Quand le Barça préfère Dembélé à Mbappé

Connaissez-vous le nom de Josep Maria Minguella ? Ce dernier est un ancien agent FIFA, également candidat à la présidence du Barça en 2003. Mais il se vante notamment (et surtout) d'avoir découvert Lionel Messi et d'avoir été l'un des architectes de son transfert au Barça. Mardi, interrogé par Radio Marca, il a confirmé à nouveau avoir conseillé Kylian Mbappé au club catalan en 2017. En vain.

"J’ai proposé Mbappé au Barça il y a deux ans et ils ont ramené Dembélé. Le Barça aurait dû recruter Mbappé lorsqu’il en avait la possibilité. Ils ont jugé au Barça que Dembélé était meilleur que Mbappé", a-t-il expliqué.

Notre avis : Pour se prononcer, il faudrait également la version du Barça. Minguella se vante également des transferts en Catalogne de Diego Maradona, Rivaldo ou Ronaldinho... Difficile de savoir le vrai du faux.

Kylian Mbappé Edinson Cavani lors de PSG-Nîmes / Ligue 1Getty Images

Ibra en route pour Boca ?

En fin de contrat avec les Los Angeles Galaxy en décembre prochain, Zlatan Ibrahimovic pourrait bien donner un nouveau virage à son immense carrière. Selon Leo Paradizo, un journaliste argentin, l'attaquant suédois aimerait rejoindre Boca Juniors après la fin de son aventure en MLS. Il aurait même refusé une offre du Qatar dans cette optique. De son côté, le quotidien AS confirme que "Zlatan" a offert ses services au club argentin.

Notre avis : Ibra à Boca, un énorme oui.

Ménez arrive au Paris FC

Cette fois, tout semble bouclé. Sauf retournement de situation, Jérémy Ménez (32 ans) va signer au Paris FC. Libre de tout contrat depuis son départ de l’América, l'ancien joueur du PSG et de l'AC Milan devrait s'engager pour une saison selon RMC Sport.

Notre avis : Le Paris FC s'offre un joueur de grande expérience. On est curieux de voir si la mayonnaise prend.

Jérémy Ménez, tout sourire après avoir marqué son premier but pour l'América, le 3 février 2018 au Mexique.Getty Images

Arsenal plus raisonnable en janvier...

Cet été, Arsenal a dépensé. Beaucoup dépensé. Il suffit de penser au transfert de Nicolas Pépé, recruté pour 80 millions d'euros. Résultat, les Gunners devrait être plus raisonnables en janvier prochain. "Je dirais que nous considérons toujours la fenêtre de transferts estivale comme la période la plus stratégique. La fenêtre de janvier est celle où vous devez être un peu plus tactique, peut-être pour répondre à une blessure ou à une autre demande", a ainsi confié le directeur général du club, Vinai Venkatesham, au London Evening Standard et dans des propos relayés par FootMercato.

"Notre travail se fait en été et nous sommes vraiment ravis de ce que nous avons fait", a-t-il ajouté, expliquant avoir recruté des jeunes joueurs qui "peuvent grandir et se développer" dans les prochaines années.

Notre avis : Sauf grosse blessure ou départ, Arsenal ne sera pas le club le plus actif en janvier.

... mais pas Tottenham ?

Si Arsenal sera donc vraisemblablement plus sage lors du mercato hivernal, cela pourrait être tout l'inverse du côté de Tottenham. Après la défaite face à Colchester (D4) aux tirs au but mardi, dès le troisième tour de la League Cup, Mauricio Pochettino a annoncé des possibles renforts. "Nous avons besoin de temps. Janvier sera également une bonne occasion pour remédier à cette situation (...) Cela signifie que nous sommes des êtres humains et que, dans le football, pour rester au top de notre niveau, il faut être différent chaque saison et trouver des solutions différentes", a expliqué le coach des Spurs dans des propos relayés par Sky Sports.

Notre avis : Il reste encore du temps avant le mercato d'hiver. Pochettino va donc devoir rapidement trouver une solution à ses maux.