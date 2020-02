L'Italie rêve de Messi

L'information fait la Une de Tuttosport ce mardi. Après la passe d'armes entre Eric Abidal et Lionel Messi la semaine passée, le quotidien italien continue de spéculer sur une possible arrivée de l'international argentin en Serie A. Les clubs intéréssés par le joueur du Barça ? L'Inter Milan et la Juventus Turin. L'opération totale est estimée aux alentours des 350 millions d'euros. "Les Bianconeri formeraient un duo fou Messi-CR7", écrit même Tuttosport en Une.

Notre avis : Le quotidien piémontais a le droit de rêver. Nous, on croit vraiment peu à cette folle rumeur...

Ibrahimovic-Milan, on prolonge l'histoire ?

De retour à l'AC Milan fin décembre, Zlatan Ibrahimovic a (déjà) fait taire les plus sceptiques. Encore buteur dans le derby face à l'Inter (4-2), le géant suédois a confirmé qu'il avait le niveau du haut de ses 38 ans. Sous contrat jusqu'à la fin de saison (avec option d'un an supplémentaire), l'ex-attaquant du PSG pourrait-il prolonger son séjour en Lombardie ? Selon La Gazzetta dello Sport, la décision interviendra en fin de saison et dépendra de plusieurs facteurs (mercato, ambition du club...).

Notre avis : Ibrahimovic se montre indispensable pour Milan. Prolongation obligatoire.

Coutinho vers la Premier League...

Prêté jusqu’à la fin de la saison au Bayern Munich, Philippe Coutinho n'est pas encore certain d'y rester au-delà. En effet, l'international brésilien, qui appartient toujours au Barça, intéresse plusieurs grosses écuries de Premier League. Le Daily Express a dévoilé la liste : Tottenham, Liverpool, Manchester United, Chelsea et Manchester City. De quoi lui donner l'embarras du choix...

Notre avis : Le Bayern dispose d'une option d'achat de 120 millions d'euros. Pas certain que le club bavarois la lève. Tout est donc possible...

... et Onana aussi ?

Toujours solide du côté de l'Ajax Amsterdam, André Onana va-t-il faire ses valises l'été prochain ? Selon la presse britannique, c'est possible. En effet, le portier, pas forcément contre une nouvelle aventure, serait notamment dans le viseur de Tottenham, affirme le Daily Mail. De son coté, Chelsea pourrait également tenter le coup, puisque les performances de Kepa Arrizabalaga ne semblent pas totalement convaincre les Blues. Onana est sous contrat jusqu'en 2022 avec l'Ajax.

Notre avis : Déjà courtisé par le PSG l'été dernier, Onana a de plus en plus de courtisans. Un départ est possible l'été prochain.

Ntep libéré par Wolfsburg

Paul-Georges Ntep n'a plus de club. Ce mardi, l'ancien joueur du Stade Rennais et de l'ASSE a été officiellement libéré par Wolfsburg.

Notre avis : Ntep s'est un peu perdu depuis quelques années. Inquiétant.

United va investir cet été

Manchester United ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Après avoir recruté Bruno Fernandes cet hiver pour 55 millions d'euros (+ 25 de bonus), les Red Devils devraient être également protagonistes l'été prochain.

"Dans le cadre de la reconstruction de l'équipe, nous voyons cet été à venir comme une opportunité importante, a ainsi confié Ed Woodward, vice-président exécutif du club anglais. Il y a eu un travail considérable de notre cellule de recrutement, avec des investissements considérables dans le scouting, les données et l'analyse. Notre objectif est d'apporter une combinaison d'expérience et des meilleurs jeunes joueurs ayant un potentiel pour se développer davantage"

Notre avis : United annonce la couleur. Cet été, ça va (encore) bouger du côté d'Old Trafford !

Adebayor va poursuivre sa carrière au Paraguay

Libre depuis son expérience à Kayserispor (Turquie) l'an passé, Emmanuel Adebayor va découvrir le championnat paraguayen. En effet, le Club Olimpia a annoncé la venue de l'ancien attaquant du FC Metz, de l'AS Monaco et d'Arsenal.