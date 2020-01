Les 14 infos mercato qui vous ont échappé dimanche

Vers une prolongation de Neymar au PSG ?

Après ESPN hier, c'est Téléfoot qui apporte une nouvelle information ce dimanche dans le dossier Neymar. Selon leurs informations, le Paris Saint-Germain a repris contact avec le clan du Brésilien pour évoquer une prolongation. Pour rappel, Neymar est pour l'instant sous contrat jusqu'en 2022 avec le PSG.

Notre avis : La prolongation de Neymar (et de Mbappé également) dépendra sans aucun doute du parcours du PSG en Ligue des Champions.

Cuisance ne rejoindra pas l'OM

Le jeune milieu de terrain français, pisté par l'Olympique de Marseille, ne quittera pas le Bayern cet hiver. C'est ce qu'a affirmé la presse allemande ce dimanche. Selon TZ et Sky Sports DE, le club bavarois souhaite donner du temps de jeu au Français sur la deuxième partie de saison.

Notre avis : Il sera difficile pour Michaël Cuisance d'obtenir du temps de jeu à Munich cette saison. Le Français devrait peut-être insister pour être prêté cet hiver.

Liverpool et Chelsea à la bataille pour Werner

Selon les informations du Mirror, Liverpool et Chelsea aimeraient enrôler l'attaquant star de Leipzig, Timo Werner. Les deux équipes seraient prêtes à mettre 60 millions de livres.

Notre avis : Que ce soit cet hiver ou l'été prochain, Timo Werner ne devrait pas rester très longtemps du côté de Leipzig au vu de sa forme actuelle...

Lautaro Martinez heureux à l'Inter

Alors que les médias catalans s'accordent à dire que Lautaro Martinez est la priorité du Barça l'été prochain, l'attaquant argentin a rappelé au micro de Tyc Sports qu'il se sentait bien à l'Inter. "Aujourd’hui, je suis un joueur de l’Inter et je suis heureux ici (...) Je suis calme et heureux, je me sens bien ici." De quoi calmer les ardeurs du club catalan ?

Notre avis : L'avenir de Lautaro Martinez sera forcément conditionné par le parcours de l'Inter en Serie A et en Europa League.

Lyon sur la piste d'un milieu brésilien

Les Gones se seraient penchés sur Bruno Guimarães, milieu de terrain de 22 ans évoluant à l'Athletico Paranaense. Selon Globoesporte et L'Equipe, l'OL aurait déjà formulé une offre auprès du club brésilien. Le dossier, piloté par Juninho, est évidemment lié au possible départ de Lucas Tousart. Le nom du milieu avait récemment été associé au PSG, à l'Atlético de Madrid et à Arsenal.

Notre avis : Même si la priorité de l'OL semble être de se renforcer dans le secteur offensif cet hiver, il ne faudrait pas passer à côté de l'opportunité de faire signer ce joueur qui semble prometteur.

Thiago Maia à Flamengo, ça brûle

Le milieu de terrain du LOSC a atterri ce dimanche à Rio de Janeiro et devrait rapidement s'engager en faveur de Flamengo. Le Brésilien sera prêté avec option d'achat. "Tout le monde sait que je veux signer à Flamengo et j'espère que ça se fera cette semaine. Ils avaient déjà tenté de me recruter l'an dernier, mais malheureusement ça ne s'était pas concrétisé" a déclaré le milieu de 22 ans aux journalistes présents à l'aéroport.

Notre avis : Laisser partir Thiago Maia en prêt à Flamengo semble être une bonne idée au vu de son faible temps de jeu cette saison.

Le PSG a sondé l'entourage de Nzonzi

Dans une situation délicate du côté de Galatasaray, Steven Nzonzi intéresse de nombreux clubs européens. Et selon les informations de Foot Mercato, le PSG se serait également renseigné sur le milieu français. Mais Leonardo ne souhaiterait pas forcément l'enrôler dès cet hiver. Au micro de Téléfoot, Nzonzi avait déclaré "Je suis Parisien, toute ma famille est à Paris. Ce serait top pour tout joueur parisien de jouer dans ce club". Affaire à suivre.

