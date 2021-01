Pas de contact entre Dortmund et Arsenal pour Brandt

Interrogé sur la chaîne de télévision Sport 1, Michael Zorc, le directeur sportif du Borussia Dortmund, a réfuté toute discussion entre le BvB et Arsenal au sujet de Julian Brandt. "J'ai lu cette rumeur moi aussi. Personne ne nous a contacté. Il n'y a rien sur la table pour le moment."

Transferts À l'OM, le mercato hivernal s’annonce calme… et c’est peut-être mieux comme ça IL Y A 21 HEURES

Notre avis : Peu efficace cette saison avec Dormtund, Brandt serait bien inspiré d'essayer de se relancer en Premier League.

Soppy, Kamara, Soumaré... les pépites que la L1 pourrait perdre dès cet hiver

Holding va prolonger à Arsenal

Parmi les rares satisfactions de la saison des Gunners, le défenseur Rob Holding (25 ans) va se voir offrir un bail longue durée par Arsenal assure The Telegraph. Arrivé au club en 2016, Holding a su se faire sa place avec persévérance et est récompensé, lui qui a notamment été choisi comme capitaine contre Everton cette saison par Mikel Arteta. Il était suivi par plusieurs clubs du haut de tableau assure le quotidien anglais.

Notre avis : La prolongation d'Holding serait une bonne nouvelle pour les Gunners.

Liverpool concurrent du Real Madrid pour Mbappé

Kylian Mbappé fait saliver tous les grands clubs européens. La star du PSG reste énigmatique sur ses intentions au sein du club parisien et les cadors sont à l'affût, le Real Madrid, son éternel courtisan en tête. Mais L'Equipe de ce samedi nous apprend que Liverpool, un temps évoqué mais resté ensuite calme sur le dossier, compte bien tenter sa chance pour l'international français.

Notre avis : Kylian Mbappé a un rêve : jouer au Real Madrid. Difficile d'imaginer une signature de l'attaquant dans autre club que le Real.

Avec Mbappé et Depay, mais sans Neymar : le 11 de la première partie de saison

Le PSG va encore chercher à dégraisser

Leonardo devait vendre pour 60 millions d'euros l'été dernier mais n'y est pas parvenu. Le directeur sportif du PSG se retrouve désormais confronté au même problème cet hiver assure L'Equipe dans son édition du jour. Paris a besoin de liquidités pour pouvoir espérer se renforcer. Selon le quotidien sportif, "l'objectif de Leonardo serait quasiment atteint" s'il parvient à récupérer 40 millions d'euros sur ce mercato. Les candidats au départ sont toujours les mêmes mais les pistes ne se bousculent pas : Leandro Paredes (que l'Inter suit timidement), Idrissa Gueye, Julian Draxler (à qui il ne reste que six mois de contrat), voire Ander Herrera ou Thilo Kehrer.

Notre avis : Leandro Paredes, évoqué dans un échange avec Eriksen, et Julian Draxler sont les deux joueurs qui semblent être proches d'un départ.

Hodgson pas inquiet par les rumeurs Zaha au PSG

Son nom agite moins la rubrique mercato qu'il y a quelques mois. Pourtant, Wilfried Zaha réalise un très bon début de saison avec Crystal Palace (8 buts en 14 matches). Au point de réveiller l'intérêt de plusieurs clubs de renom comme l'AC Milan et... le Paris Saint-Germain comme l'affirmait dernièrement The Sun. Pas de quoi inquiéter l'entraîneur des Eagles Roy Hodgson. "Il y a eu tellement de rumeurs sur Wilfried au fil des années que j'ai tendance à laisser ces rumeurs disparaître, comme c'est souvent le cas. Wilfried est bon et cela ne me surprendrait pas que des clubs aimeraient le signer, mais beaucoup de choses doivent être mises en place avant qu'un joueur quitte un club."

Notre avis : Un transfert de Zaha au PSG semblait peu probable cet hiver.

Milik aurait dit non à l'OM, Laborde comme plan B ?

Le cas Arkadiusz Milik divise la presse. L'attaquant polonais fait bien partie des options offensives désirées par l'OM comme l'a confirmé La Provence ce samedi matin. Mais l'inverse est-il vrai ? Si le quotidien phocéen et le Corriere dello Sport qualifient l'OM de piste la plus sérieuse, c'est moins certain selon le quotidien généraliste napolitain, le Corriere del Mezzogiorno, cité par Daily Mercato. Selon ce média, Milik aurait déjà dit non à Marseille et souhaite rejoindre l'Atlético de Madrid.

Un deuxième nom ressort alors selon La Provence, celui de Gaëtan Laborde, sur lequel la direction marseillaise s'est renseignée. L'attaquant montpelliérain pourrait être cédé en cas de belle offre, alors que le MHSC souffre financièrement. Il en réclame 15 millions d'euros, alors que l'enveloppe phocéenne se situerait entre 8 et 10 millions d'euros, le tarif évoqué pour Milik. Laborde plaît aussi à l'OL.

