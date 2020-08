MERCATO - Énième rebondissement dans le dossier Jadon Sancho. Alors que Manchester United négocie un possible transfert avec le Borussia Dortmund depuis maintenant plusieurs semaines, le club allemand vient d'annoncer que l'international britannique ne partirait finalement pas... et qu'il avait prolongé secrètement jusqu'en 2023 l'an passé.

A chaque saga son mercato. Et à chaque mercato sa saga. Les années ont beau défiler, le marché des transferts possède cette capacité de toujours savoir se réinventer. Au terme de ce millésime 2020 à peine débuté, on retiendra certainement le feuilleton Jadon Sancho, tiraillé entre le Borussia Dortmund, son club, et Manchester United, qui tente par tous les moyens de le recruter. Et alors que Bild parlait récemment d'un possible montage financier sur trois années (70 millions d'euros cet été, puis 30 millions d'euros en 2021 et 20 millions en 2022), le BvB a officiellement mis un point final aux négociations ce lundi.

Sancho avait prolongé dans le secret

"Sancho jouera avec nous la saison prochaine. La décision est prise. Je pense que cela répond à toutes les questions", a ainsi lâché le directeur sportif Michael Zorc lors d'un point presse programmé en ce premier jour du stage de pré-saison. Dans la foulée, ce dernier a également révélé que Sancho avait prolongé son contrat jusqu'en 2023 au cours de l'an passé. Une donnée jamais révélée auparavant. "L'été dernier, on avait accordé de fixer le salaire de Jadon en fonction de ses performances. On a prolongé son contrat jusqu'en 2023", a indiqué Zorc.

Après plusieurs semaines d'intenses négociations, le feuilleton Jadon Sancho pourrait donc avoir pris fin en ce lundi 10 août. Mais avec le mercato, jamais avare en rebondissements, ne jamais dire jamais...

