Lille s'attaque à Renato Sanches

Les Dogues sont prêts à sauter sur l'opportunité. Renato Sanches a récemment fait part de son mécontentement devant son faible temps de jeu au Bayern Munich et ne cache pas ses envies d'ailleurs. Selon L'Equipe mais aussi Bild, Lille qui cherche un renfort au milieu de terrain souhaite récupérer le jeune portugais. Le Bayern, lui, pourrait finir par se laisser convaincre.

Notre avis : Sanches tarde à confirmer son talent mais pourrait reprendre sa progression à Lille.

Vidéo - Sanches, Dybala, Dolberg : La L1 a 12 jours pour attirer ces 12 cibles 11:20

Le PSG ne se presse pas pour Dybala

En parallèle du dossier Neymar, le PSG étudie plusieurs pistes pour pallier un éventuel départ du Brésilien. Celle prioritaire semble mener à Paulo Dybala, que la Juve souhaite absolument vendre selon L'Equipe du jour. Pourtant, Les dirigeants parisiens se montrent attentistes. La Gazzetta dello Sport confirme les informations de Sky Italia et assure que le PSG n'a pas rencontré l'agent de Paulo Dybala ni formulé d'offre ces derniers jours. Des contacts ont bien eu lieu entre le club de la capitale et l'entourage de l'Argentin mais ils datent d'une dizaine de jours.

Notre avis : Dybala pourrait bien finir par rester à la Juventus.

Le Barça voulait échanger Rakitic

Déjà évoquée par certains médias espagnols, la possibilité d'un échange Rakitic - Emre Can a trouvé confirmation en Italie. Sky Italia a confirmé que ce deal avait été proposé par le Barça à la Juventus. Toutefois, la Vieille Dame a préféré décliner, puisqu'elle souhaite bien vendre un milieu... sans en récupérer un.

Notre avis : Can affiche six ans de moins que Rakitic mais le Barça compte déjà beaucoup de joueurs au milieu de terrain.

Terrier s'interroge sur son avenir

Si l'OL réalise un début de saison tonitruant, Martin Terrier, lui, n'a pas totalement le sourire. Dans l'ombre, le joueur de 22 ans se pose de sérieuses questions sur son avenir. Et selon L'Equipe, Schalke 04 et l'AC Milan se sont renseignés sur son profil. L'OGC Nice également. Reste à savoir si l'OL est prêt à envisager à un départ...

Notre avis : La saison ne fait que débuter et Terrier aura le temps de montrer ses qualités comme il a su le faire l'an passé.

Miranda s'éloigne de l'OM...

L'arrivée de Juan Miranda à l'OM est bien mal embarquée. Selon L'Equipe, le Barça refuse toujours d'insérer une option d'achat dans le deal, condition voulue par le club olympien. Résultat, les négociations sont actuellement au point mort. Les dirigeants de l'OM qui restent à la recherche d'un arrière gauche se tournent vers le Rémois Ghislain Konan selon L'Equipe. L'arrière gauche ivoirien de 23 ans était entré en fin de match contre l'OM lors de la 1ère journée de Ligue 1. Il pourrait couter 5 millions d'euros.

Notre avis : Konan apparait moins prometteur que Miranda mais l'OM préfère miser sur la durée.

...la Juve prête à mettre Mandzukic dans la balance ?

Tuttosport croit savoir pourquoi le jeune arrière gauche barcelonais n'ira pas à l'OM et se rapproche de la Juve. Le quotidien sportif turinois assure que la Vieille Dame a mis Mario Mandzukic dans la balance pour convaincre le Barça de lui céder Juan Miranda. En revanche, Mundo Deportivo dément cette information.

Notre avis : Le Barça ne semble pas prêt à vendre son jeune défenseur.

Nice fonce sur Ounas

L'OGC Nice s'apprête à frapper un joli coup sur le mercato. Plutôt inactif depuis le début, le club azuréen est tout proche de recruter Adam Ounas selon les médias italiens. Un prêt avec option d'achat (très élevée) est envisagé avec le Napoli. Du côté de Dalbert (Inter Milan), les négociations se poursuivent et elles pourraient rapidement se boucler selon Sky Italia.

Notre avis : Le rachat du Gym par Ineos étant autorisé, les Aiglons vont pouvoir mettre le paquet pour se renforcer.

Corchia prêté à l'Espanyol

Le défenseur français quitte l'Andalousie pour la Catalogne. L'Espanyol Barcelone a annoncé l'arrivée de Sébastien Corchia en prêt pour une saison en provenance du FC Séville. Les Pericos disposeront d'une option d'achat pour l'arrière droit de 28 ans qui était déjà prêté au Benfica la saison dernière.

