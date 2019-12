Messi, heureux au Barça

Dans une longue interview accordée à France Football, Lionel Messi est revenu sur son avenir. Et le sextuple Ballon d'Or souhaite rester encore longtemps au Barça... "Je suis arrivé à treize ans dans un club exceptionnel qui, pour moi, est le meilleur au monde, a-t-il expliqué. J’ai trouvé tout ce dont j’avais besoin ici. Je n’ai donc jamais ressenti la nécessité de m’en aller. C’est l’endroit parfait pour moi, pour ma carrière et pour ma famille. Voilà, ça s’est passé comme ça. Et je suis très reconnaissant au club et à la ville."

"Je vous le dis, je suis dans le meilleur club au monde, ajoute la Pulga. Difficile dans ce cas d’aller voir ailleurs. Chaque saison, j’ai été en course pour tous les titres auxquels on peut prétendre. J’ai eu à mes côtés les meilleurs joueurs du monde. Franchement, pourquoi je serais parti ? Si j’ai eu envie d’un nouveau challenge ? Non, jamais. Mon défi permanent, c’était de donner le meilleur de moi-même au Barça pour continuer à grandir en tant que joueur et en tant que personne."

Notre avis : Messi terminera probablement sa carrière au Barça. S'il venait à partir, ce serait éventuellement pour l'Argentine. Mais pas ailleurs.

Ribéry aurait pu signer à l'OL...

Et si Franck Ribéry avait signé à l'OL l'été dernier ? Si le Français a finalement rejoint la Fiorentina, Juninho a bien tenté de le faire venir du côté des Gones. "Ribéry ? On s'est posé la question cet été. Juninho le voulait et vous le savez, j'avais quasiment signé avec lui en 2006 (quand il était à l'OM, ndlr), mais ça ne s'était pas fait. Mais oui, Franck, c'est un joueur que j'aurais aimé avoir", a expliqué Jean-Michel Aulas, invité sur le plateau de beIN Sports, lundi soir.

Notre avis : (Re)voir Ribéry en Ligue 1, on aurait clairement été pour. Dommage.

.... qui va proposer une prolongation à Depay

Outre le dossier Ribéry, le président de l'OL a également évoqué celui de Memphis Depay, dont le contrat expire en 2021. "On va lui faire une proposition de prolongation. C’est lui qui va décider. C’est un joueur exceptionnel et comme tous les joueurs exceptionnels, il a des caractéristiques sur le plan du management qui sont difficiles (...) Capitaine ? J’ai applaudi des deux mains. Ça va lui permettre de s’exprimer", a assuré "JMA".

Notre avis : L'OL veut prolonger Depay, mais l'inverse sera-t-elle réciproque ? Le Néerlandais pourrait rejoindre une grosse écurie s'il en a la possibilité.

Leonardo veut faire patienter pour Thiago Silva...

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Thiago Silva va-t-il finir par prolonger ? Selon L'Equipe, Leonardo veut jouer la montre dans ce dossier. Au vu de l'âge de l'international brésilien, le directeur sportif parisien attend de voir les grandes échéances de février-mars pour juger de son niveau... et de sa fragilité émotionnelle, souvent décriée par les observateurs. Du côté du joueur, la volonté est connue : il veut rester à Paris.

Notre avis : Plus les jours passent, et plus Thiago Silva semble s'éloigner du PSG. On imagine mal le Brésilien patienter encore plusieurs mois avant de se voir soumettre une prolongation.

... et Meunier envisagerait de partir

Comme son capitaine, Thomas Meunier est en fin de contrat avec Paris. Le quotidien affirme d'ailleurs qu'il n'a reçu, pour l'instant, aucune proposition de ses dirigeants pour prolonger son bail. Si un rendez-vous entre les parties pourrait bientôt avoir lieu, l'international belge ne ferme visiblement pas la porte à un départ. La raison ? Une relation quelque peu compliquée avec Thomas Tuchel, son entraîneur.

Notre avis : Meunier va probablement attendre de voir la suite de l'aventure de Tuchel sur le banc. Si elle se poursuit la saison prochaine, alors un départ est à prévoir.

Ibrahimovic toujours plus proche de Milan

Cette fois, ça se précise très sérieusement. Selon les informations du Telegraph, Zlatan Ibrahimovic est tombé d'accord avec l'AC Milan pour un retour jusqu'à la fin de saison. Le média britannique précise d'ailleurs que le géant suédois, libre de tout contrat depuis son départ des Los Angeles Galaxy, a rejeté la possibilité de revenir en Premier League.

Notre avis : Au vu de ses difficultés offensives (Piatek en crise), Milan a besoin d'un renfort en attaque. Ibra pour six mois, pourquoi pas ? La suggestion est intrigante... Notre avis plus complet ici.

Simeone vise quatre attaquants

En quête d'un buteur, Diemo Simeone a fait sa liste de Noël à ses dirigeants. Selon les informations de AS, l'entraîneur de l'Atlético de Madrid y a inscrit quatre noms : Edinson Cavani (PSG), Andrea Belotti (Torino), Krzysztof Piatek (AC Milan), et Rodrigo (Valence). Ce dernier serait d'ailleurs la première option du Cholo.

Notre avis : Avec la blessure de Diego Costa, l'Atlético doit intervenir sur le mercato hivernal. Même si les quatre joueurs cités ne seront pas simples à arracher en janvier.