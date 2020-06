TRANSFERTS - Salzbourg réagit à l'intérêt du PSG pour une pépite hongroise, Achraf Hakimi toujours plus proche de l'Inter, Martin Terrier plaît vraiment à Rennes, l'un des meilleurs espoirs anglais convoité par Chelsea et des nouvelles de Matteo Guendouzi : voici notre bulletin mercato du jour.

Salzbourg dément une approche du PSG pour Szoboszlai

Les rumeurs d'un intérêt du PSG pour Dominik Szoboszlai ne sont pas passées inaperçues en Autriche. Christoph Freund a réagi dimanche à l'intérêt parisien. "Nous n'avons eu aucun contact avec le PSG", a affirmé le directeur sportif du RB Salzbourg. Le milieu hongrois de 19 ans, sous contrat jusqu'en 2022, a signé 10 buts et 16 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison. Son prix oscillerait entre 25 et 30 millions d'euros. Le Milan AC le suivrait également de très près.

Notre avis : Un profil intéressant pour l'entrejeu parisien. Dossier à suivre.

Maurice confirme l'intérêt de Rennes pour Terrier

Florian Maurice a évoqué le mercato de Rennes dans les colonnes de Ouest-France. Le nouveau directeur sportif du club breton a notamment confirmé son intérêt pour l'attaquant lyonnais Martin Terrier. "C'est quelque chose qui était engagé depuis quelque temps, a-t-il affirmé. Après, je l'ai fait venir à Lyon et si je l'ai fait venir à Lyon, ça veut dire que c'est un joueur qui me plaît. C'est un joueur qui correspond aussi aux caractéristiques des joueurs qu'on pourrait avoir au Stade Rennais. Mais voilà, il y a encore du chemin avant d'arriver à un accord avec Terrier." Selon L'Equipe, Lyon est disposé à accepter une offre de 15 millions d'euros plus 4 millions de bonus pour libérer son joueur.

Notre avis : Ca se précise. Et Rennes ressemble à un excellent point de chute pour Terrier.

Hakimi à l'Inter, officialisation imminente

Le transfert d'Achraf Hakimi à l'Inter sera officialisé en début de semaine prochaine selon les informations d'As. Le quotidien catalan donne les détails de la transaction. Le club italien aurait trouvé un accord avec le Real Madrid sur la base d'un transfert de 40 millions d'euros, mais dont le montant pourrait finalement se rapprocher davantage des 50 millions d'euros selon les bonus. Le latéral marocains de 21 ans, qui reste sur deux saisons fracassantes en prêt au Borussia Dortmund, signerait un contrat de cinq ans avec un salaire net annuel de 5 millions d'euros.

Notre avis : Un coup magnifique de l'Inter. Le Real est sur le point de laisser filer l'un des joueurs les plus prometteurs du moment.

Chelsea en pince pour Rice

Après avoir conclu les transferts de Hakim Ziyech et Timo Werner, Chelsea préparerait un nouveau coup d'envergure. Selon The Sun, les Blues seraient disposés à mettre 45 millions de livres (49,5 millions d'euros) sur la table pour attirer Declan Rice, le milieu défensif de West Ham formé en tant que défenseur central. C'est d'ailleurs à ce poste que Frank Lampard souhaiterait l'utiliser si le joueur de 21 ans rejoignait les Blues. Mais les dirigeants des Hammers réclameraient pas moins de 70 millions de livres pour libérer l'international anglais. Soit près de 77 millions d'euros.

Notre avis : Rice s'inscrirait parfaitement dans le projet de Chelsea. Mais faire plier West Ham ne sera pas facile.

Grbic a des touches en Ligue 1

Deuxième buteur de Ligue 2 avec 17 réalisations cette saison, Adrian Grbic est logiquement convoité. L'attaquant autrichien, âgé de 23 ans, a évoqué son avenir dans un entretien accordé à L'Equipe. S'il n'exclut pas de rester à Clermont, Grbic est ouvert aux propositions dont il est l'objet, notamment celles de Lens et Brest selon le quotidien sportif. Il n'écarte pas l'idée de rester en France même si son nom circule aussi à l'étranger. "C'est possible, oui, a-t-il déclaré. Tout est ouvert. Je sais que des discussions sont en cours mais je suis très tranquille. Mes agents travaillent sur le sujet, j'attends sereinement."

Notre avis : Son profil a de quoi séduire n'importe quel club. Ce serait surprenant de le voir rester à Clermont.

Arsenal ne veut pas vendre Guendouzi

Matteo Guendouzi parti pour rester ? C'est ce que le Sunday Mirror affirme. Malgré les velléités de départ du jeune milieu français, malgré une liste longue comme le bras de clubs intéressés par ses services, l'ancien Lorientais s'oppose à la volonté des dirigeants d'Arsenal de le conserver. Le board des Gunners se serait ainsi entretenu avec lui durant le week-end pour lui signifier qu'il ne quitterait pas Londres cet été.

Notre avis : Guendouzi a encore beaucoup à prouver avec Arsenal avant de penser à un transfert.

