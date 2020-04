James Rodriguez intéresse l'Angleterre

Après avoir effectué son retour l'été dernier au Real Madrid, James Rodriguez ne devrait pas s'y éterniser. Selon Marca, l'international colombien intéresse trois clubs de Premier League : Arsenal, Everton et Wolverhampton. Et chacun a des arguments à faire valoir. Les Gunners sont par exemple intéressés par son profil depuis désormais depuis plusieurs années. Du coté des Toffees, Carlo Ancelotti, qui a entraîné James au Real, pourrait clairement jouer un rôle décisif, lui qui voulait déjà le récupérer au Napoli. Et enfin, les Wolves sont très proches de Jorge Mendes, son agent.

Notre avis : Pour l'heure, difficile de dire où ira James l'été prochain. Mais un départ du Real Madrid semble acté.

Modric va aller au terme de son contrat

Envoyé du côté de l'AC Milan l'été dernier, Luka Modric était finalement resté du côté du Real Madrid. Et selon AS, le milieu croate devrait bien aller au bout de son contrat avec les Merengue, qui expire en 2021. Malgré des performances parfois en demi-teinte, le Ballon d'Or 2018 n'envisage donc pas de changer lors du prochain mercato. Rendez-vous l'année prochaine ?

Notre avis : Modric fêtera ses 35 ans en septembre prochain. En 2021, il pourrait être tenté par une destination "exotique" et décrocher un dernier gros contrat.

Le Napoli se défile pour Icardi

Voilà un club de moins dans le dossier Mauro Icardi. Interrogé par Sky Italia, Cristiano Giuntoli, le directeur sportif du Napoli, a expliqué que l'attaquant du PSG était tout simplement "hors budget". Malgré un intérêt certain, le club partenopeo ne place visiblement aucun espoir dans un possible transfert de l'international argentin, prêté par l'Inter Milan à Paris.

Notre avis : Comme tous les clubs, le Napoli va être impacté par le Covid-19. Difficile donc de prévoir un gros coup sur le mercato. Toutefois, Andrea Petagna, le buteur de la SPAL, a d'ores et déjà signé en vue de la saison prochaine. L'attaque est donc en place.

Pedro intéresse la Roma

Après avoir tenté de le recruter en janvier dernier, l'AS Rome pourrait bien revenir à la charge pour Pedro lors du prochain mercato. Selon la Gazzetta dello Sport, le joueur de Chelsea intéresse toujours le club romain, qui va toutefois devoir faire face à la concurrence du club d'Al-Sadd, entraîné par Xavi. Pour rappel, Pedro est en fin de contrat avec Chelsea en juin prochain.

Notre avis : Voilà un joli coup à faire lors du prochain mercato. Avis aux amateurs...

Matuidi, option levée

Comme pressenti, Blaise Matuidi a prolongé son contrat avec la Juventus Turin jusqu'en 2021. L'information est rapportée par la plupart des médias italiens. "Je vais rester ici, mon contrat comportait une année supplémentaire en option et le club a décidé de la lever (...) Je suis très heureux de poursuivre encore une saison de plus ici. Je n’ai jamais eu de doute car j’ai senti la confiance de toutes les parties", avait annoncé le champion du monde en février dernier au Figaro.

Notre avis : Il ne manque plus que l'officialisation. L'histoire continue entre la Juve et l'ancien milieu du PSG.

Müller vers une prolongation au Bayern ?

En fin de contrat dans un an, et alors que plusieurs rumeurs parlaient d'un possible départ, Thomas Müller devrait finalement rester au Bayern Munich. Selon Bild, l'attaquant allemand a en effet trouvé un accord de principe pour une prolongation jusqu'en 2023. Toutefois, le quotidien précise que l'entente concernant le salaire du joueur doit encore être trouvée. Actuellement, Müller touche 15 millions d'euros par an.

Notre avis : Au final, un accord sera probablement ratifié entre les parties. Tout est bien qui finit bien.