Bale, Coutinho, Pogba... Les 5 infos mercato qui vous ont échappé samedi

Bale de retour en Premier League ?

Everton prépare déjà la saison prochaine et Carlo Ancelotti semble vouloir piocher dans l'effectif du Real Madrid selon Marca. L'ancien entraîneur de la Casa Blanca aimerait faire venir Gareth Bale - dont Zinedine Zidane ne veut plus - et James Rodriguez, qui n'est pas parvenu à s'imposer. Le Real serait prêt à laisser partir le Gallois gratuitement, et pousserait le Colombien vers la sortie.

Notre avis : Ces deux grands joueurs renforceraient bien évidemment l'effectif d'Everton, mais quid de leurs salaires ? Environ 17 millions d'euros annuels pour Gareth Bale, 6,5 millions pour James Rodriguez...

Chelsea s'intéresse à Coutinho

Les prétendants de Philippe Coutinho ne manquent pas. Prêté par Barcelone au Bayern Munich, le Brésilien pourrait ne pas rester en Allemagne. Pas de panique, il aurait plusieurs prétendants du côté de l'Angleterre dont Chelsea selon The Sun. Les Blues, qui ne sont plus interdits de transfert, auraient bien avancé les négociations.

Notre avis : Coutinho retrouverait le championnat dans lequel il avait explosé avec Liverpool. Son expérience ne pourrait être que bénéfique au jeune effectif des Blues.

Philippe Coutinho vom FC Bayern MünchenGetty Images

Vers un échange Gabriel Jesus - Douglas Costa ?

Selon Sky Sports, la Juventus Turin a proposé à Manchester City un échange entre Gabriel Jesus et Douglas Costa. La Vieille Dame compte sur l'expérience de Pep Guardiola avec Douglas Costa au Bayern Munich pour obtenir un accord.

Notre avis : La différence de la valeur marchande entre les deux joueurs - environ 98 millions d'euros pour Jesus, 40 millions d'euros pour Costa - est un gros frein à ce dossier, la Juventus va devoir se montrer persuasive.

Barcelone tente le tout pour le tout pour Lautaro Martinez

Depuis plusieurs semaines, le FC Barcelone cherche coûte que coûte à enrôler Lautaro Martinez. Mais l'Inter Milan ne semble pas prêt à lâcher son joueur, dont la clause est à 111 millions d'euros. Selon le média espagnol Sport, les Blaugranas seraient prêts à ajouter Junior Firpo, estimé à 20 millions d'euros, mais aussi Rafinha.

Notre avis : Affaire à suivre, mais Firpo cherche du temps de jeu et Rafinha connait bien la maison...

Direction la Juventus pour Pogba ?

Selon les informations de The Sun, Manchester United semble prêt à laisser partir Paul Pogba... pour la Juventus Turin. Mais Ole Gunnar Solskjaer a une idée derrière la tête : l'entraîneur des Red Devils aimerait faire venir le défenseur Matthijs De Ligt à la place.

Notre avis : Pogba semble surtout tourné vers le Real Madrid et Zinedine Zidane...