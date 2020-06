TRANSFERTS - Valère Germain pourrait quitter l'OM, Maxime Lopez dans l'attente d'une prolongation, Djibril Sidibé vers un nouveau prêt à Everton, Mohammed Salisu pisté par Rennes, Leipzig disposé à vendre Dayot Upamecano, Monza pense à Zlatan Ibrahimovic et Kaka, Newcastle passe à l'action pour Philippe Coutinho, Sandro Tonali proche de l'Inter... Voici notre bulletin mercato du jour.

Germain à la relance à l'étranger ?

Selon les informations de France Football, Valère Germain serait suivi par trois clubs à l'étranger : Valladolid, Mayence et Orlando City. Cette saison, l'attaquant de 30 ans a marqué deux buts et délivré cinq passes décisives en L1. En cas d'offre, l'OM, en manque de liquidité, devrait laisser partir Valère Germain.

Notre avis : Malgré des prestations très mitigées sous le maillot de Marseille, le champion de France 2017 pourrait encore rendre de beaux services en Ligue 1.

Lopez voudrait prolonger à l'OM

En fin de contrat avec l'Olympique de Marseille en 2021, Maxime Lopez aimerait prolonger l'aventure avec son club formateur. Mais le milieu de terrain de 22 ans n'a pas de nouvelles de ses dirigeants sur ce sujet. "Pour l'instant, je n'ai aucun signe de la direction, a-t-il déclaré sur Twitch. Je n'ai rien de plus à dire. On ne sait pas ce qui peut se passer. J'aimerais bien prolonger c'est sûr mais la balle n'est pas dans mon camp. Je suis bien à Marseille, je suis né ici, je vis ici. J'ai tout ici."

Notre avis : Si une belle offre tombe sur le bureau de Jacques-Henri Eyraud, le natif de Marseille ne sera pas retenu.

Un nouveau prêt pour Sidibé à Everton ?

Prêté cette saison à Everton, Djibril Sidibé a effectué une belle saison dans le nord de l'Angleterre. L'option d'achat de l'ancien Troyen est fixée à 17 millions d'euros par l'AS Monaco, une somme qui ferait cependant réfléchir les dirigeants des Toffees en ces temps de crise économique. D'après les informations de L'Equipe, un nouveau prêt serait à l'étude.

Notre avis : Djibril Sidibé veut se montrer avant l'Euro reporté en 2021. Dans un club où il se sent bien, avec un entraîneur qui lui fait confiance (Carlo Ancelotti), l'arrière droit champion du monde sera dans les meilleures dispositions.

Djibril Sidibé pourrait poursuivre l'aventure à Everton Crédits Getty Images

Salisu sur les tablettes de Rennes

Qualifié pour le tour préliminaire de la Ligue des champions, Rennes veut renforcer son équipe pour la saison 2020-2021. Le club breton s'est lancé sur la piste d'un nouveau défenseur central. Selon RMC, Mohammed Salisu est suivi ardemment par Rennes. Une première offre estimée à 8 millions d'euros aurait été transmise pour le joueur de 21 ans qui évolue à Valladolid. Mais le club espagnol aurait fixé la clause de départ à 12 millions.

Notre avis : La concurrence s'annonce rude pour le Stade Rennais car l'Atletico Madrid est aussi sur le coup. Mais avec l'arrivée de Florian Maurice, le troisième de L1 peut désormais espérer rafler la mise.

Leipzig serait disposé à vendre Upamecano cet été

En fin de contrat avec Leipzig en 2021, Dayot Upamecano pourrait quitter le troisième de Bundesliga cet été selon Bild. En effet, le défenseur français aurait une clause de départ expirant le 30 juin prochain. Dans un entretien accordé au quotidien allemand, Oliver Mintzlaff, le patron de Leipzig, a assuré qu'il ne voulait pas laisser partir libre l'ex-joueur de Salzbourg l'an prochain.

"Upa' est un joueur extrêmement important pour nous et l'un des talents les plus recherchés à ce poste en Europe. Nous ne le laisserons partir libre. Nous ne pouvons pas nous permettre une chose pareille. Je suis absolument certain que nous trouverons une solution assez rapidement", a-t-il déclaré. Bild annonce également que Leipzig garde l'espoir de prolonger le contrat de Dayot Upamecano.

Notre avis : Arsenal a déjà proposé 60 millions d'euros l'été dernier pour l'international Espoirs français. En cas d'offre similaire, Leipzig ne devrait pas laisser passer cette seconde opportunité au vu du contexte économique actuel.

Monza n'oublie pas Ibrahimovic et Kaka

Propriétaire de Monza, qui vient de monter en Serie B, Silvio Berlusconi, l'ex-patron du Milan AC, a annoncé qu'il n'oubliait pas Zlatan Ibrahimovic et Kaka. "C'était nos objectifs et pour des raisons extra sportives, nous avons dû abandonner. Mais on ne doit jamais dire jamais", a-t-il déclaré à Telelombardia. Si le Suédois a signé au Milan AC l'hiver dernier, Kaka n'a plus joué depuis 2017 avec Orlando City.

Notre avis : Avec Silvio Berlusconi, tout est possible.

Newcastle négocierait déjà pour Coutinho

Le rachat de Newcastle par un fonds saoudien n'est pas encore officiel. Mais les Magpies commencent déjà à se pencher sur le mercato estival. Le club anglais voit les choses en grand et souhaiterait engager Philippe Coutinho. Selon les informations du Daily Mail, Newcastle aurait déjà commencé à discuter avec l'entourage du joueur brésilien et le Barça.

Notre avis : Philippe Coutinho ne s'est pas adapté au FC Barcelone et ne dirait pas non à un retour en Premier League. Si Newcastle peut jouer le haut de tableau, l'ex-milieu de Liverpool pourrait être tenté par le projet.

Phillipe Coutinho, bientôt sous le maillot de Newcastle ? Crédits Getty Images

Tonali tout proche de l'Inter

Formé à Brescia, Sandro Tonali s'apprêterait à changer de club la saison prochaine. Selon les informations de Sky Sports, le milieu de terrain de 20 ans aurait donné son accord à l'Inter Milan. L'opération pourrait se réaliser aux environs de 30 millions d'euros accompagnés de bonus.

Notre avis : L'Inter, qui souhaite se mêler à la lutte pour le titre de champion d'Italie en 2021, réaliserait une belle affaire en engageant l'international italien.

