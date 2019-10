Manchester United veut le passé et le futur de l'Allemagne

Pour tenter de se redresser, Manchester United veut faire ce qu'il a toujours fait ces dernières années : sortir le chéquier. Mais cette fois, les Red Devils pourraient s'attaquer à un autre marché. Celui de la Bundesliga. D'après les informations du Mirror, le vice-président du club Ed Woodward aurait validé le déblocage de 125 millions de livres, soit près de 150 millions d'euros, pour tenter de recruter Thomas Müller, de moins en moins utilisé au Bayern Munich, et Kai Havertz, le milieu de terrain du Bayer Leverkusen, considéré comme l'un des plus grands espoirs du football allemand. Ce dès le prochain mercato, en janvier.

Notre avis : Deux tels transferts restent inenvisageables en hiver. Müller est important pour la rotation au Bayern et Havertz est le pilier du Bayer. Ils ne partiront pas avant l'été prochain.

L'Inter vise (toujours) deux milieux du Barça

L'Inter n'en démord pas. Selon Mundo Deportivo, les Nerazzurri auraient réitéré leur intérêt pour Ivan Rakitic et Arturo Vidal, deux joueurs qu'ils courtisaient déjà l'été dernier. Sport assure même que les dirigeants milanais ont d'ores et déjà entamé des négociations avec leurs homologues barcelonais, qui réclameraient 35 millions d'euros pour les céder cet hiver. Devancés dans la hiérarchie par Frenkie De Jong, Sergio Busquets et Arthur, l'international croate et l'ancien joueur du Bayern Munich ont peu joué depuis le début de la saison.

Notre avis : Conte a besoin de ces deux profils et leurs situations sportives et contractuelles en font deux proies évidentes pour l'Inter.

Ivan Rakitic y Arturo Vidal (Barcelona)Getty Images

Poussé vers la sortie, Özil a trois touches en MLS

Selon le Sunday Express, trois formations de MLS s'intéressent à Mesut Özil, totalement écarté par Unai Emery cette saison (un match de Premier League). DC United voudrait ainsi en faire le remplaçant de Wayne Rooney. Le Los Angeles Galaxy cherche de son côté une star pour remplacer un Zlatan Ibrahimovic en fin de contrat et semble-t-il sur le départ, alors que l'Inter Miami de David Beckham a sondé les conseillers de l'ex-joueur du Real. Les Gunners seraient prêts à prendre en charge une partie de son salaire.

Notre avis : A un an et demi du terme d'un contrat qui lui assure plus de 350 000 euros par semaine, Özil n'est pas pressé de partir et l'a fait savoir. Arsenal ne compte plus sur lui mais ne s'en débarrassera pas si facilement.

Son surveillé en Italie

Autre info avancée par le Sunday Express : Heung-Min Son est sur les tablettes du Napoli et de la Juventus. Arrivé à Londres en 2015 en provenance de Leverkusen contre 30 millions d'euros, le Sud-Coréen est rapidement devenu un pion essentiel de Tottenham. Il est lié aux Spurs jusqu'en 2023. C'est dans l'optique de réaliser un gros coup lors du prochain mercato d'hiver que les deux cadors italiens l'auraient à l'oeil.

Notre avis : Son est un joueur majeur de Tottenham, qui n'est sans doute pas vendeur. Encore moins en cours de saison.

Heung-Min Son (Tottenham)Getty Images

Arsène Wenger veut reprendre

C'est une mélodie qui paraît familière depuis la fin de l'aventure d'Arsène Wenger à Arsenal. Mais cette fois, l'Alsacien semble (vraiment) vouloir reprendre. Dans une interview accordée à l'AFP vendredi, l'ancien coach des Gunners a expliqué avoir refusé "des propositions du monde entier", à cause de problèmes familiaux. Mais l'homme aux 70 bougies, un temps annoncé au PSG ou encore à Lyon, se dit maintenant prêt à "tout envisager". "C’est le contact avec les gens qui manque, c’est d’être dans le même bateau, de partager les mêmes émotions, la victoire, la défaite, a ajouté l’Alsacien. Je supporte assez bien la pression, parce que j’ai fait ça toute ma vie, alors ça me manque", a-t-il développé, se disant toutefois peu tenté par une expérience en sélection nationale.

Notre avis : Wenger a évidemment la stature pour exercer dans de nombreux clubs. Maintenant que sa situation est plus claire (il a aussi été annoncé comme directeur technique de la FIFA), l'ancien entraîneur de Monaco va pouvoir se décider. A lui de ne pas refuser trop d'offres, comme un certain Laurent Blanc.

Une nouvelle piste en Italie pour Ben Arfa

Cet été, c'est déjà de l'autre côté des Alpes que "HBA" semblait avoir le plus de touches : le Genoa et la Sampdoria s'étaient renseignés à son sujet. Selon la Gazzetta dello Sport, Ben Arfa et son entourage, toujours à la recherche d'un nouveau challenge, regardent encore en Italie puisque le gaucher aurait été proposé à Parme, où évolue un certain Gervinho. Le club d'Andreas Cornelius ou encore Yann Karamoh est provisoirement septième de Serie A.

Notre avis : Une nouvelle piste peu ronflante pour l'ancien Parisien, qui a aussi été associé à Nîmes ces derniers temps. A 32 ans, le natif de Clamart peine à trouver un point de chute et il n'est pas aisé pour un club d'intégrer un tel joueur à son effectif en plein milieu de saison.