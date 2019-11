Mbappé conseillé à la Juve...

Dans une longue interview accordée à Tuttosport ce mardi, Michel Platini s'est montré dithyrambique sur Kylian Mbappé, qu'il estime être le futur grand "des dix prochaines années". Et l'ancien président de l'UEFA l'a plus ou moins conseillé... à la Juventus. "Je pourrais conseiller Mbappé à tout le monde, mais je ne sais pas si la Juve a l'argent pour. Et ce sera encore plus difficile dans les prochaines années quand sa valeur va augmenter", a-t-il expliqué à Tuttosport.

Notre avis : Plutôt malin le quotidien italien. En réalité, la question à Platini était plutôt orientée : "Agnelli (le président de la Juve, ndlr) ne vous demande pas de conseils, mais vous lui conseillerez Mbappé ?". Et voilà qui donne "Juve, prends Mbappé", en Une.

... et dragué par le Barça

De retour au Barça en qualité de directeur de la formation, Patrick Kluivert était présent ce mardi sur le plateau de l'émission de radio "Què T'hi Jugues". Interrogé sur certains dossiers chauds, l'ex-dirigeant du PSG a notamment révélé qu'il préférait recruter "Mbappé à Neymar" dans le futur. Le Brésilien, qui a tout fait pour revenir en Catalogne l'été dernier, appréciera...

Notre avis : Si Mbappé venait à quitter le PSG un jour, on aurait tendance à dire qu'il rejoindrait le Real Madrid.

Pour Kluivert, De Ligt "regrette" son choix

Décidément bien bavard, Patrick Kluivert a également été interrogé par Sport ce mardi. Et selon lui, Matthijs de Ligt, pisté par son club l'été dernier mais qui a finalement décidé de rejoindre la Juventus, regrette un peu son choix. "Au final, ce sont le joueur et son agent qui décident. Bien sûr que de Ligt est un grand défenseur, mais au final il a choisi (...) Je pense qu’il le regrette un peu, mais c’est comme ça. Dans la vie, parfois vous faites de bons choix et parfois des mauvais. Vos décisions vous permettent d’apprendre", a assuré l'ancien attaquant.

Notre avis : Le Barça a encore probablement en travers le choix de De Ligt. S'il connaît des difficultés à la Juve, il est difficile de dire qu'il regrette son choix.

De Ligt (Juventus)Getty Images

Bonucci va prolonger avec la Juve

Revenu à la Juve lors de l'été 2018 après une pige compliquée à l'AC Milan, Leonardo Bonucci et la Vieille Dame ont encore de belles années devant eux. Selon Sky Italia, l'international italien est en passe de prolonger son contrat d'une saison, soit jusqu'en 2024. L'accord est annoncé comme bouclé par la chaîne transalpine.

Notre avis : La Juve est satisfaite de Bonucci, le joueur est heureux d'être revenu. Prolongation logique.

Milito aimerait voir Messi en Italie

Passé notamment par le Genoa et l'Inter Milan en Serie A, Diego Milito, l'un des grands artisans du fameux "triplete" de 2010 avec le club lombard, aimerait voir un certain... Lionel Messi rejoindre l'Italie. "Ce serait un rêve. J'espère qu'il se réalisera. Pour moi, c'est le joueur le plus fort de l'histoire", a ainsi confié l'Argentin à La Gazzetta dello Sport.

Notre avis : On ne veut pas briser le rêve du "Principe", mais on imagine difficilement Messi rejoindre l'Italie. Pour nous, il terminera sa carrière au Barça ou en Argentine.

Vidéo - Messi donne la victoire à l'Argentine face au Brésil 01:02

Pavlovic vers Monaco ?

Dans le viseur de l'Olympique de Marseille, Strahinja Pavlovic serait tout proche de l'AS Monaco selon le média serbe Telegraf. Le défenseur cental de 18 ans, qui évolue au Partizan Belgrade, se serait envolé à Paris le week-end dernier avec des dirigeants de son club. Le but de ce voyage ? Finaliser les discussions avec le club du Rocher. Le transfert est estimé aux alentours de 12 millions d'euros (bonus non compris). De son côté, le Partizan aimerait toutefois conserver le joueur en prêt jusqu'à la fin de saison.

Notre avis : Il faut voir si Monaco acceptera cette dernière condition. En attendant, l'affaire est bien embarquée.

Les Galaxy prolongent le prêt de Pavon

Cristian Pavon et les Galaxy, l'histoire continue. Lundi, la franchise de MLS a annoncé qu'elle prolongeait le prêt de son attaquant, qui a inscrit 3 buts la saison passée. Pour rappel, Pavon est sous contrat avec Boca Juniors jusqu'en 2022.

Notre avis : Bon choix des Galaxy. Pavon, c'est du solide.

Paul Pogba de retour à la Juve ?

Selon Tuttosport, la Juventus Turin tenterait de rapatrier Paul Pogba pour l'été 2020. Le journal italien indique que ce transfert serait réalisé dans le cadre d'un éventuel départ de Mario Mandzukic à Manchester United en janvier prochain. Si Cristiano Ronaldo aurait donné son feu vert, selon The Sun, Juan Cuadrado a lui posté une photo lundi sur les réseaux sociaux avec le champion du Monde 2018. "Quelle joie de te voir" a déclaré l'international colombien.

Notre avis : La Juventus Turin a déjà ce qu'il faut au milieu. De plus, le Real Madrid travaille sur ce dossier depuis l'été dernier et semble avoir pris une longueur d'avance.

Willian ne prolongerait pas à Chelsea pour rejoindre le Barça

Dans son édition du jour, El Mundo Deportivo annonce que Willian, 31 ans, aurait rejeté une offre de prolongation de deux ans de Chelsea pour assurer un départ au FC Barcelone. Sous contrat jusqu'en juin 2020, le Brésilien sera donc libre de signer dans le club de son choix à partir du 1er janvier. Dans le viseur du Barça lors des deux derniers étés, Willian fait une nouvelle fois l'objet de sollicitations de la part des Blaugrana.

Notre avis : Après six années passées à Londres, Willian pourrait se laisser tenter par un dernier challenge excitant en Europe.