Notre avis : Une bonne porte de sortie pour Corchia qui va pouvoir se relancer dans un club qui reste sur une belle saison.

Isimat-Mirin à Toulouse, c'est officiel

Dans l'air depuis plusieurs jours, le transfert de Nicolas Isimat-Mirin au TFC est désormais officiel. L'ancien défenseur central de Valenciennes et Monaco arrive sous la forme d'un prêt avec option d'achat en provenance de Besiktas.

Notre avis : Du haut de ses 27 ans, Isimat-Mirin pourra encadrer la jeune garde toulousaine.

Nkoudou vers le Besiktas ?

L'ancien Marsellais devrait définitivement quitter les Spurs. Selon L'Equipe, Tottenham et le Besiktas ont trouvé un accord pour le transfert de Georges-Kévin Nkoudou contre 5 millions d'euros. L'ailier de 24 ans devrait signer un bail de 4 saisons avec le club stambouliote. Arrivé à Tottenham en août 2016, Nkoudou reste sur un prêt de six mois très peu concluant à Monaco.

Notre avis : Un choix par défaut pour Nkoudou qui s'est perdu en signant trop tôt à Tottenham en 2016.

Le Milan rêve de Jovic

Les Rossoneri sont plein d'espoir. Les dirigeants du Milan cherchent un renfort pour leur attaque et tentent de récupérer Luka Jovic qui vient pourtant d'arriver au Real Madrid et a encore dit hier vouloir s'y imposer malgré la concurrence. Selon La Gazzetta dello Sport, le club lombard viserait un prêt pour l'avant-centre serbe. La piste la plus probable reste celle menant à Angel Correa de l'Atlético Madrid mais les Milanais doivent avant tout céder André Silva.

Notre avis : Les Rossoneri peuvent oublier le Serbe.

Kubo bientôt prêté à Majorque

Le "Messi japonais" va quitter le Real Madrid pour les Baléares. Selon AS mais aussi la Sexta, le club madrilène a décidé de prêter Takefusa Kubo au RCD Majorque pendant une saison. La pépite japonaise qui a été recrutée cet été avant de faire sensation durant la préparation des Merengue n'entre pas dans les plans de Zinédine Zidane pour le moment. Kubo qui était pisté par Valladolid a préféré Majorque.

Notre avis : Le Japonais préfère jouer en Liga avec Valladolid qu'avec la réserve du Real, un choix ambitieux.

Sturridge à Trabzonspor, c'est fait

L'avant-centre anglais débarque au nord de la Turquie. Comme attendu ces derniers jours, Trabzonspor a officialisé le recrutement de Daniel Sturridge qui était libre après la fin de son contrat à Liverpool. L'attaquant de 29 ans s'est engagé pour les 3 prochaines saisons plus une autre en option.

Notre avis : Après plusieurs saisons avec peu de temps de jeu, Sturridge va devoir montrer qu'il est toujours en forme.

Zappacosta rejoint la Roma pour six mois

Chelsea et l'AS Roma ont officialisé l'arrivée de Davide Zappacosta en terre romaine. Si le défenseur italien a prolongé son contrat avec Chelsea jusqu’en 2022, ce dernier a été prêté dans la foulée direction Rome jusqu’en janvier prochain.

Notre avis : Une formule de prêt assez étonnante, Chelsea se réserve le droit de récupérer son joueur en cas de besoin.

Dijon officialise Mendyl

Retour en France pour l'international marocain. Comme attendu après la présence du joueur à l'entraînement ce matin, Dijon a annoncé l'arrivée de Hamza Mendyl en provenance de Schalke 04. L'arrière gauche de 21 ans est prêté pour une saison avec option d'achat. Mendyl avait quitté Lille pour rejoindre la Bundesliga l'été dernier contre 6 millions d'euros.

Notre avis : Un bon renfort pour Dijon qui en a besoin dans tous les secteurs.

Mitroglou vers le PSV Eindhoven ?

L'attaquant grec pourrait déjà changer d'air. Prêté par Marseille à Galatasaray en janvier dernier pour un an et demi, Kostas Mitroglou semble sur le départ après seulement six mois en Turquie. Selon la chaîne TRT Spor et Yahoo, l'avant-centre de 31 ans sera bientôt prêté au PSV Eindhoven.

Notre avis : Attendons tout de même la confirmation du PSV.