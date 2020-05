TRANSFERTS - Le Real Madrid rêve d'un trio Mbappé-Haaland-Hazard en 2021, Newcastle aurait jeté son dévolu sur Edinson Cavani, le Bayern Munich se serait rapproché de Manuel Neuer pour une prolongation, Aston Villa fixe le prix pour Jack Grealish, Liverpool se positionne sur Nicolo Zaniolo et Diego Llorente, Dijon piste Maxime Gonalons pour un prêt... Voici notre bulletin mercato du jour.

Le Real Madrid rêve de Mbappé et Haaland en 2021

"Le trident du nouveau Bernabeu". La Une du quotidien AS ce lundi fait référence au nouveau rêve du Real Madrid : associer Eden Hazard, Kylian Mbappé et Erling Haaland dès 2021. Le média espagnol indique que les Merengue "travaillent" pour faire venir le Français et le Norvégien sans en dévoiler davantage sur les dessous de ce double-dossier.

Transferts Florentin Pogba va rebondir à Sochaux IL Y A 4 HEURES

Notre avis : Tout est possible avec le Real Madrid qui devra cependant faire deux offres à neuf chiffres, tout en restant dans les clous du fair-play financier.

Newcastle pense à Cavani

En cas de rachat par les propriétaires saoudiens, les Magpies pourraient clairement animer le mercato d'été. Selon les informations de l'Express, Newcastle penserait à Edinson Cavani, l'attaquant du PSG, en fin de contrat avec le champion de France le 30 juin prochain. Le média britannique indique que Newcastle pourrait passer la seconde sur ce dossier.

Notre avis : Newcastle ferait une bonne affaire en engageant l'Uruguayen qui pourrait dans ce cas recevoir une très belle prime à la signature. De plus, l'esprit combatif du Matador correspondrait à l'ADN des Magpies. Cependant le club du Nord de l'Angleterre devra faire face à une grande concurrence.

Play Icon WATCH Pas seulement au PSG : "Dans sa carrière, Cavani a toujours été le joueur sacrifié" 00:01:14

Issue positive au Bayern Munich pour Neuer ?

Sous contrat avec le Bayern Munich jusqu'en juin 2021, Manuel Neuer discute avec le club bavarois d'une éventuelle prolongation depuis plusieurs semaines. "Je suis prudemment optimiste qu'il accepte l'offre du Bayern... C'est un mariage qui doit continuer", a déclaré dimanche, à Sky Deutschland, Karl-Heinz Rummenigge, le patron du Champion d'Allemagne en titre. "Je suis heureux d'être à Munich, nous sommes optimistes, mais rien n'est encore signé", a tempéré le gardien de but de 34 ans après le match sur la pelouse de l'Union Berlin.

Notre avis : Manuel Neuer veut prolonger jusqu'en 2025, le Bayern compte lui proposer "seulement" deux ans de plus. Les deux parties semblent cependant avoir fait un pas vers l'autre.

Manuel Neuer semble s'être rapproché du Bayern Munich pour une éventuelle prolongation. Crédits Getty Images

Pour attirer Grealish, il faudra débourser 90 millions

Jack Grealish sera LE joueur d'Aston Villa le plus sollicité lors du prochain mercato. Sur ce dossier, Manchester United a montré son fort intérêt depuis plusieurs semaines déjà. D'après les informations du Daily Mirror, les Villans auraient fixé le prix pour leur pépite du milieu de terrain : 90 millions d'euros.

Notre avis : Formé à Aston Villa, le joueur de 24 ans devrait, sauf incroyable retournement de situation, quitter le club de Birmingham cet été.

Play Icon WATCH Avec 250 millions d’euros, voici le mercato idéal de Manchester United 00:04:21

Liverpool chaud sur Zaniolo

Nicolo Zaniolo pourrait être l'une des attractions du prochain mercato du côté de la Roma. Le milieu offensif qui fêtera ses 21 ans en juillet prochain est en effet suivi par la Juventus, Tottenham et Manchester United. Selon les informations du Corriere dello Sport, Liverpool serait également entré dans la danse.

Notre avis : Gravement blessé à un genou en janvier dernier, Nicolo Zaniolo pourrait miser sur la stabilité cet été. A moins d'une offre impossible à refuser...

Gonalons en prêt à Dijon ?

Selon les informations du Progrès, Maxime Gonalons, le milieu de terrain de l'AS Rome prêté cette saison à Grenade, pourrait de nouveau faire l'objet d'un prêt la saison prochaine, à Dijon. Le nouveau directeur sportif du club bourguignon, Peguy Luyindula, se serait renseigné pour attirer l'ex-Lyonnais.

Notre avis : Depuis son arrivée en 2017, Maxime Gonalons ne s'est jamais imposé à l'AS Rome. Un club comme Dijon, qui se maintient en L1 depuis quatre saisons, pourrait le relancer.

Prêté cette saison à Grenade, Maxime Gonalons est sur les tablettes de Dijon. Crédits Getty Images

Un duel Monaco-Liverpool pour Llorente ?

A 26 ans, Diego Llorente pourrait changer d'air lors du prochain mercato estival. D'après le média Liverpool Echo, les Reds, qui pourraient voir Dejan Lovren partir cet été, seraient très intéressés par le défenseur central de la Real Sociedad. Sur ce dossier, l'AS Monaco aurait aussi montré son intérêt pour ce joueur sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le club basque.

Notre avis : En cas de départ de Dejan Levran, Jürgen Klopp pourrait flairer le bon coup avec cet international espagnol qui n'est pas étranger à la belle saison de la Real Sociedad (ndlr : actuellement 4e de Liga et qualifié pour la finale de la Coupe du Roi).

Transferts Pjanic et De Sciglio vers le Barça, Semedo en direction de la Juve : Ça se précise IL Y A 9 HEURES