TRANSFERTS - Thomas Meunier tout proche de rejoindre le Borussia Dortmund, Marc-André Ter Stegen vers une prolongation avec le Barça, Rennes suit avec attention le Parisien Tanguy Kouassi, l'OM vise un milieu du Zenith Saint-Petersbourg et Pape Gueye, le Bayern Munich se positionne sur Achraf Hakimi, Newcastle pense à Ciro Immobile... Voici notre bulletin mercato du jour.

Meunier à 99% au Borussia Dortmund ?

Dimanche, Leonardo a officialisé la fin de l'aventure de Thomas Meunier au PSG. Arrivé en 2016, l'arrière droit va donc quitter le club de la capitale en tant que joueur libre. Depuis le début de l'année, des négociations ont eu lieu entre l'entourage du Belge et le Borussia Dortmund. Ce mardi, Bild annonce que l'ancien joueur de Bruges est à "99% au BvB".

Notre avis : Ce serait une belle recrue et belle opération pour Dortmund qui aura du mal à conserver Achraf Hakimi, prêté par le Real Madrid.

Ter Stegen proche de prolonger au Barça

Sous contrat avec le FC Barcelone jusqu'en juin 2022, Marc-André Ter Stegen, le gardien de but blaugrana, pourrait prochainement prolonger. C'est ce qu'annonce mardi le quotidien espagnol Sport, qui rappelle que les négociations ont été bloquées pendant la pandémie de coronavirus. Avec son nouveau contrat, le portier allemand pourrait voir son salaire augmenter à partir de 2022, pour permettre au Barça de se refaire une santé sur le plan financier.

Notre avis : Même s'il a effectué moins de "clean sheets" par rapport au précédent exercice en Liga (9 contre 16), Marc-André Ter Stegen s'est montré plutôt régulier au fil des saisons.

Kouassi en route vers Rennes ?

La semaine passée, Tanguy Kouassi a annoncé aux dirigeants du PSG qu'il ne signerait pas de contrat professionnel avec son club formateur. Ainsi, le défenseur parisien attise de nombreuses convoitises. Selon les informations de L'Equipe, Rennes travaille sur ce dossier depuis plusieurs semaines. Cependant, le club breton devra faire face à une très grosse concurrence, notamment de la part de clubs allemands. Le Bayern Munich serait notamment sur la piste du joueur de 18 ans.

Notre avis : En cas de signature de Tanguy Kouassi, Rennes voudra s'installer durablement dans le Top 3 de la Ligue 1.

Kouziaïev sur les tablettes de l'OM

Selon les informations de L'Equipe, l'Olympique de Marseille suit aussi avec attention le marché russe pour le mercato estival. Ainsi, le club entraîné par André Villas-Boas aurait coché le nom de Daler Kouziaïev, le milieu de terrain du Zenith Saint-Petersbourg, en fin de contrat à l'issue de la saison. Les dirigeants olympiens apprécient la polyvalence du joueur de 27 ans : il peut en effet évoluer relayeur ou sur les côtés.

Notre avis : Valence et Hoffenheim sont également à l'affût. L'OM qui souhaite faire baisser sa masse salariale part avec un léger désavantage par rapport à ses concurrents.

Gueye également suivi par Marseille

Fin avril, le milieu défensif Pape Gueye s'engageait à Watford. Cependant, la révélation havraise ne souhaiterait plus rejoindre les Hornets après un désaccord avec son ex-conseiller. Ainsi, l'OM serait prêt à s'engouffrer dans la brèche, selon les informations de La Provence. Watford demanderait cinq millions d'euros pour le joueur de 21 ans. Ouest-France, de son côté, annonce que le natif de Montreuil serait proche du SCO Angers.

Notre avis : Pape Gueye correspond au profil recherché par la direction de l'OM : jeune, pas cher et à fort potentiel.

Le Bayern Munich propose un très beau salaire pour Hakimi

Achraf Hakimi, prêté à Dortmund depuis 2018, a réalisé deux saisons de très belle facture en Bundesliga. Le Real Madrid souhaiterait le récupérer mais l'arrière droit de 21 ans ne veut pas être la doublure de Dani Carvajal. Le Bayern Munich pourrait donc profiter de la situation, même si Manchester City et Dortmund conservent encore un espoir. Selon les informations du quotidien espagnol AS, le Bayern Munich lui propose un salaire annuel net compris entre six et sept millions d'euros.

Notre avis : L'international marocain s'est bien adapté à la Bundesliga et pourrait avoir envie d'y rester surtout si le Bayern Munich met les moyens.

Newcastle chaud sur Immobile

Outre Philippe Coutinho voire Edinson Cavani, Newcastle, en passe d'être racheté par un fonds saoudien, suit activement le marché des joueurs offensifs. Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, les Magpies pourraient formuler une offre d'environ 55 millions d'euros pour Ciro Immobile, l'attaquant de la Lazio Rome, sous contrat jusqu'en juin 2023. Cette saison, le joueur de 30 ans domine le classement des buteurs de Serie A avec 27 buts inscrits (ndlr : à six longueurs de Cristiano Ronaldo).

Notre avis : Si Newcastle est racheté, alors le montant de transfert indiqué ne devrait pas être un problème pour les futurs propriétaires de Magpies.

