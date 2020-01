L'Olympique Lyonnais continue de se renforcer. L'OL a enregistré la signature de l'attaquant du Havre Tino Kadewere, mercredi soir en début de soirée. C'est le HAC qui a annoncé l'accord peu après 20h00 sur son compte Twitter. Le Zimbabwéen de 24 ans s'engage pour quatre ans et demi contre un chèque de 15 millions d'euros selon les informations sorties par L'Equipe quelques heures plus tôt, mais terminera la saison en prêt au sein du club de Ligue 2, où il a cumulé 18 buts en 20 matchs cette saison. C'est la deuxième recrue hivernale du club rhodanien, qui avait enregistré l'arrivée de Karl Toko Ekambi lundi.

"On va continuer notre investissement si c'est possible" : Jean-Michel Aulas avait prévenu mardi, au moment de la présentation de l'attaquant de Villarreal : l'OL n'avait pas terminé son mercato hivernal. La confirmation est arrivée rapidement avec le bouclage d'un dossier évoqué avec insistance depuis plusieurs jours. Et si le prêt de Kadewere au Havre jusqu'en fin de saison résulte surtout de la volonté du club normand, c'est aussi le signe d'une stratégie différente de Lyon avec l'ancien joueur de Djurgardens.

Kadewere en attendant Guimaraes ?

Là où "KTE" est arrivé pour aider le plus rapidement possible un secteur offensif amputé de Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde jusqu'en fin de saison, le buteur du HAC semble plutôt être le remplaçant de Moussa Dembélé, amené à partir l'été prochain tant il est convoité en Angleterre. Tout en évitant de bloquer la progression du jeune Rayan Cherki (16 ans), qui commence à crever l'écran.

Financièrement, les Gones confirment une fois de plus – avec un joueur qui n'a jamais connu la Ligue 1 ou un championnat majeur - qu'ils sont dans une importante phase d'investissements : 107 millions d'euros ont été dépensés sur le marché des transferts depuis l'été dernier, en attendant l'éventuel règlement de l'option d'achat de Toko Ekambi, fixée à 11,5 millions d'euros (sans bonus). Et en sachant que d'autres opérations pourraient être conclues prochainement, dont celle du milieu de terrain brésilien de l’Athletico Paranaense, Bruno Guimarães.