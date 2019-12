Messi et le Barça entament des discussions

Après les paroles, les actes. Désireux de prolonger leur aventure commune, le Barça et Lionel Messi ont entamé des discussions pour prolonger le contrat du sextuple Ballon d'Or. Selon Mundo Deportivo, un nouveau bail jusqu'en 2023 sera étudié par les deux parties. "J’ai trouvé tout ce dont j’avais besoin ici. Je n’ai donc jamais ressenti la nécessité de m’en aller. C’est l’endroit parfait pour moi, pour ma carrière et pour ma famille. Voilà, ça s’est passé comme ça. Et je suis très reconnaissant au club et à la ville", confiait récemment la Pulga.

Notre avis : Un accord sera trouvé entre le Barça et Messi. L'Argentin envisage de terminer sa carrière avec les Blaugrana.

Le Real prêt à se séparer de James Rodriguez ?

De retour au Real Madrid après un prêt de deux ans au Bayern Munich, James Rodriguez pourrait ne pas s'y éterniser. En effet, selon El Desmarque, l'international colombien devrait être vendu dès janvier prochain. Actuellement blessé, le joueur serait même lâché par Florentino Pérez, son président, qui commencerait sérieusement à s'impatienter. Un prix autour des 55 millions d'euros aurait été fixé.

Notre avis : Avec sa blessure, James Rodriguez a peut-être laissé passer sa dernière chance au Real.

Aulas évoque le dossier Lemar

L'OL s'active en vue du mercato hivernal. En plus de Lucas Digne et Steven Nzonzi, le club rhodanien aimerait recruter Thomas Lemar, toujours en difficulté du côté de l'Atlético Madrid. Mais attirer l'international français ne s'annonce pas simple... "Il ne faut pas rêver. Thomas a dit qu’il ne quitterait pas l’Atlético Madrid", a ainsi expliqué Jean-Michel Aulas mercredi soir. Selon L'Equipe, l'OL va toutefois insister pour recruter l'ancien joueur de l'AS Monaco.

Notre avis : Formule du transfert, salaire... La piste Lemar est difficile à concrétiser pour l'OL. Mais elle a le mérite d'être tentée.

Nimes tente Adebayor

Alerte rumeur improbable du jour. Selon les informations de RMC, Nîmes tenterait de recruter un certain... Emmanuel Adebayor. L'ancien attaquant d'Arsenal ou encore Manchester City est actuellement libre de tout contrat depuis son départ de Kayserispor. Des contacts seraient en cours avec les Crocos. Du haut de ses 35 ans, Adebayor se serait montré "réceptif" concernant cette possibilité. Reste désormais à trouver un accord entre les parties. Le média explique qu'une possible clause de rupture (en cas de descente en fin de saison) pourrait être intégrée dans son contrat.

Notre avis : Beaucoup de paramètres sont à prendre en compte, tant celui financier que sportif. Un essai (à l'image de Bony au Havre) pourrait être une solution.

Cancelo dans le viseur du Bayern

Et si João Cancelo quittait déjà Manchester City ? Débarqué l'été dernier, l'international portugais intéresse le Bayern Munich selon Bild. Le quotidien allemand évoque ainsi un possible transfert dès le prochain mercato hivernal. Pour rappel, l'ancien joueur de la Juve a coûté 65 millions d’euros aux Citizens qui, en échange, avaient envoyé Danilo pour 37 millions d'euros à la Juventus. Toujours d'après Bild, le Bayern piste également Benjamin Henrichs (AS Monaco).

Notre avis : Cancelo est encore loin d'être un titulaire à City. Difficile toutefois d'imaginer un départ aussi rapide...

Joao CanceloGetty Images

Zielinski bientôt prolongé au Napoli ?

Selon les informations de Sky Italia, Piotr Zielinski est tout proche de prolonger son contrat au Napoli. Sauf coup de théâtre, le milieu de terrain signera bientôt un nouveau bail jusqu'en 2024.

Notre avis : Le Napoli veut conserver son milieu de terrain à long terme. Prolongation qui va dans ce sens.

L'AS Monaco prolonge Badiashile

Courtisé par les plus grands clubs européens, notamment anglais, Benoît Badiashile, 18 ans, a prolongé d'un an son contrat avec Monaco. Le défenseur central, capitaine de l'équipe de France U19, est désormais lié jusqu'en 2024 avec l'ASM.