Olivier Giroud peut commencer à préparer ses valises. Après un peu moins de deux ans, l'attaquant français s'apprête à quitter Londres et Chelsea. Destination l'Italie et Milan, où l'Inter l'attend les bras grands ouverts. Après plusieurs jours de négociation, les deux clubs ont vraisemblablement trouvé un accord de principe ces dernières heures. Selon Sky Italia, les Nerazzurri verseront 4,5 millions d'euros + 2 de bonus aux Blues.

Visite médicale ce week-end ?

Pour Giroud, un contrat de deux ans et demi est déjà sur la table. Toujours d'après la chaîne transalpine, le champion du monde pourrait passer sa visite médicale dans le week-end. Antonio Conte, qui a poussé pour ce transfert, aimerait en effet l'avoir à disposition en début de semaine prochaine. Sauf improbable coup de théâtre, ce sera chose faite. Après une saison ensemble à Chelsea, les deux hommes vont donc se retrouver à l'Inter.

"On a plusieurs idées sur le mercato (...) Marotta (l'administrateur délégué, NLDR) a été clair, il n'y a pas beaucoup de sous, affirmait Conte mardi soir après le match de Coupe d'Italie face à Cagliari (4-1). On doit donc flairer les bonnes occasions qui peuvent nous apporter beaucoup. Nous avons plusieurs idées avec mes dirigeants". L'une d'entre elles se nomme Olivier Giroud. Et elle est en passe de se concrétiser.