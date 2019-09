Varane, l'appel du pied à Mbappé

Dans un entretien accordé au Figaro la semaine passée et publié ce mercredi, Raphaël Varane est revenu sur l'intérêt du Real Madrid pour Kylian Mbappé, son coéquipier chez les Bleus. "Lui de toute façon, je veux toujours l'avoir dans mon équipe", a expliqué le défenseur madrilène. "Que ce soit en équipe de France, à l'entraînement ou même, bien sûr, en club. Je connais ses qualités, c'est un très grand joueur... Cette saison, il est à Paris et on ne sait pas de quoi est fait l'avenir. Mais je n'ai que des choses positives sur le Real à lui dire, il le sait (sourire)", a-t-il ajouté.

Notre avis : Si Kylian Mbappé venait à partir du PSG, on aurait tendance à mettre une pièce sur le Real Madrid.

Vidéo - Real - Areola : "Je n'ai pas parlé du Real avec Mbappé" 00:24

Le PSG a tenté Benzema en 2015

Oui, Karim Benzema aurait pu porter le maillot du PSG. Comme révélé par Le Parisien, le club de la capitale a tenté de recruter l'attaquant français à l'été 2015. Le tout avant d'enclencher l'opération Cristiano Ronaldo, qui était alors la grande priorité des dirigeants du PSG. Si "KB9" semblait intéressé, les négociations n'ont pas été à leur terme. Et il est donc resté au Real Madrid.

Notre avis : Le PSG avec la paire Ronaldo-Benzema, vous aussi vous auriez été curieux de voir ça ?

Arsenal aurait pu signer CR7

Voilà une déclaration qui risque de laisser des grands regrets aux supporters d'Arsenal. Dans une interview accordée à ITV, Cristiano Ronaldo a confirmé avoir été très proche de rejoindre Arsenal à l'été 2003, lorsqu'il avait finalement rejoint Manchester United. "J'étais vraiment sur le point de rejoindre Arsenal. J'apprécie ce qu'ils ont fait pour moi, en particulier Arsène Wenger. C'est un club fantastique", a-t-il confié au journaliste Piers Morgan.

Notre avis : L'histoire était connue, elle est désormais confirmée par le protagoniste. Il s'agit probablement de l'un des grands regrets de Wenger.

Coutinho évoque son avenir

Prêté par le Barça au Bayern Munich, Philippe Coutinho compte bien s'imposer dans le club bavarois. Et il n'exclut pas d'y rester plus longtemps. "Personne ne peut prédire ce qui se passera l'année prochaine. Cela dépend de nombreux facteurs. Tout ce que je peux dire, c'est que cette année, je vais travailler dur pour atteindre tous nos objectifs. Personnellement, je veux bien sûr jouer une bonne saison. Et ensuite, nous verrons où cela mène", a-t-il confié à Sky Sports.

Notre avis : L'option d'achat de Coutinho s'élève à 120 millions d'euros. Il va falloir que le Brésilien réalise une grosse saison pour que le Bayern la lève.

Paquetà "heureux" d'être à Milan

Lucas Paquetà connaît un début de saison difficile avec l'AC Milan. Un coup remplaçant, un coup remplacé, l'international brésilien ne semble pas convaincre totalement Marco Giampaolo, son entraîneur, qui lui a récemment démandé d'être "moins brésilien" et "plus concret". "Je suis fier d'être Brésilien", s'était alors fendu le joueur sur Instagram. Après avoir discuté entre quatr-z-yeux, les deux hommes ont apaisé la polémique.

Eduardo Uram, l'agent du joueur, a, quant à lui, clarifié la situation. "Lucas est très heureux d'être à Milan. Il n'y a aucun problème. On parle d'un grand club et tout se passe bien", a-t-il confié à TMW.

Notre avis : Début de relation difficile entre Paquetà et Giampaolo. Mais de là à envisager un départ de l'international brésilien, il y a encore de la marge...

Paquetà - Milan-Cagliari - Serie A 2018/2019 - Getty ImagesGetty Images

Guarin vers Flamengo ?

Libre de tout contrat, Fredy Guardin, ancien joueur notamment de l'Inter Milan, pourrait rebondir au Brésil. Selon Globoesporte, Flamengo est en effet très intéressé par les services du milieu de terrain.