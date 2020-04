La FIFA s'attaque aux casse-têtes. Selon l'AFP, qui cite des sources proches, la plus haute instance du football a recommandé aux clubs la prolongation des contrats des joueurs dont l'expiration était initialement fixée à juin. Le but ? Éviter que certains effectifs soient tronqués alors que les championnats devraient s'étendre bien au-delà de cette date. Par ailleurs, la FIFA va demander aux clubs et aux joueurs de trouver des accords sur les salaires afin de faire face aux difficultés provoquées par la crise du coronavirus.

Cette recommandation devrait entrer dans le cadre d'autres mesures prises par la FIFA. D'après le média britannique The Athletic, elle pourrait prolonger "indéfiniment" la saison en cours, afin de permettre à chaque ligue de boucler les exercices entamés. Les dates du marché des transferts devraient elles aussi être modifiées.

Ces annonces, attendues "dans les 48h" selon The Athletic, traduiraient une volonté de flexibilité de la part de la plus haute instance du football, l'idée étant, pour le moment, d'étirer le calendrier au maximum afin de boucler toutes les compétitions.