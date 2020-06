TRANSFERTS - Mitroglou n'est pas courtisé, Arsenal pourrait se séparer d'un joueur français, City aimerait retenir Mané, l'OM va devoir dégraisser... Voici notre bulletin mercato du jour.

L'OM prêt à se séparer de Strootman et Germain...

Contraint à baisser sa masse salariale, l'Olympique de Marseille va devoir se séparer de plusieurs éléments sur le mercato. Comme l'explique La Provence, la porte est notamment ouverte pour Valère Germain... et surtout Kevin Strootman, qui toucherait un salaire mensuel brut de 500.000 euros. Beaucoup trop pour les finances actuelles du club marseillais, récemment sanctionné par l'UEFA pour non-respect du fair-play financier.

Notre avis : L'une des priorités de l'OM, ce sera celle de se séparer de Strootman. Son salaire est trop conséquent. Problème : le joueur ne voudrait pas partir.

... et Mitroglou n'est pas vraiment courtisé

Voià une nouvelle épine dans le pied de l'OM. Avec un contrat qui expire en 2021, Kostas Mitroglou est en effet toujours un joueur marseillais. Et à vrai dire, on l'aurait presque oublié. Si les dirigeants olympiens souhaiteront certainement s'en séparer, l'attaquant grec ne disposerait d'aucun contact à l'heure actuelle selon La Provence. En attendant de voir la situation peut-être se décanter, ce dernier a retrouvé La Commanderie ce vendredi pour la reprise de l'OM.

Notre avis : Voilà une situation bien complexe pour l'OM. Et elle n'est pas simple à régler, pas du tout...

Rémy et Pied prolongent au LOSC

Christophe Galtier, l'entraîneur du LOSC, a confirmé vendredi que Loïc Rémy et Jérémy Pied, en fin de contrat, prolongeraient leur bail dans le Nord. "Cela va se signer très rapidement, Loïc (Rémy) et Jérémy (Pied) seront là la semaine prochaine", a déclaré le technicien des Dogues en conférence de presse.

Notre avis : Galtier apprécie le profil de ses deux joueurs. Prolongations plutôt logiques.

Loic Rémy félicité pour son but pour Lille contre Nîmes en Ligue 1 le 6 octobre 2019 Crédit: Getty Images

Guendouzi, départ en vue ?

Arrivé en 2018 à Arsenal, Mattéo Guendouzi pourrait (déjà) quitter Londres. Et selon les informations de L'Equipe, les Gunners ne sont pas opposés au départ du milieu de terrain français. Toutefois, ils réclament au moins 40 millions d'euros. L'Inter Milan, l'Atlético Madrid, la Juventus et Manchester United seraient à l'affût. Le Real Madrid et le Barça aussi.

Notre avis : Entre Guendouzi et Arsenal, la belle histoire semble avoir pris un sérieux coup dans l'aile. Elle pourrait se finir cet été.

City veut prolonger Sané

Manchester City veut tenter le tout pour le tout. Alors que Leroy Sané et le Bayern Munich continuent de flirter, le club britannique espère toujours prolonger l'international allemand. Selon The Telegraph, les Skyblues vont donc transmettre probablement une dernière proposition à leur joueur, en fin de contrat en 2021. "Leroy a refusé de prolonger son contrat. Tout le monde le sait. Si à la fin de la saison, deux clubs sont d'accord, il peut partir", confiait Pep Guardiola il y a quelques semaines sur le sujet.

Notre avis : On aurait tendance à miser sur un départ de Sané au Bayern.

Leroy Sané (Manchester City) Crédit: Getty Images

Cissé évoque son avenir

Après les propos du président d'Amiens jeudi, Djibril Cissé est revenu sur son avenir dans un entretien accordé à France 3. "Je n’ai eu personne. Donc je n’ai pas trop compris cette rumeur comme quoi c’était presque fait selon la presse. De mon côté, je ne suis pas au courant", a expliqué l'ancien buteur d'Auxerre, qui a confirmé des contacts avec le club chypriote de l’Ermis Aradippouce.

"Oui c’est vrai. J’ai rendez-vous avec eux. Je vais aller voir parce que ça mérite le déplacement. De là à dire que c’est fait, pas du tout. Je vais aller voir, je regarde, mais la priorité ça reste la Ligue 1", a-t-il conclu.

Notre avis : Cissé espère toujours un retour en Ligue 1, même si ça reste évidemment très difficile... Il va encore temporiser avant de faire un choix.

