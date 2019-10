Messi devrait prolonger au Barça

L'histoire va (très) probablement continuer entre Lionel Messi et le Barça. Le quintuple Ballon d'Or, qui a confié à de multiples reprises son envie de prolonger, a visiblement été entendu par sa direction. Selon Mundo Deportivo, un nouveau bail est à prévoir pour la Pulga dans les prochains mois. Ce dernier devrait aller au-delà des élections du nouveau président du club catalan en 2021.

Notre avis : La prolongation de Messi semble une formalité.

Vidéo - Notre Top 5 virtuel du Ballon d'Or : comment Messi a marqué des points… sans jouer 01:59

Buffon revient sur son départ de Paris

Gianluigi Buffon ne laissera pas une trace indélébile de son passage au PSG. Parti en fin de saison dernière, le gardien italien est revenu sur les raisons de son départ dans un entretien accordé à l'émission italienne Tiki Taka. "Je ne pouvais pas accepter l’offre sportive et économique du PSG (...) J’ai décidé mon retour à la Juve un soir à Paris en me disant : "mais tu fais quoi à 41 ans à Paris tout seul alors que ta famille est en Italie ?" J’ai forcé la main au PSG et quand j’ai reçu une offre de la Juve qui me semblait juste, j’ai tout de suite accepté", a-t-il confié.

Notre avis : Buffon-PSG, une séparation qu'aucune des deux parties ne regrettera.

L'Inter ne lâche pas Vidal...

Antonio Conte a lancé un cri d'alarme, samedi, après Inter-Parme (2-2). L'entraîneur de l'Inter Milan, inquiet, a clairement expliqué qu'il avait besoin de renforts, puisque "ce sont toujours les mêmes joueurs qui jouent". Pour satisfaire leur coach, les dirigeants du club lombard comptent intervenir lors du mercato hivernal. La priorité se nomme Arturo Vidal, qui pourrait quitter le Barça. Un prêt avec option d'achat est évoqué ce lundi par La Gazzetta dello Sport.

Notre avis : Conte a un faible pour Vidal, un joueur qu'il a déjà entraîné à la Juve. Vraie piste pour l'Inter.

... et ne s'intéresse pas à Rakitic

Toujours selon le quotidien italien, les Nerazzurri ne sont pas attirés par Ivan Rakitic, contrairement aux rumeurs provenant des médias espagnols dimanche. Le profil technique du milieu de terrain ne serait pas très apprécié par Antonio Conte.

Notre avis : Entre Rakitic et Vidal, Conte a rapidement a fait son choix.

Le Real ne devrait pas recruter cet hiver

Alors que le mercato hivernal approche à grands pas, le Real Madrid ne semble pas intentionné à recruter. En effet, selon les informations de AS, Florentino Pérez devrait se montrer raisonnable après les 300 millions d'euros dépensés l'été dernier. Toutefois, la donne pourrait changer en cas de longue blessure d'un joueur ou d'un départ.

Notre avis : On peut comprendre Pérez qui attend de voir les recrues estivales au niveau. 300 millions, ce n'est pas rien quand même...