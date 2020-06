TRANSFERTS - L'hypothèse de voir le retour de Laurent Blanc sur un banc a nettement pris forme lundi. Il est question d'un "projet sportif très ambitieux" pour l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain. Les pistes potentielles ne sont pas forcément nombreuses. Mais elles existent.

Laurent Blanc serait donc de retour aux affaires. Un retour annoncé à la surprise générale par un informateur inattendu : Niort. Le club de Ligue 2 a lâché une petite bombe en indiquant que son entraîneur, Franck Passi, avait refusé de prolonger son contrat pour accompagner l'ancien défenseur de l'équipe de France dans un "projet sportif très ambitieux". Reste à savoir lequel pourrait convenir au Président, sans club depuis son départ du PSG en 2016.

Difficile d'imaginer qu'il s'agisse d'un club français. Si le PSG pourrait se séparer de Thomas Tuchel, il y a peu de chances que Leonardo se tourne vers Laurent Blanc. C'est plutôt le nom de Max Allegri qui est évoqué. Marseille pouvait éventuellement être une piste potentielle, mais André Villas-Boas devrait finalement rester en poste malgré le départ du directeur sportif Andoni Zubizarreta. Et Lyon avait recalé l'ancien entraîneur parisien pour confier son banc à Rudi Garcia en octobre dernier. Le point de chute de Blanc se trouve plus vraisemblablement à l'étranger.

Transferts Blanc prépare bel et bien son retour… et Niort donne des indices IL Y A 4 HEURES

Newcastle

Pourquoi est-ce une piste potentielle ?

Newcastle s'apprête à changer de dimension. Son rachat par des fonds saoudiens est dans les tuyaux depuis plusieurs semaines et n'attend qu'une validation de la Premier League. S'il est autorisé, l'actuel 13e de Premier League va considérablement augmenter sa capacité d'investissement et se donner les moyens financiers d'attirer des joueurs de premier plan. Avec l'objectif de devenir l'un des acteurs majeurs du championnat anglais. Un projet qui a forcément de quoi séduire Laurent Blanc, même si les Magpies partent de loin. Leur dernier titre majeur, une Coupe d'Angleterre, remonte en effet à 1955.

Pourquoi cette piste est semée d’embûches ?

Le rachat de Newcastle suscite la controverse. Il y a une levée de boucliers assez nette contre l'arrivée dans la Premier League du prince héritier Mohammed ben Salmane, celui qui dirige le Fonds public d'investissement (PIF) saoudien pour le rachat des Magpies à hauteur de 336 millions d'euros. Amnesty International avait déjà lancé un avertissement à la Premier League en mettant en avant la question des droits de l'homme en Arabie Saoudite.

Play Icon WATCH Newcastle - Hughton : "Ce n'est pas aux supporters de prendre la décision du rachat" 00:01:26

La chaîne BeIN Sports a également demandé une enquête à la Premier League sur les liens entre l'Arabie saoudite et BeoutQ, un service de diffusion pirate qui reprenait gratuitement les images des chaînes du groupe qatari. Enfin, Mohammed ben Salmane est soupçonné d'être impliqué dans le meurtre en 2018 du journaliste Jamal Khashoggi. Sa fiancée, Hatice Cengiz, a déposé une requête actuellement étudiée par la Premier League pour s'opposer au rachat de Newcastle. Il reste donc quelques obstacles à sa validation. Que Blanc se soit engagé dans un projet qui n'a pas encore été autorisé semblerait surprenant.

Borussia Dortmund

Pourquoi est-ce une piste potentielle ?

Il n'est pas impossible que le Borussia Dortmund change de coach à l'intersaison. La défaite face au Bayern Munich lors du Klassiker (0-1) a quasiment sonné la fin des espoirs de titre pour le BvB, éliminé dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions par le Paris Saint-Germain (2-1, 2-0) et de la Coupe d'Allemagne par le Werder Brême (3-2). Déjà contesté en cours de saison, Lucien Favre pourrait être prié de faire ses valises après cette saison mitigée et laisser ainsi une place vacante sur le banc de Dortmund. Un banc qui a de quoi intéresser Blanc. Le Français peut difficilement trouver un club aussi régulier au plus haut niveau à l'heure actuelle.

Pourquoi cette piste est semée d’embûches ?

Déjà parce que Michael Zorc, le directeur sportif de Dortmund, a laissé entendre que Favre n'était pas menacé. Il ne faut pas forcément prendre ce type de déclarations comme argent comptant, il n'est pas impossible que le BvB laisse une nouvelle chance au technicien suisse s'il parvient à accrocher une qualification pour la prochaine Ligue des champions. Aussi, le nom qui revient le plus souvent pour une succession éventuelle de Favre est celui de Niko Kovac. L'ancien coach du Bayern a notamment une expérience très solide de la Bundesliga, en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. Ce qui n'est pas du tout le cas de Blanc.

Play Icon WATCH Borussia Dortmund - Zorc nie les spéculations quant à un départ de Favre 00:00:33

AC Milan

Pourquoi est-ce une piste potentielle ?

Milan prépare une petite révolution cet été. Stefano Pioli est annoncé sur le départ et le club lombard souhaite mettre en place un nouveau projet, basé sur les jeunes et le jeu. Il a de quoi séduire Laurent Blanc. Même si les Rossoneri ont perdu de leur superbe ces dernières années, ils ont toujours ce prestige qui plaît à l'ancien libéro des Bleus. Qui n'est pas un inconnu en Italie. Après voir évolué à Naples et à l'Inter, Blanc présente l'avantage de parler la langue et d'avoir une connaissance des exigences du football italien.

Pourquoi cette piste est semée d’embûches ?

Il faudrait quand même un énorme renversement de situation pour que Ralf Rangnick ne soit pas le successeur de Pioli sur le banc milanais. La venue du technicien allemand est annoncée avec insistance dans les médias transalpins depuis plusieurs semaines même si quelques voix du côté de la Lombardie, notamment celle de Paolo Maldini, se sont élevées contre son arrivée. Blanc n'était pas forcément sur le marché à ce moment-là, du moins pas aussi clairement qu'il ne l'est désormais, et un revirement de situation n'est pas totalement à exclure. Mais il paraît franchement improbable à ce stade.

Ralf Rangnick Crédits Getty Images

Transferts Messi derrière Griezmann, Ronaldo 70e… Comment expliquer les bizarreries du classement du CIES ? IL Y A 2 HEURES