Notre avis : Un départ de Laborde ferait beaucoup de mal au MHSC, tant son association avec Delort fait des ravages.

Le mercato de l'OM ? Villas-Boas a déjà son idée

"Tu es ici chez toi", Aulas tente de séduire Depay

C'est l'un des dossiers chauds de l'hiver dans l'Hexagone. Memphis Depay est toujours désiré par le FC Barcelone, à six mois de la fin de son contrat. L'attaquant de l'Olympique Lyonnais est aussi pisté par la Juventus, toujours sur le coup de joueurs de qualité libres. Mais le président de l'OL Jean-Michel Aulas espère bien convaincre sa star néerlandaise de finir l'exercice en Ligue 1. "Merci Memphis pour tout ce que tu réalises comme footballeur avec notre OL, a-t-il posté sur Twitter samedi matin. Tu es ici chez toi. Tu es aussi un homme d’exception qui montre l’exemple, l’ambition. Tu restes tant que tu le souhaites !"

Notre avis : Juninho avait affirmé il y a quelques jours que les cadres ne bougeraient pas cet hiver. Memphis ne devrait pas échapper à la règle.

Alaba très proche du Real

"Alaba pourrait être imminent". La Une de Marca est on ne peut plus claire. Le défenseur polyvalent du Bayern Munich, en froid avec sa direction à six mois de la fin de son contrat, est en très bonne voie de rejoindre le Real Madrid assure le quotidien espagnol ce samedi. Un salaire de 10 millions d'euros et 4 ans de contrat l'attendent.

Notre avis : Quand le Real Madrid toque à votre porte, difficile de leur claquer au nez. Le choix d'Alaba est logique.

Alaba, Ramos ou Agüero : 8 stars en fin de contrat aux destins incertains

Kubo en partance pour Getafe ?

Prêté cette saison par le Real Madrid à Villarreal, Takefusa Kubo (19 ans) n'entre plus dans les plans d'Unai Emery. Pas convoqué face à Levante ce week-end, il pourrait rebondir à Getafe selon Marca.

Notre avis : Quand ça ne marche pas, vaut mieux aller ailleurs. Getafe, qui désire absolument le Japonais, a toujours permis aux jeunes joueurs du Real Madrid de s'épanouir.

Sancho pour moins de 100 millions ? MU y croit

Selon le site britannique 90min, Manchester United cible toujours Jadon Sancho, la star britannique du Borussia Dortmund. Après avoir laissé tomber ce que de nombreux observateurs attendaient comme le transfert de l'été à cause des exigences financières du BvB, les dirigeants mancuniens pensent que la crise de la Covid-19 et la baisse de forme de l'international anglais pourrait en faire baisser son tarif, en-deçà des 100 millions de livres, autour des 100 millions d'euros. Les Red Devils pensent passer à l'offensive avant l'Euro 2021 pour s'assurer de cette signature.

Notre avis : Il était évident que le dossier allait être relancé dès cet hiver...

Jadon Sancho - BVB Crédit: Getty Images

Francfort sur un attaquant niçois cet hiver

Francfort doit se renforcer offensivement. Après avoir laissé filer Bas Dost à Bruges, le club allemand cherche un avant-centre pour pouvoir faire tourner derrière André Silva, comme l'a confirmé l'entraineur Adi Hütter, évoquant sept à huit pistes. Le média allemand Lampertheimer Zeitung donne quelques précisions dans un profil d'attaquant rapide et pour "du court terme". Parmi les noms cités, ceux de l'ancien de l'Eintracht Luka Jovic en perdition au Real Madrid, de l'espoir du Bayern Munich Joshua Zirkzee, le Belge de Liverpool Divock Origi ou encore... Myziane Maolida, barré à Nice par l'explosion d'Amine Gouiri.

Notre avis : Il sera compliqué pour le Gym de bloquer Maolida, qui cherche du temps de jeu.

Umtiti, Todibo, Saliba... Nice veut un renfort de poids en défense

Orphelin de Dante, blessé pour une longue durée, en défense, l'OGC Nice est à la recherche de renfort. Selon L'Equipe, les Aiglons ont ciblé plusieurs joueurs aux caractéristiques similaires : "capable de s'inscrire à moyen terme" et référencé. Et la short list est significative avec notamment Samuel Umtiti, "sondé" par le Gym d'après le quotidien sportif. Les autres pistes ne sont pas moins intéressantes : Issa Diop (West Ham), William Saliba (Arsenal), Jean-Clair-Todibo (Benfica), tous barrés dernièrement par leurs clubs ou encore Pape Cissé, défenseur costaud de l'Olympiakos passé par Ajaccio.

Notre avis : Le recrutement d'un défenseur doit être la priorité des dirigeants niçois lors de ce mercato.

Transferts La jeunesse, axe majeur de la cellule de recrutement du Real Madrid 18/09/2020 À 14:18