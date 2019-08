Steven Nzonzi et l'AS Rome, c'est (provisoirement) fini. Comme attendu, l'international français a officiellement rejoint Galatasaray ce vendredi en prêt avec option d'achat. Le club italien a précisé que cette dernière a été fixée à 16 millions d'euros, avec comme date butoir le 30 juin 2020. De plus, Galatasaray pourra prolonger le prêt du joueur pour une saison de plus, moyennant la somme de 500.000 euros. Si tel est le cas, l'option d'achat passera alors à 13 millions d'euros (expiration le 30 juin 2021).

Après une seule saison, Steven Nzonzi quitte donc la ville éternelle. Recruté par Monchi, retourné depuis au FC Séville, le milieu de terrain n'entrait plus dans les plans de la Roma. Malgré quelques touches en France (OM, OL, Rennes...), il a donc opté pour la Turquie et Galatasaray. Objectif rachat.