en bonne voie, il se heurte au nouveau montant très élevé demandé par le club portugais. Selon la BBC, les Leoes réclament 80 millions d'euros pour céder leur milieu de terrain international de 25 ans. Une somme loin des 60 millions initialement annoncés. Sky Sports confirme l'information et assure que les négociations se poursuivent.

Notre avis : Le Sporting joue un jeu dangereux et pourrait braquer United mais aussi le joueur.

Saint-Etienne officialise le départ de Beric

Comme attendu, l'attaquant slovène tente l'aventure américaine. Les Verts ont annoncé avoir trouvé un accord avec le Chicago Fire pour le transfert de Robert Beric sans toutefois dévoiler le montant de l'indemnité même si celle-ci est estimée à 2 millions d'euros. Arrivé à l'ASSE en août 2015, l'avant-centre de 28 ans y a marqué 34 buts. Il tentera désormais de faire trembler les filets en MLS.

Notre avis : Beric a inscrit quelques buts très importants mais laisse aussi un goût d'inachevé.

Beauvue quitte Vigo pour La Corogne

L'ancien Lyonnais change de club mais reste en Galice. Le Deportivo La Corogne a annoncé le recrutement de Claudio Beauvue en provenance du Celta Vigo qui venait de le libérer de son contrat censé prendre fin en juin 2021. Prêté à Caen la saison dernière, l'attaquant de 31 ans a signé pour un an et demi avec l'actuel avant-dernier de deuxième division espagnole. Beauvue n'avait pas joué le moindre match avec le Celta cette saison.

Notre avis : Fin de carrière compliquée pour Beauvue

La Roma en pince pour Shaqiri

Les dirigeants de Louve ont fait de l'international suisse leur cible prioritaire pour pallier l'absence de Nicolo Zaniolo. Selon La Gazzetta dello Sport, la Roma veut recruter Xherdan Shaqiri qui joue peu à Liverpool. L'ailier de 28 ans serait d'accord pour rejoindre la capitale italienne et un prêt de six mois avec option d'achat est évoqué. Cependant, les Reds et leur coach Jürgen Klopp comptent sur le Suisse dont le salaire de 5 millions d'euros par an constitue également un frein pour les Romains. Le Milanais Suso et le Français de Sassuolo Jérémie Boga sont également sur les tablettes de la Roma.

Notre avis : La Roma devrait plutôt se pencher sur ses autres pistes car celle-ci parait illusoire.

Nîmes s'attaque à Benzia

Les Crocos sont séduits par l'ancien Lyonnais. Selon L'Equipe, Nîmes qui affiche la plus mauvaise attaque de Ligue 1 (15 buts marqués en 20 matches) cherche logiquement un voire deux renforts offensifs. Le club gardois a ainsi fait de Yassine Benzia sa priorité hivernale et lancé les négociations avec Lille mais aussi l'Olympiakos où est prêté le milieu offensif cette saison (9 apparitions).

Notre avis : Le joueur de 25 ans souhaitant revenir en Ligue 1, les discussions devraient aboutir.