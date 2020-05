Mertens, Alvaro, Lautaro... les 5 infos mercato qui vous ont échappé samedi

TRANSFERTS - L'avenir d'Alvaro toujours incertain, l'Inter aurait un accord de principe avec Mertens, Lautaro se rapproche un peu plus du Barca... voici notre bulletin mercato du jour.

Avenir incertain pour Alvaro

Selon les informations de l’Equipe, l’avenir du défenseur central Alvaro Gonzalez, prêté avec option d’achat par Villarreal, est incertain. Un certain nombre de matches joués avec l’OM devait automatiquement lever l’option d’achat du joueur mais l’arrêt prématuré de la saison de Ligue 1 sème le trouble. Le joueur aurait confié à ses proches que "l’option n’a pas étélevée". Et selon Estadio Deportivo, le Betis Seville suit de près la situation du défenseur central. Le quotidien précise que l’OM songerait à lever l’option d’Alvaro, puis de le revendre dans la foulée.

Notre avis : Au vu de sa saison satisfaisante, l’OM devrait lever l’option d’achat du joueur, qui varie entre 4 et 8 millions d’euros selon le nombre de matches joués.

Mertens vers l’Inter…

En fin de contrat avec Naples, Dries Mertens ne devrait pas continuer l’aventure en Campanie la saison prochaine. Différents sources italiennes évoquent des contacts avancés entre l’attaquant et l’Inter Milan. La Repubblica avance même un accord sur un contrat de deux ans entre le Belge et les Nerazzuri.

Notre avis : L’Inter ferait une belle affaire en s’offrant Mertens, d’autant que le joueur pourrait bien s’entendre avec un autre attaquant du club lombard, Romelu Lukaku.

… Pour remplacer Lautaro ?

Toujours selon la presse italienne, et plus précisément la Gazzetta dello Sport, l’arrivée de Mertens à l’Inter Milan coïnciderait avec un départ de Lautaro Martinez. Plus que jamais, l’attaquant argentin est attendu du côté du FC Barcelone cet été, qui en a fait sa priorité. Lionel Messi a récemment encensé son compatriote auprès de Mundo Deportivo : "Lautaro est un attaquant impressionnant... mais on verra bien ce qui se passera".

Notre avis : Alors qu’un départ de Lautaro au Barça semble inévitable, l’Inter fait bien d’anticiper et de préparer sa succession aux côtés de Romelu Lukaku.

Pour Carlos Vinicius, il faudra payer la clause libératoire

Meilleur buteur du championnat portugais avec 15 réalisations, Carlos Vinicius a tapé dans l’œil de plusieurs clubs anglais. Manchester United et Wolverhampton seraient notamment intéressés par le Brésilien. Mais selon le Daily Mail, Benfica ne compte pas céder son attaquant lors du prochain mercato. Les deux clubs devront donc payer la clause libératoire du joueur qui s’élève à… 100 millions d’euros.

Notre avis : Il est difficile d’imaginer un club investir une telle somme sur Carlos Vinicius.

Vers une prolongation pour Mangani ?

En fin de contrat avec Angers au mois de juin prochain, Thomas Mangani pourrait prolonger dans les prochains jours selon RMC Sport. C’est l’un des dossiers que souhaite gérer le nouveau directeur sportif du SCO, Sébastien Larcier. Mangani et Angers auraient trouvé un accord pour une prolongation de contrat jusqu’en juin 2022.

Notre avis : Cette prolongation serait une bonne nouvelle pour Angers, tant Mangani est précieux aux yeux de Stéphane Moulin.

