Le Barça hésiterait entre Neymar et Mbappé ?

Le mercato ne s'arrête jamais en Espagne. Ce vendredi, le quotidien Mundo Deportivo a fait sa Une sur deux joueurs du PSG : Neymar et Kylian Mbappé. Selon le média, le Barça hésiterait à favoriser une venue du deuxième plutôt que celle du premier en 2020. "Il est plus jeune, se blesse moins et divise moins au club et chez les supporters", écrit "MD". Les dirigeants du club catalan pourraient donc sérieusement activer la piste qui mène à l'international français.

Notre avis : En cas de départ du PSG, Mbappé devrait favoriser le Real Madrid. D'ailleurs, Florentino Pérez et Zinedine Zidane rêvent toujours de le faire venir.

Ménez intéresse le Paris FC

Libre depuis son départ du Club America, Jérémy Ménez discute actuellement avec le Paris FC. Selon L'Equipe et Le Parisien, l'ancien joueur de l'AS Rome ou encore de l'AC Milan ne ferme pas la porte à la lanterne rouge de Ligue 2. Reste désormais à trouver un accord, surtout financier...

Notre avis : Le Paris FC réalise un début de saison cauchemardesque. Ménez pourrait grandement servir.

Mertens évoque son avenir

Interrogé par le Corriere della Sera, ce vendredi, Dries Mertens a évoqué son avenir au Napoli. "Un départ en Chine ou en Amérique ? Non, c'est encore tôt. Je veux continuer au haut niveau et dans un championnat important. Un départ dans une autre équipe italienne ? Pour l'instant, je ne m'imagine pas ailleurs. J'aimerais donner au Napoli un titre", a confié l'international belge au quotidien italien.

Notre avis : Le contrat de Mertens expire en fin de saison avec le Napoli. Du haut de ses 32 ans, il peut encore continuer plusieurs saisons en Europe...

Dries Mertens - Fiorentina-Napoli - Serie A 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

Le Real doit trouver 80M...

Très dépensier cet été, le Real Madrid doit désormais faire ses comptes avec le fair-play financier. Et selon El Confidencial, le club madrilène doit désormais vendre pour 80 millions d'euros d'ici juin 2020 s'il veut rentrer dans les clous. Plusieurs joueurs pourraient donc partir lors des prochains mercatos.

Notre avis : Entre joueurs prêtés (Ceballos etc...) et ceux qui ne veulent pas partir (Bale, James Rodriguez), le Real va devoir trouver une solution pour trouver cette somme.

... et compte bien garder Vinicius

SI le Real va donc devoir se séparer de plusieurs joueurs, Vinicius Junior ne devrait pas être sur la liste des départs. Zinedine Zidane, son coach, compte bien le garder. "Il a la confiance de son entraîneur, que je suis. Vinicius représente l'avenir de Madrid, cela va simplement prendre du temps. Parfois, il ne joue pas. Mais j’ai pleinement confiance en Vinicius, et je compte sur lui", a ainsi confié l'entraîneur français en conférence de presse ce vendredi.

Notre avis : Rien de nouveau, le Real n'a aucune intention de vendre Vinicius dans un futur proche.