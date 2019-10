Mbappé fait la Une en Espagne

Visiblement, le triplé de Kylian Mbappé face à Bruges, mardi soir (0-5), a réveillé les médias espagnols. Ce vendredi, le quotidien AS, qui fait sa Une sur l'attaquant du PSG, annonce que le Real Madrid continue à le suivre de près. Il s'agirait même d'une véritable "obsession" pour les Merengue, qui souhaiteraient le recruter à l'été 2020. Toutefois, l'opération s'annonce difficile et elle est estimée aux alentours des 300 millions d'euros. Mais AS croit savoir que la relation entre l'international français et Thomas Tuchel, son entraîneur, est loin d'être idyllique. Et la déclaration du joueur après le match, mardi, en serait le symbole.

Notre avis : Que le Real s'intéresse à Mbappé, ce n'est pas un secret. Mais si le PSG devait sacrifier une "star", ce serait probablement Neymar.

Neymar ne parle pas d'une prolongation avec le PSG

D'ailleurs, en parlant du Brésilien, Le Parisien explique ce vendredi que les discussions concernant une possible prolongation sont au point mort. Le dernier mercato, où l'international brésilien a tout fait pour partir, a visiblement laissé des traces des deux côtés. Et pour l'heure, la possibilité de voir le Brésilien signer un nouveau bail semble s'éloigner. Définitivement ?

Notre avis : Le feuilleton Neymar est difficile à digérer pour Paris. Pour l'instant, c'est visiblement encore trop tôt pour envisager une quelconque prolongation. De plus, est-ce que Neymar dirait forcément oui à une proposition ?

Donnarumma - Milan, c'est compliqué

En fin de contrat en 2021, Gianluigi Donnarumma va-t-il prolonger avec l'AC Milan ? Selon La Gazzetta dello Sport, les discussions s'annoncent difficiles. En effet, le club lombard voudrait baisser le salaire de son gardien, qui touche actuellement six millions d'euros par an. Mino Raiola, l'agent de l'international italien, ne compterait pas accepter une offre au rabais. Autant dire que les positions sont actuellement (très) éloignées.

Notre avis : Milan veut garder Donnarumma, Donnarumma veut rester à Milan. Il va donc falloir se rapprocher... au risque de se séparer.

La Roma veut recruter définitivement Smalling...

Prêté par Manchester United à l'AS Rome, Chris Smalling a déjà convaincu tout le monde du côté de la capitale italienne. Au point que les dirigeants du club giallorosso souhaiteraient déjà discuter d'un possible rachat avec leurs homologues anglais. Un contact entre les parties est prévu dans les prochaines semaines selon Sky Italia.

Notre avis : Smalling réalise un très bon début de saison avec son club, qui veut anticiper une possible concurrence dans ce dossier.

... et se prépare à prendre Rodwell

Alerte transfert improbable. Pour faire face à sa cascade de blessures, la Roma est en passe de boucler la venue de... Jack Rodwell. Sans club depuis la fin de son contrat à Blackburn (D2), le joueur de 28 ans, qui a également porté le maillot d'Everton et Manchester City, a passé sa visite médicale ce vendredi dans la capitale. Un contrat d'une saison est annoncé.