Notre avis : Leonardo aurait tout intérêt à se positionner dans le dossier dès cet hiver. Le milieu de terrain conviendrait aux besoins du PSG dans l'entrejeu, si Tuchel continue de jouer en 4-4-2.

Bruno Fernandes pousse pour rejoindre Manchester United

Alors que Manchester United et le Sporting peinent à se mettre d'accord sur l'indemnité du transfert, Bruno Fernandes semble lui être déterminé à rejoindre les Red Devils. C'est ce qu'affirme Sky Sports. Pour rappel, le club lisboète réclame 80 millions d'euros pour son joueur, une somme jugée trop élevée par les dirigeants mancuniens.

Notre avis : Manchester United n'aurait pas intérêt à céder aux demandes du Sporting Portugal qui sont bien trop élevées.

La Roma relance l'Inter pour Politano

Alors que l'échange Politano-Spinazzola est tombé à l'eau, la Roma n'abandonne pas l'idée de faire venir le milieu offensif nerazzurro Matteo Politano. Les dirigeants romains ont repris les discussions avec l'Inter autour d'un prêt avec option d'achat selon Gianluca Di Marzio.

Notre avis : Matteo Politano semblait déterminer à rejoindre le club de la capitale italienne, et devrait pousser pour que la transaction soit conclue.

Le transfert de Moses à l'Inter va dépendre de sa condition physique

Alors que l'arrivée de Spinazzola a capoté, Victor Moses est en pôle position pour retrouver son ancien coach Antonio Conte du côté de l'Inter. Mais, selon le Corriere dello Sport, la venue du Nigérian est conditionnée par sa visite médicale. Le club lombard veut des garanties sur l'état de santé de Moses, lui qui a été souvent blessé récemment.

Notre avis : Antonio Conte semble tout de même déterminé à récuperer l'international nigérian, le transfert devrait avoir lieu.

Kadewere se rapproche de Lyon

L'Olympique Lyonnais tient peut-être son renfort offensif. Alors que les Gones pistent aussi Toko-Ekambi, c'est Tino Kadewere qui semble proche de rejoindre le club rhodanien. Selon le journal Paris-Normandie, l'OL s'est mis d'accord avec le meilleur buteur de Ligue 2 (18 buts). Reste désormais à trouver un accord avec Le Havre, qui réclame 15 millions d'euros.

Notre avis : Au vu de la prestation XXL de Rayan Cherki face à Nantes en Coupe de France, les Lyonnais ont-ils vraiment besoin de se renforcer devant ? La question mérite d'être posée.

Newcastle veut Piatek

Selon les informations du Sun on Sunday, Newcastle aimerait renforcer son attaque en faisant venir le buteur de l'AC Milan, Krzysztof Piatek.

Notre avis : C'est bien en Angleterre que devrait rebondir Krzysztof Piatek, Newcastle s'ajoutant à la longue liste des clubs de Premier League intéressés par le Polonais.

Nantes a songé à recruter Bacary Sagna

A la recherche d'un défenseur, les dirigeants du FC Nantes ont songé à faire signer Bacary Sagna (36 ans), libre de tout contrat, selon les informations de 20 minutes. Les Canaris auraient finalement abandonné cette piste.

Notre avis : Les Nantais font bien d'abandonner cette piste et de se lancer à la recherche d'un défenseur plus jeune et polyvalent, au vu de leurs besoins.

Le Bayern séduit par Hakimi

Alors qu'il est actuellement prêté par le Real Madrid au Borussia Dortmund, le Marocain Achraf Hakimi intéresse le Bayern Munich selon Bild. Les Bavarrois seraient même prêts à poser 45 millions d'euros sur la table pour le jeune défenseur de 21 ans.

Notre avis : Que ce soit à Dormtund ou au Bayern, Hakimi a tout intérêt à rester en Bundesliga au vu de ses performances.